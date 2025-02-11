Nintendo Switch 2 muhtemel fiyatı ortaya çıktı: Neler bekleniyor?

350 dolar civarında olabilir
Nintendo Life'ın perakende platformlarından aldığı bilgilere göre Nintendo Switch 2'nin maliyeti 499 Kanada Doları olabilir. Bu da yaklaşık 350 ABD dolarına işaret ediyor. Kıyaslamak adına Nintendo Switch'in 300 dolar, Switch OLED sürümünün ise 350 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktığını hatırlatalım. Dolayısıyla küçük çaplı bir fiyat artışı görebiliriz.
Bu arada Nintendo Switch 2, 4 Nisan 2025’te resmi olarak tanıtılacak. Yeni konsolun daha büyük bir ekrana sahip olacağı ve manyetik bağlantılı Joy-Con kontrolcüleri içereceği önceki duyurularda belirtilmişti. Şimdilik, Switch 2’nin fiyatı ve sunduğu özelliklerin detayları ise belirsizliğini koruyor. Önceki sızıntılar ise şu şekilde:
Nintendo Switch 2 beklenen özellikler
Nintendo Switch 2'nin teknik özellikleri ve yenilikleri hakkında herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Ancak sızıntılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı.
Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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