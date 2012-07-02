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Sony, XQD kartları ile hafıza kartı hız rekorunu kırdı

6 yıl
2,3b
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12
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yılın başlarında XQD hafıza kartlarını piyasaya sürerek hız konusunda sınırları zorlayan Sony, yeni bir rekora da imza attı.

Piyasaya sürüldüğünde 125MB/s hızlarını ehdefleyen XQD kartlar, yeni nesil ile artık 168MB/s sınırına ulaşmış durumda. Sony, bunun hafıza kartlarında yeni hız rekoru olduğunu belirtiyor.

HD video ve yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekenleri hedefleyen XQD S serisi 64GB'lık QD-S64 modeli ve 32GB'lık QD-S32 modellerini sunuyor. PCI Express Gen arayüzü ile 168MB/s hızlarında okuma ve yazma mümkün oluyor. Yani 32GB'lık bir veri 3.8 dakikada bilgisayarınıza transfer edilebilecek.

Sony, yeni serisi ile Nikon D4 modelinde 10 saniyede 108 çekim yapabildiğini ifade ediyor. Bu, hız sınırına takılmadan çoklu çekim yapmak isteyen fotoğrafçılar için de önemli bir başarı sayılıyor.

Sony, S serisi kartlarına hangi bit hızlarında video kaydedilebildiğini açıklamamış. Ancak firma PC'ye aktarım için Thunderbolt uyumlu kart okuyucularla en iyi hızların elde edilebileceğini belirtiyor.

11 Temmuz'da satışa sunulacak XQD S serisinde QD-S64 modeli 754$ iken, QD-S32 modeli 503$ fiyat etiketine sahip.

http://www.slashgear.com/sony-hits-168mbs-with-whippet-fast-xqd-memory-cards-02236633/ Yorum Yaz
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Batuist 6 yıl en beğenilen
Nikon D4 sahibi biri için bu para fazla sayılmaz.. hatta nikon d4 sahibi biri için bu kart çok daha değerlidir..
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Python 6 yıl
Nikon D4 neredeyse 6000 dolar fiyatında,sadece body fiyatı bu lenste alacaksınız,bu makinayı alan adamda haliyle bu işi profesyonelce yapan adam oluyor,stüdyosu vardır,ünlüdür vs, bu işten geliri vardır gibi gibi,makinada anı yakalarsınız,hız bu yüzden çok önemlidir,bu kartların ana amacıda o hıza yetişebilmek,fiyatlarının pahallı olması gayet normal 50 60 dolarlık kartı alıpta güzelim makinaya takacak hali yok,mundar edersin makinayı ama işte bazıları birtürlü bu olayı ne yazık ki anlayamıyor,sorunda burada zaten işin kabaca lafı her eline tornavidayı çekici alan tamirci olmuyor hesabı,yada her format atan bilgisayar tamircisi olmuyor hesabı örnekler çoğaltılabilir.
Nikon D4 neredeyse 6000 dolar fiyatında,sadece body fiyatı bu lenste alacaksınız,bu makinayı alan adamda haliyle bu işi profesyonelce yapan adam oluyor,stüdyosu...
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playmaker10 6 yıl
fatihburak95
500 dolara bir kart... 16 gb... Kullanıcıların yüzde 95 i zaten 500 dolarlık makinalara sahip değil...

Sony çok güzel işler çıkarıyor ama alınabilirlik diye bişey yok. Bu birçok alanda böyle
fatihburak95500 dolara bir kart... 16 gb... Kullanıcıların yüzde 95 i zaten 500 dolarlık makinalara sahip değil...Sony çok güzel işle...
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Pardus Linux 6 yıl
Makinaya o parayı verecek adamı bu kartın fiyatı düşündürmez bile. Ürünün hızları ise mükemmel yakında SSD gibi olacaklar.
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alikiziltoprak 6 yıl
Hız nefis, fiyat yüksek. Ama ne demişler, bol keyf, bol parayla.. Bu kartı kullanan, bu kartı gerektiren cihazı da kullanıyordur zaten..
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OZKNaln 6 yıl
sony yapsin artik bn mi yapicam .
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algorian 6 yıl
Hemen aklıma SSD yerine bunu kullanmak geldi. Tabi fiyatını görünce vazgeçtim.
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PENDRAG0N 6 yıl
fiyatlar yakıyo
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1ses1 6 yıl
Birkere 168mb saniye kartlar almaya gerek yok sadece video için. Ki 150 liralık kartlar gayet iş görüyor ki açıkcası 30mb saniye kartlarda iş görüyor öyle pahalı bir şey lamaya gerek yok. Ki şuana kadar ben 5dmark2 ve 550d kullanıcısı olarak uygun fiyatlı karlar kullandım ne video takıldı nede çekimlerde sorun yaşadım. Zaten makine işlem yapıcağı zaman hemen hafıza kartına yazmıyor.
16GB yerine 160GB yapsalardı ozman diyecektim tamam buna okadar para verilir diye. Yoksa gereksiz pahalı.
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Python 6 yıl
Nikon D4 neredeyse 6000 dolar fiyatında,sadece body fiyatı bu lenste alacaksınız,bu makinayı alan adamda haliyle bu işi profesyonelce yapan adam oluyor,stüdyosu vardır,ünlüdür vs, bu işten geliri vardır gibi gibi,makinada anı yakalarsınız,hız bu yüzden çok önemlidir,bu kartların ana amacıda o hıza yetişebilmek,fiyatlarının pahallı olması gayet normal 50 60 dolarlık kartı alıpta güzelim makinaya takacak hali yok,mundar edersin makinayı ama işte bazıları birtürlü bu olayı ne yazık ki anlayamıyor,sorunda burada zaten işin kabaca lafı her eline tornavidayı çekici alan tamirci olmuyor hesabı,yada her format atan bilgisayar tamircisi olmuyor hesabı örnekler çoğaltılabilir.
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createemir 6 yıl
Batuist
Nikon D4 sahibi biri için bu para fazla sayılmaz.. hatta nikon d4 sahibi biri için bu kart çok daha değerlidir..

Size katılıyorum. Nikon D4 gibi bir makineye sahip iken sırdan bir kart kullanmak saçmalık olur. Video çekimlerinde takılmalar istemiyorsanız, hızlı fotoğraf çekiyorsanız böyle kartlar kullanmamız gerekir.
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Batuist 6 yıl en beğenilen
Nikon D4 sahibi biri için bu para fazla sayılmaz.. hatta nikon d4 sahibi biri için bu kart çok daha değerlidir..
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theyapici 6 yıl
yuh diyorum ne deyim güzel de kart bile bayağı maliyetli imiş extreme pahalı
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