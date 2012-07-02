Sony, XQD kartları ile hafıza kartı hız rekorunu kırdı

Yılın başlarında XQD hafıza kartlarını piyasaya sürerek hız konusunda sınırları zorlayan Sony, yeni bir rekora da imza attı.





Piyasaya sürüldüğünde 125MB/s hızlarını ehdefleyen XQD kartlar, yeni nesil ile artık 168MB/s sınırına ulaşmış durumda. Sony, bunun hafıza kartlarında yeni hız rekoru olduğunu belirtiyor.





HD video ve yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekenleri hedefleyen XQD S serisi 64GB'lık QD-S64 modeli ve 32GB'lık QD-S32 modellerini sunuyor. PCI Express Gen arayüzü ile 168MB/s hızlarında okuma ve yazma mümkün oluyor. Yani 32GB'lık bir veri 3.8 dakikada bilgisayarınıza transfer edilebilecek.





Sony, yeni serisi ile Nikon D4 modelinde 10 saniyede 108 çekim yapabildiğini ifade ediyor. Bu, hız sınırına takılmadan çoklu çekim yapmak isteyen fotoğrafçılar için de önemli bir başarı sayılıyor.





Sony, S serisi kartlarına hangi bit hızlarında video kaydedilebildiğini açıklamamış. Ancak firma PC'ye aktarım için Thunderbolt uyumlu kart okuyucularla en iyi hızların elde edilebileceğini belirtiyor.





11 Temmuz'da satışa sunulacak XQD S serisinde QD-S64 modeli 754$ iken, QD-S32 modeli 503$ fiyat etiketine sahip.