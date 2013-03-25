Sony Xperia Tablet Z'nin bazı Avrupa ülkelerindeki ön sipariş fiyatları belli oldu

Sony'nin yeni modeli Xperia Tablet Z'nin, bazı Avrupa ülkelerindeki ön sipariş fiyatı belli oldu.



Nisan ayının ortasından itibaren Avrupa genelinde satışa sunulması planlanan tablet, 1.5 GHz'de çalışan dört çekirdekli Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformu, Adreno 320 grafik işlem birimi, 2 GB RAM, 10.1-inç büyüklüğünde - 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde ekran (Reality Display), Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, 2.2 MP ön kamera, 8.1 MP arka kamera ve 6.000 mAh kapasiteli batarya gibi teknik özellikleri beraberinde getiriyor. Toza ve neme karşı dayanıklılık sergileyen tablet için Türk Lirası karşılığı en uygun fiyatlar ise İsviçre'de görünüyor.



Her bir ülke için ön sipariş fiyatları şu şekilde;







Belçika



16 GB, Wi-Fi: 499.00 Euro (~1.169 TL)



499.00 Euro (~1.169 TL) 32 GB, Wi-Fi: 549.00 Euro (~1.287 TL)



549.00 Euro (~1.287 TL) 16 GB, LTE: 629.01 Euro (~1.475 TL)



Danimarka

16 GB, Wi-Fi: 3.999 D. Kronu (~1.258 TL)



3.999 D. Kronu (~1.258 TL) 32 GB, Wi-Fi: 4.599 D. Kronu (~1.447 TL)



4.599 D. Kronu (~1.447 TL) 16 GB, LTE: 4.999 Kron (~1.573 TL)

Finlandiya

16 GB, Wi-Fi: 519.99 Euro (~1.219 TL)



519.99 Euro (~1.219 TL) 32 GB, Wi-Fi: 590.00 Euro (~1.383 TL)



590.00 Euro (~1.383 TL) 16 GB, LTE: 670.00 Euro (~1.571 TL)



Fransa



16 GB, Wi-Fi: 499.00 Euro (~1.170 TL)



499.00 Euro (~1.170 TL) 32 GB, Wi-Fi: 549.00 Euro (~1.287 TL)



549.00 Euro (~1.287 TL) 16 GB, LTE: 629.00 Euro (~1.474 TL)



Almanya



16 GB, Wi-Fi: 499.00 Euro (~1.170 TL)



499.00 Euro (~1.170 TL) 32 GB, Wi-Fi: 548.99 Euro (~1.287 TL)



548.99 Euro (~1.287 TL) 16 GB, LTE: 638.99 Euro (~1.498 TL)



İtalya



16 GB, Wi-Fi: 499.00 Euro (~1.170 TL)



499.00 Euro (~1.170 TL) 32 GB, Wi-Fi: 549.00 Euro (~1.287 TL)



549.00 Euro (~1.287 TL) 16 GB, LTE: 699.00 Euro (~1.639 TL)



Hollanda



16 GB, Wi-Fi: 499.00 Euro (~1.170 TL)



499.00 Euro (~1.170 TL) 32 GB, Wi-Fi: 549.00 Euro (~1.287 TL)



549.00 Euro (~1.287 TL) 16 GB, LTE: 628.99 Euro (~1.474 TL)



Norveç



16 GB, Wi-Fi: 3.999 N. Kronu (~1.247 TL)



3.999 N. Kronu (~1.247 TL) 32 GB, Wi-Fi: 4.599 N. Kronu (~1.434 TL)



4.599 N. Kronu (~1.434 TL) 16 GB, LTE: 4.999 N. Kronu (~1.559 TL)



Portekiz



16 GB, Wi-Fi: 499.00 Euro (~1.170 TL)



499.00 Euro (~1.170 TL) 32 GB, Wi-Fi: 549.00 Euro (~1.287 TL)



549.00 Euro (~1.287 TL) 16 GB, LTE: 649.00 Euro (~1.521 TL)



İspanya



16 GB, Wi-Fi: 499.00 Euro (~1.170 TL)

499.00 Euro (~1.170 TL) 32 GB, Wi-Fi: 549.00 Euro (~1.287 TL)

549.00 Euro (~1.287 TL) 16 GB, LTE: 649.00 Euro (~1.521 TL)

İsveç

16 GB, Wi-Fi: 4.499 İ. Kronu (~1.258 TL)



4.499 İ. Kronu (~1.258 TL) 32 GB, Wi-Fi: 5.199 İ. Kronu (~1.453 TL)



5.199 İ. Kronu (~1.453 TL) 16 GB, LTE: 5.999 İ. Kronu (~1.677 TL)



İsviçre



16 GB, Wi-Fi: 549.00 İ. Frangı (~1.055 TL)



549.00 İ. Frangı (~1.055 TL) 32 GB, Wi-Fi: 599.00 İ. Frangı (~1.151 TL)



599.00 İ. Frangı (~1.151 TL) 16 GB, LTE: 679.00 İ. Frangı (~1.305 TL)



İngiltere



16 GB, Wi-Fi: 399.00 Pound (~1.104 TL)



399.00 Pound (~1.104 TL) 32 GB, Wi-Fi: 449.00 Pound (~1.243 TL)



449.00 Pound (~1.243 TL) 16 GB, LTE: 499.00 Pound (~1.381 TL)



http://www.xperiablog.net/2013/03/24/xperia-tablet-z-priced-across-europe/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+XperiaBlog+%28Xperia+Blog%29