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Sony Xperia Tablet Z'nin bazı Avrupa ülkelerindeki ön sipariş fiyatları belli oldu

6 yıl
1,1b
1
9
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Sony Xperia Tablet Z'nin bazı Avrupa ülkelerindeki ön sipariş fiyatları belli oldu
Sony'nin yeni modeli Xperia Tablet Z'nin, bazı Avrupa ülkelerindeki ön sipariş fiyatı belli oldu.
Nisan ayının ortasından itibaren Avrupa genelinde satışa sunulması planlanan tablet, 1.5 GHz'de çalışan dört çekirdekli Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformu, Adreno 320 grafik işlem birimi, 2 GB RAM, 10.1-inç büyüklüğünde - 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde ekran (Reality Display), Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, 2.2 MP ön kamera, 8.1 MP arka kamera ve 6.000 mAh kapasiteli batarya gibi teknik özellikleri beraberinde getiriyor. Toza ve neme karşı dayanıklılık sergileyen tablet için Türk Lirası karşılığı en uygun fiyatlar ise İsviçre'de görünüyor.
Her bir ülke için ön sipariş fiyatları şu şekilde;

Belçika
  • 16 GB, Wi-Fi: 499.00 Euro (~1.169 TL)
  • 32 GB, Wi-Fi: 549.00 Euro (~1.287 TL)
  • 16 GB, LTE: 629.01 Euro (~1.475 TL)

Danimarka
  • 16 GB, Wi-Fi: 3.999 D. Kronu (~1.258 TL)
  • 32 GB, Wi-Fi: 4.599 D. Kronu (~1.447 TL)
  • 16 GB, LTE: 4.999 Kron (~1.573 TL)

Finlandiya
  • 16 GB, Wi-Fi: 519.99 Euro (~1.219 TL)
  • 32 GB, Wi-Fi: 590.00 Euro (~1.383 TL)
  • 16 GB, LTE: 670.00 Euro (~1.571 TL)

Fransa

  • 16 GB, Wi-Fi: 499.00 Euro (~1.170 TL)
  • 32 GB, Wi-Fi: 549.00 Euro (~1.287 TL)
  • 16 GB, LTE: 629.00 Euro (~1.474 TL)

Almanya

  • 16 GB, Wi-Fi: 499.00 Euro (~1.170 TL)
  • 32 GB, Wi-Fi: 548.99 Euro (~1.287 TL)
  • 16 GB, LTE: 638.99 Euro (~1.498 TL)

İtalya

  • 16 GB, Wi-Fi: 499.00 Euro (~1.170 TL)
  • 32 GB, Wi-Fi: 549.00 Euro (~1.287 TL)
  • 16 GB, LTE: 699.00 Euro (~1.639 TL)

Hollanda

  • 16 GB, Wi-Fi: 499.00 Euro (~1.170 TL)
  • 32 GB, Wi-Fi: 549.00 Euro (~1.287 TL)
  • 16 GB, LTE: 628.99 Euro (~1.474 TL)

Norveç

  • 16 GB, Wi-Fi: 3.999 N. Kronu (~1.247 TL)
  • 32 GB, Wi-Fi: 4.599 N. Kronu (~1.434 TL)
  • 16 GB, LTE: 4.999 N. Kronu (~1.559 TL)

Portekiz

  • 16 GB, Wi-Fi: 499.00 Euro (~1.170 TL)
  • 32 GB, Wi-Fi: 549.00 Euro (~1.287 TL)
  • 16 GB, LTE: 649.00 Euro (~1.521 TL)

İspanya

  • 16 GB, Wi-Fi: 499.00 Euro (~1.170 TL)
  • 32 GB, Wi-Fi: 549.00 Euro (~1.287 TL)
  • 16 GB, LTE: 649.00 Euro (~1.521 TL)
İsveç

  • 16 GB, Wi-Fi: 4.499 İ. Kronu (~1.258 TL)
  • 32 GB, Wi-Fi: 5.199 İ. Kronu (~1.453 TL)
  • 16 GB, LTE: 5.999 İ. Kronu (~1.677 TL)

İsviçre

  • 16 GB, Wi-Fi: 549.00 İ. Frangı (~1.055 TL)
  • 32 GB, Wi-Fi: 599.00 İ. Frangı (~1.151 TL)
  • 16 GB, LTE: 679.00 İ. Frangı (~1.305 TL)

İngiltere

  • 16 GB, Wi-Fi: 399.00 Pound (~1.104 TL)
  • 32 GB, Wi-Fi: 449.00 Pound (~1.243 TL)
  • 16 GB, LTE:  499.00 Pound (~1.381 TL)

http://www.xperiablog.net/2013/03/24/xperia-tablet-z-priced-across-europe/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+XperiaBlog+%28Xperia+Blog%29 Yorum Yaz
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digimon52 6 yıl
Avusdurya niye yok bak bu olmadi.
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armanatilgan 6 yıl
Türkiye 16gb 1500
32gb 1800
16gb + hücresel ağ 2000tl
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itachi237 6 yıl
vergiler dahil olsa bile ipad daha ucuz. hem çok daha kullanışlı hem uygulama mağazası çok daha geniş hem daha hızlı hem ekranı daha kaliteli... sony fiyatlandırmada yanlış yolda.
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talerk 6 yıl
kısaca çok pahalı
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VoLVoXxX99 6 yıl
İsviçre'ye gidesim geldi fiyatlardan sonra.
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trsr 6 yıl
burda 2 bin tl 16 gb
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