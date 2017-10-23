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Sony Xperia XZ Premium için Android 8.0 güncellemesi başladı

Sony Xperia XZ Premium kullanıcıları Android’in en yeni sürümü Oreo’yu deneyimlemeye başladı. Firma söz verdiği tarihten daha erken bir zaman diliminde güncellemeyi dağıtıyor.
1 yıl
3,3b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony’nin amiral gemisi akıllı telefonu Xperia XZ Premium için sözünü verdiği Android 8.0 Oreo güncellemesi beklenenden çok daha erken başladı ve merakla bekleyen kullanıcılarını sevindirdi.

Erken başladı

Sony Xperia XZ Premium amiral gemisi için normalde Aralık ayında yeni sürüme güncellemeye başlanacağı sözü verilmişti. Sony elini biraz çabuk tuttu ve Ekim ayı bitmeden Android 8.0 Oreo güncellemesini başlattı.

Güncelleme bölge bölge olduğu için bir anda tüm kullanıcılara gönderilmesi imkansız. Bu bakımdan tüm cihazların güncellemeyi alması yılın sonlarını bulabilir.

Android 8.0 Oreo güncellemesi ile hem Google tarafında hem de Sony tarafında önemli yenilikler geliyor. Sony tarafında yüzünüzü veya bir nesneyi tarayarak 3 boyutlu görselini oluşturabilen 3D Creator, daha iyi aksiyon çekimleri için Autofocus Burst, gülümseme algıladığında otomatik çekim yapan Predictive Capture, hoparlörlere aptX HD desteği sayılabilir.

Google tarafında ise gelecek yenilikleri aşağıdaki yazı dizimizden inceleyebilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Android 8.0 ile gelen 20 yenilik - Bölüm 1"  

http://www.androidpolice.com/2017/10/23/sony-xperia-xz-premium-getting-android-8-0-oreo-starting-today/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
aycibin 1 yıl en beğenilen
güncelleme konusunda sony'nin eline yıllardır su döken yok.elimdeki 2015 model z5c'e hazıran'da 7.0, Eylül'de 7.1 geldi.samsung s6,s7 ve s8'de hala 7.1 yok.lg g4 ve huawei p8 ise daha 6.0'da bekliyor.
güncelleme konusunda sony'nin eline yıllardır su döken yok.elimdeki 2015 model z5c'e hazıran'da 7.0, Eylül'de 7.1 geldi.samsung s6,s7 ve s8'de hala 7.1 yok.lg ...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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smsngneveriphone4ever 1 yıl
Haberi gören samsungseverler heyecanla bekliyorlardı bizede güncelleme gelecek mi diye ama daha 1 seneleri vardı en az o günleri görebileceklermiydi..
1 Yanıt Yanıtla +10
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tanreall 1 yıl
Bravo Sony. General Mobile'dan hala ses seda yok, bu nasıl Google programının bir parçası olmak anlamadım. Bir sürü kullanıcı Android One'a dahil olduğu için satın almıştı, 8.0 Oreo güncellemesini en son onlar alacak sanırım.
Bravo Sony. General Mobile'dan hala ses seda yok, bu nasıl Google programının bir parçası olmak anlamadım. Bir sürü kullanıcı Android One'a dahil olduğu için sa...
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BRC_KHAN 1 yıl
Güncelleme desteği hızlı olmasına karşın beklediklerimi pek bulamadım.

Tanıtım videosunda 1:18'inci saniyeden sonra Oreo ile gelen özelliklerin listesi yapılmış misal PiP ve Wifi asistant gibi. Fakat ben mağazada XZ1'i test ettiğimde ne PiP çalışıyordu ne de Ambient Screen özelliği mevcut.
Android 4.4.2'den beri kullanıyorum Xperia telefonlarını ve 7.1.1'de dahil o aralıkta çıkan tüm stok Xperia arayüzlerini kullandım ve rahatça söyleyebilirim ki kullanım deneyimimde arayüz ikonları haricinde zerre değişim olmadı, aksine getirisinden çok götürüsü oldu:
+Küçük uygulamalar kayıp, ben istediğim ekranda dolaşıp Youtube'dan ufak pencerede zaten video izleyebiliyordum ve gayet pratikti. X serisinden itibaren artık yok.
+Ekran kaydını da uçurmuşlar güç kapama menüsünden, orda da kaldın 3. Parti yazılıma
+Çift tıkla bildirimlere bakıp hemen uyutabiliyordum güç tuşunu eskitmeden, görüyorum ki şimdi o da yok.
Bikaç rakam değişikliği dışında bana Oreo ne vaadediyor ki niye güncelleyeyim? Yeni özelliklere bakıyosun çoğu sende yok, ne anladım ki ben güncellemeden o zaman? Güvenlik yama düzeyi dışında bikaç artısı olması lazım güncelleme denen olayda, içi boş ne imiş güncellemeymiş pehh. Bu da benim düşüncem.
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CR7_35 1 yıl
İşte Sony farkı yerden yere vurduğunuz marka bakın ne yapıyor.
Japonu seviyorum.
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Saint Ralph 1 yıl
Fotoğraf çekme kalitesini beğenmesemde güncelleme, tasarım, sağlamlık için şeytan al diyor.😌
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Patren 1 yıl
lanet olsun g4 hala android 7 alamadı
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Snappiermnappier 1 yıl
Sony seviyoruz seni.
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java 1 yıl
S8'ler falan yılbaşında alacakmış Oreo... O iş te yaş... S7'lere Nougat 13 şubatta çıkmıştı... S8'e de şubatta anca çıkar ki onu da cihazın içine etmeden veremezler zaten...
Yazılım güncelleme konusunda Samsung kadar dandik firma yok denecek kadar az...
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aycibin 1 yıl en beğenilen
güncelleme konusunda sony'nin eline yıllardır su döken yok.elimdeki 2015 model z5c'e hazıran'da 7.0, Eylül'de 7.1 geldi.samsung s6,s7 ve s8'de hala 7.1 yok.lg g4 ve huawei p8 ise daha 6.0'da bekliyor.
1 Yanıt Yanıtla +18
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Snappiermnappier 1 yıl aycibin
S8 de cidden 7.1 yok mu? XZ ye 9 ay önce geldi.
1 Yanıt Yanıtla +3
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nForcer 1 yıl
Düz çizgili nesneleri dar açılı lens varmış gibi yamultarak çekme sorununu bu güncellemeyle düzeltirler umarım.
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St Batuhan 1 yıl nForcer
nForcer

Düz çizgili nesneleri dar açılı lens varmış gibi yamultarak çekme sorununu bu güncellemeyle düzeltirler umarım.

Önemli bir konu ve haberde bahsedilmemiş ama yurt dışında buna dair ayar geldiği belirtilmekte ekran görüntüsüyle. Correct Image Distortion diye bir seçenek gelmiş kamerada ayarlar kısmına.

Sony her zamanki gibi öncül davrandı ama Android 8'in bazı sıkıntıları vardı. Bu nedenle aralık diye belirtilmesi daha makuldü. Umarım sıkıntıları halletmiştir Sony.
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Saint Ralph 1 yıl
Tasarım harika ama çektiği fotoğrafları beğenmiyorum.
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12 Angry Men 1 yıl
Şu telefonun tasarımınıda güncellesinler artık.
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