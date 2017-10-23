Sony Xperia XZ Premium için Android 8.0 güncellemesi başladı

Sony’nin amiral gemisi akıllı telefonu Xperia XZ Premium için sözünü verdiği Android 8.0 Oreo güncellemesi beklenenden çok daha erken başladı ve merakla bekleyen kullanıcılarını sevindirdi.

Erken başladı

Sony Xperia XZ Premium amiral gemisi için normalde Aralık ayında yeni sürüme güncellemeye başlanacağı sözü verilmişti. Sony elini biraz çabuk tuttu ve Ekim ayı bitmeden Android 8.0 Oreo güncellemesini başlattı.

Güncelleme bölge bölge olduğu için bir anda tüm kullanıcılara gönderilmesi imkansız. Bu bakımdan tüm cihazların güncellemeyi alması yılın sonlarını bulabilir.

Android 8.0 Oreo güncellemesi ile hem Google tarafında hem de Sony tarafında önemli yenilikler geliyor. Sony tarafında yüzünüzü veya bir nesneyi tarayarak 3 boyutlu görselini oluşturabilen 3D Creator, daha iyi aksiyon çekimleri için Autofocus Burst, gülümseme algıladığında otomatik çekim yapan Predictive Capture, hoparlörlere aptX HD desteği sayılabilir.

Google tarafında ise gelecek yenilikleri aşağıdaki yazı dizimizden inceleyebilirsiniz.

Ayrıca Bkz.

"Android 8.0 ile gelen 20 yenilik - Bölüm 1"