Sony: "Xperia Z1, 2014'te de amiral gemimiz olarak devam edecek"

Geride bıraktığımız 2013 yılına, yeni tasarım anlayışının ilk ürünü olan Xperia Z ile başlayıp sonrasında Xperia Z1 ile kapatan Sony, resmi blog sayfası üzerinden yeni yıl mesajı yayınladı. Oldukça uzun olan bu mesaj içerisinde çok önemli bir ifade bulunuyor; "Xperia Z1 modelimiz 2014 için de amiral gemi olmayı sürdürecek." Donanım ve teknoloji anlamında kendisinden sonra çıkan rakiplerine karşı eli zayıflayan Xperia Z modelini Z1 ile değiştiren Sony, kullanıcı memnuniyeti adına rakipleri Samsung ve HTC gibi her yıla tek amiral gemisi stratejisini uygulamaya alacak gibi görünüyor.

Sony'nin satış anlamında şimdiye kadar ki en güçlü telefonu olan Xperia Z1, sahip olduğu özelliklerle günümüzde için oldukça rekabetçi olsa da 2014'te çıkacak yeni nesil akıllı telefonlara karşı bu rekabetçiliğini sürdürmesi çok kolay değil. 64-bit işlemcilerin, daha yüksek bellek kapasitelerinin, artan pil ile yüksek çözünürlüklü ekranlar ve 4K video kaydı yapabilen kameralarla donatılacak 2014 model akıllı telefonlara karşı Xperia Z1'in tutunabilmesi mümkün görünmüyor. Xperia Z1 Mini modelini duyurmaya hazırlanan şirketin, 2014 için neler planladığı henüz tam olarak netlik kazanmasa da, bu açıklamadan yola çıkarak şirketin farklı segmentlere yoğunlaşmak istediği sonucuna da varılabilir.

Microsoft'un görüşme halinde olduğu ve Sony'nin bu yıl içerisinde Windows Phone işletim sistemini kullanan yeni telefonlar sunacağı da gelen önemli haberler arasında. Diğer taraftan, MediaTek'in işlemcilerini kullanarak daha düşük maliyetli telefonlar sunmayı planladığı da konuşulan Sony, Xperia Z1'i kendi ekran boyutu kategorisinde sabit tutarak, en yeni donanımlara sahip bambaşka bir telefonu daha büyük ekran segmentine de konumlandırabilir. Rekabetin çok sert geçeceği 2014 için telefon üreticilerinin çok farklı planları bulunuyor. Bunları görmek için şimdiden sabırsızlanırken, olay yerinde en kapsamlı bilgileri sizlere ulaştırabilmek adına CES ve Mobil Dünya Kongresi gibi uluslararası fuarların hepsini bu yıl da yerinde takip edeceğiz.

http://blogs.sonymobile.com/2013/12/31/a-new-years-message-from-sony-mobile/