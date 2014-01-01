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Sony: "Xperia Z1, 2014'te de amiral gemimiz olarak devam edecek"

5 yıl
1,5b
1
57
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony:
Geride bıraktığımız 2013 yılına, yeni tasarım anlayışının ilk ürünü olan Xperia Z ile başlayıp sonrasında Xperia Z1 ile kapatan Sony, resmi blog sayfası üzerinden yeni yıl mesajı yayınladı. Oldukça uzun olan bu mesaj içerisinde çok önemli bir ifade bulunuyor; "Xperia Z1 modelimiz 2014 için de amiral gemi olmayı sürdürecek." Donanım ve teknoloji anlamında kendisinden sonra çıkan rakiplerine karşı eli zayıflayan Xperia Z modelini Z1 ile değiştiren Sony, kullanıcı memnuniyeti adına rakipleri Samsung ve HTC gibi her yıla tek amiral gemisi stratejisini uygulamaya alacak gibi görünüyor. 
Sony'nin satış anlamında şimdiye kadar ki en güçlü telefonu olan Xperia Z1, sahip olduğu özelliklerle günümüzde için oldukça rekabetçi olsa da 2014'te çıkacak yeni nesil akıllı telefonlara karşı bu rekabetçiliğini sürdürmesi çok kolay değil. 64-bit işlemcilerin, daha yüksek bellek kapasitelerinin, artan pil ile yüksek çözünürlüklü ekranlar ve 4K video kaydı yapabilen kameralarla donatılacak 2014 model akıllı telefonlara karşı Xperia Z1'in tutunabilmesi mümkün görünmüyor. Xperia Z1 Mini modelini duyurmaya hazırlanan şirketin, 2014 için neler planladığı henüz tam olarak netlik kazanmasa da, bu açıklamadan yola çıkarak şirketin farklı segmentlere yoğunlaşmak istediği sonucuna da varılabilir.
Microsoft'un görüşme halinde olduğu ve Sony'nin bu yıl içerisinde Windows Phone işletim sistemini kullanan yeni telefonlar sunacağı da gelen önemli haberler arasında. Diğer taraftan, MediaTek'in işlemcilerini kullanarak daha düşük maliyetli telefonlar sunmayı planladığı da konuşulan Sony, Xperia Z1'i kendi ekran boyutu kategorisinde sabit tutarak, en yeni donanımlara sahip bambaşka bir telefonu daha büyük ekran segmentine de konumlandırabilir. Rekabetin çok sert geçeceği 2014 için telefon üreticilerinin çok farklı planları bulunuyor. Bunları görmek için şimdiden sabırsızlanırken, olay yerinde en kapsamlı bilgileri sizlere ulaştırabilmek adına CES ve Mobil Dünya Kongresi gibi uluslararası fuarların hepsini bu yıl da yerinde takip edeceğiz. 

http://blogs.sonymobile.com/2013/12/31/a-new-years-message-from-sony-mobile/ Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
Sony çok farklı bir firma ne zaman ne yapacağı hiç belli olmaz.Senede bir amiral model mantıklı ama 2014'ü yıldan saymıyormu böyle bir çılgınlık yapacağını sanmıyorum.2014 te S5,İphone 6,Lg G3 gibi güçlü cihazlarla Z1 başa çıkamaz.
Sony çok farklı bir firma ne zaman ne yapacağı hiç belli olmaz.Senede bir amiral model mantıklı ama 2014'ü yıldan saymıyormu böyle bir çılgınlık yapacağını sanm...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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matmuhendisi 5 yıl wolferto
wolferto
Opricnik
iPhone varken Sony niye hala telefon üretiyor anlamış değilim.


İphone bi modeldir marka degildir sony bi markadir bizimmilletimiz neden model ile markayi karistirir apple desene suna

Bu saçma cümlede buna mı takıldın be gardaş
wolfertoOpricnikiPhone varken Sony niye hala telefon üretiyor anlamış değilim.İphone bi modeldir ...
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inexo 5 yıl
z1 i samsung yapsaydı... paint terk oldu idare ediverin. aynı çerçeve
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

sony nin yaptığı
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
z1 i samsung yapsaydı... paint terk oldu idare ediverin. aynı çerçevesony nin yaptığı
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1 Avatar
Te Amo Querido 5 yıl
z1 kıyak telefon bide arka cam kısmı hemen çizilmese..
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MR.Ş@HIS 5 yıl
m.gittigidiyor.com/...

Mantiklimi alinirmi
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Bradley Cooper 5 yıl
sanal tuş olayını hiç sevmiyorum ya. beni sony den soğutan başlıca sebeplerden biri
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sony büyük bi ihtimal ucuz büyük ekranlı bi android model çıkarır diğerleri Windows phone
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ensaronline 5 yıl
Batarya z1 gibi iyi olursa düşünmeden alınır yabi fiyatta ne olacak bakmak lazım ama tam beklediğim ekran güzel özellikler. Yani iş bataryada, hadi hayırlısı
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DH Misafiri 5 yıl
Şu forumda o kadar boş yorum insanlar varki 6 ay araştırdım 1 hafta önce gittim sony centerden gözümü kırpıp z1 aldım ekranı kötü diyordunuz güneş altında yetersiz çatur çutur giriyorum tık yok kameraya laf attınız güneş altında fotograf makinesi gibi çekiyor htc one hariç saydığınız hangi model verdiğiniz paranın boşa gitmediği hissiyatını veriyor? alacak olan varsa hiç düşünmeden alsın panelide dik bakıldığında samsung htc fıs yepsinden iyi gösteriyor aldanmayın!!!
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Tom Hagen 5 yıl
sony bence z1'in donanımını aynı tutup sanal tuşlar olmadan yeni bir model yapmalı.
Sanal tuşlar ekrandan çok yediği gibi kullanış kolaylığını birazda olsa düşürüyor. samsung tarzı tuş yapılanmasına gitmeli bence sony.
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Crimson Red 5 yıl
Keşke Mini Pro 2, Neo 2, Play 2 gibi modeller çıkartsa sony.. Ama nerde..
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YediGüzelAdam 5 yıl
Şöyle söyleyeyim çoğu editör tarafından Lg G2 karşısında aşağı görülen note 3 le işlemci aynı ve rami daha düşük olan özellikle 2013 te çıkmış bir cihazın 2014 ün amiral gemisi olması kesinlikle Sony nin yapacağı bir aptallık değil sadece Z1 daha fazla satmak için yapılan bir taktik bence düşünsene Z2 yi i şimdi tanıtsa Z Z1 Z2 üçtane amiral 1000 2000 lirası fiyatla herkes Z2 ye yönelecektir daha taze z1 fos olacak birçok odağa göre SDragon un 64bitlik işlemci Revision unu tanıtmasını bekleyebilir yada şimdi tanıtır Z1 S5 le sistem olarak kapışamaz hele G3 içinde durum farklı değil kendinizi kandırın yılın ortaları veya 3. Çeyreğinde muhakkak bir telefon çıkaracak ötesi yok Heleki Tft lcd bu kadar eleştirilirken bloga güven olmaz ;)
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oguzhan_48 5 yıl YediGüzelAdam
PLATINIUM

Şöyle söyleyeyim çoğu editör tarafından Lg G2 karşısında aşağı görülen note 3 le işlemci aynı ve rami daha düşük olan özellikle 2013 te çıkmış bir cihazın 2014 ün amiral gemisi olması kesinlikle Sony nin yapacağı bir aptallık değil sadece Z1 daha fazla satmak için yapılan bir taktik bence düşünsene Z2 yi i şimdi tanıtsa Z Z1 Z2 üçtane amiral 1000 2000 lirası fiyatla herkes Z2 ye yönelecektir daha taze z1 fos olacak birçok odağa göre SDragon un 64bitlik işlemci Revision unu tanıtmasını bekleyebilir yada şimdi tanıtır Z1 S5 le sistem olarak kapışamaz hele G3 içinde durum farklı değil kendinizi kandırın yılın ortaları veya 3. Çeyreğinde muhakkak bir telefon çıkaracak ötesi yok Heleki Tft lcd bu kadar eleştirilirken bloga güven olmaz ;)

eylül-ekim gibi z2 tanıtılacak zaten apple ile paralel gitme kararı almış sony bu yazıdan bunu anlamak gerekiyor 2014 telefon çıkartmadan nasıl tutunabilir sony mantıklı değil
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MegaWolt38 5 yıl
Ekran gerçekten çok soluk. Üst seviye telefona göre oldukça vasat.
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emrecelik85 5 yıl
Bence yanlış bir ifade olmuş.2013 ağustos gibi tanıttıkları z1 in yerini alacak amiral gemiyi bence 2014 ağustos da çıkaracaklar.Bu da yılda bir amiral gemi demek oluyor.Ve gayet mantıklı bir hareket olur.
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doctor5945 5 yıl
iphone android'lemi çalışıyorki sony nin bu yada gelecek modelleri iphone ile karşılıştlıyor ne garip yorumlar var iphone alacak adam android e bakmaz android alacak adamda iphone a bakmaz biri sonuna kadar kapalı biri sonuna kadar açık nesi birbirine benziyorki oldu olacak lumia 1520 yide koyun da tam olsun o da rakip demi yani z1 ve z1s e
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