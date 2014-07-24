Sony, Xperia Z3X adında bir Phablet modeli hazırlıyor olabilir





Sony cephesinde gözler yeni amiral gemi modeli Xperia Z3'e odaklanmışken, Xperia Z Ultra phablet modelinin devamı niteliğinde olacak yeni bir modelin iddiaları gündeme gelmeye başladı.





Çinli kaynaklardan edinilen bilgilere göre Sony, Xperia Z3X adında bir phablet cihazı üzerinde çalışıyor. Donanım olarak selefini geride bıracak olan cihaz bununla birlikte boyut olarak biraz daha kompakt hale geliyor.





Xperia Z3X modeli muhtemelen Xperia Z3 ile aynı tasarım çizgilerini taşıyacak. Modelde 6.14 inçlik OLED ekran ve 2560x1152 piksel çözünürlük yer alıyor. Genelde standart 2560x1440 piksel olduğu için 1152 piksel yatay çözünürlüğün nasıl elde edildiği bilinmiyor.





Xperia Z3X modeli gelecek yılın en güçlü mobil yongaseti olarak gösterilen 64-bitlik Snapdragon 810 yongasetini temel alacak. 2.86GHz saat hızında çalışan yongaseti, 4 adet Cortex-A57 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini iş yüküne göre sırayla veya aynı anda çalıştırıyor. Beraberinde gelen Adreno 430 grafik birimi de mobil dünyanın en güçlüsü olarak adlandırılıyor.





RAM tarafında da bir ilke imza atan Xperia Z3X, 2GB DDR4 bellek ile geliyor. DDR4 teknolojisi ile veri aktarımı hızlanırken, enerji tüketimi de en aza iniyor. Cihazın 2GB LPDDR4 bellekten aldığı performansın şimdiki 3GB LPDDR3 belleklerden elde edilen performanstan daha iyi olduğu belirtiliyor.





Diğer taraftan kısa süre önce internete sızan 22MP çönüzürlükteki Exmor RS sensörün ilk kez bu cihazda yer alması bekleniyor. İşletim sistemi ise Android L olacak. Doğruluğu bilinmese de modelin ve lens gibi aksesuarlarının olduğu bir resim de paylaşılmış. Xperia Z3X modelinin en erken 2015 baharında tanıtılması bekleniyor.

http://www.t3.com/news/sony-xperia-z3x-shows-off-mind-boggling-spec-sheet