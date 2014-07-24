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Sony, Xperia Z3X adında bir Phablet modeli hazırlıyor olabilir

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony, Xperia Z3X adında bir Phablet modeli hazırlıyor olabilir

Sony cephesinde gözler yeni amiral gemi modeli Xperia Z3'e odaklanmışken, Xperia Z Ultra phablet modelinin devamı niteliğinde olacak yeni bir modelin iddiaları gündeme gelmeye başladı.

Çinli kaynaklardan edinilen bilgilere göre Sony, Xperia Z3X adında bir phablet cihazı üzerinde çalışıyor. Donanım olarak selefini geride bıracak olan cihaz bununla birlikte boyut olarak biraz daha kompakt hale geliyor. 

Xperia Z3X modeli muhtemelen Xperia Z3 ile aynı tasarım çizgilerini taşıyacak. Modelde 6.14 inçlik OLED ekran ve 2560x1152 piksel çözünürlük yer alıyor. Genelde standart 2560x1440 piksel olduğu için 1152 piksel yatay çözünürlüğün nasıl elde edildiği bilinmiyor. 

Xperia Z3X modeli gelecek yılın en güçlü mobil yongaseti olarak gösterilen 64-bitlik Snapdragon 810 yongasetini temel alacak. 2.86GHz saat hızında çalışan yongaseti, 4 adet Cortex-A57 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini iş yüküne göre sırayla veya aynı anda çalıştırıyor. Beraberinde gelen Adreno 430 grafik birimi de mobil dünyanın en güçlüsü olarak adlandırılıyor.

RAM tarafında da bir ilke imza atan Xperia Z3X, 2GB DDR4 bellek ile geliyor. DDR4 teknolojisi ile veri aktarımı hızlanırken, enerji tüketimi de en aza iniyor. Cihazın 2GB LPDDR4 bellekten aldığı performansın şimdiki 3GB LPDDR3 belleklerden elde edilen performanstan daha iyi olduğu belirtiliyor.

Diğer taraftan kısa süre önce internete sızan 22MP çönüzürlükteki Exmor RS sensörün ilk kez bu cihazda yer alması bekleniyor. İşletim sistemi ise Android L olacak. Doğruluğu bilinmese de modelin ve lens gibi aksesuarlarının olduğu bir resim de paylaşılmış. Xperia Z3X modelinin en erken 2015 baharında tanıtılması bekleniyor.  

http://www.t3.com/news/sony-xperia-z3x-shows-off-mind-boggling-spec-sheet Yorum Yaz
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Illustrious. 4 yıl en beğenilen
İnternetiniz hayırlı olsun editör bey


Bu söz konusu görselin gerçek olduğunu bilmiyoruz, ancak Sony'nin Curved sensörleri şimdiden heyecanlanmamız için yeterli.

Xperia Z3X olmaz, başka bir şey olur, Ocak ayında olmaz, başka bir zaman olur ancak gerçekleştiğinde benim değerlendireceğim bir şey olacağı kesin


Birde, "Xperia Z3X" adıyla sızan cihaza, "Xperia Z Ultra'nın halefi" olarak bahsetmişsiniz. Dediğiniz gibi olacak olsaydı "Z3 Ultra" denirdi büyük olasılıkla.

Ha keza, Xperia A2'ye de Z2 Compact demiştiniz.
İnternetiniz hayırlı olsun editör beyBu söz konusu görselin gerçek olduğunu bilmiyoruz, ancak Sony'nin Curved sensörleri şimdiden heyeca...
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travers 4 yıl
Birde sx-master ses çipi koysalar alınabilir. Yoksa bu rakam oyunlarının sonu yok.
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tugsataydin 4 yıl
6.14 inç bence ideal. Söz konusu çerçevede küçülme ve yok edilme olursa efsane olur. Sensör zaten efsane olur.
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karadurak 4 yıl
Telefon ekranı büyük diyenler, bu ürünün fablet olduğunu bilmiyorlar galiba :)
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OverClocK1ng 4 yıl
Bence Android L ile gelirse, daha düşük RAM tüketimi sağladığından dolayı ve RAM in hızlı olmasından dolayı 3GB RAM e hiç ihtiyaç kalmadığı gibi daha da performanslı çalışır.
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positiveboy 4 yıl
2.86 neymiş yaa benim masaüstü pc 2.66 yla çalışıyo daha
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gcb1903 4 yıl
Hep Samsung yüzünden işte bunlar.
Her hafta bir telefon çıkarttı hiç durmadan adamlar öyle çok sattı ki rakipleri nal toplar oldu mecburen aynı taktiğe dönmek zorunda kaldılar.
Üzerine Sony değil Samsung yaz ilk ayda 5 milyon satışı garanti.
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ByLeoN13 4 yıl
zoruna giden arkaşlar hepinizi seviyorum :D
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Fiyaka1903 4 yıl
S2'den beri ilk defa heyecanlandım
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xmasx 4 yıl
810 islemciyi 4K ekran ile gelir diye dusunmustum ama erken davranmislar. 8 cekirdek eş zamanlı calısıyorsa daha ne olsun gerıye cerceveyi sıfır yapmak kaldı onuda bu modelde yapsınlar artık.
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ByLeoN13 4 yıl
benim gönderiye - yi basan arkadaşlar işlemci frekansı artarsa çok ısınır yada şöyle diyelim temelden alalım işlemci bilgisayarın temel parçasıdır yok bu da olmadı işlemci tüm işlemleri yapar ondan çok ısınır gerçi siz bunuda bilmezsiniz şimdi diyeceksini yahu bilgisarı ekran ısıtır falan yok canım ben diyeyim işlemciler ısıtır bilgisayarı ha birde ekran kartı HDD falan var ama hatrı sayılır olan işlemcidir ya sizin derdiniz ne 2.2 ghz işlemci bile ateş gibi yanıyor 1.7ghz lik telefonunuzda oyun oynarken neden çok ısınıyor diye feryat figan edenleri hiç duymadınız galiba peki ya 2.86 ghz altına metal bağlayın o metale yumurta kırın en azından işinizi görür sanırım ateş gibi yanan bir telefonu insanlar taşımak istemezler ayrıca işlemcilerde soğutma sistemi olmadan yani takdir edersinizki telefona fan takamayız sıvı soğutmadan bahis bile etmiyorum onun için işlemcilerde aşırı ısınmanın önüne geçilmeli geçilmeliki 2.86ghz gibi telefonlar için uçuk hızlarda ısı sorun olmasın ve son olarak çok yararlı bir yazı okuyun donanım bilginiz gelişir: tr.wikipedia.org/...
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CmSandman 4 yıl
gerçiği ekrem71 haberlerini dikaate almamak gerekir :) nerde ucuk haber var onu koyuyor siteye :D
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okan_cehapelioglu 4 yıl
fiyat çok ucuk olacağından bizi aşar
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Illustrious. 4 yıl
İnternetiniz hayırlı olsun editör bey


Bu söz konusu görselin gerçek olduğunu bilmiyoruz, ancak Sony'nin Curved sensörleri şimdiden heyecanlanmamız için yeterli.

Xperia Z3X olmaz, başka bir şey olur, Ocak ayında olmaz, başka bir zaman olur ancak gerçekleştiğinde benim değerlendireceğim bir şey olacağı kesin


Birde, "Xperia Z3X" adıyla sızan cihaza, "Xperia Z Ultra'nın halefi" olarak bahsetmişsiniz. Dediğiniz gibi olacak olsaydı "Z3 Ultra" denirdi büyük olasılıkla.

Ha keza, Xperia A2'ye de Z2 Compact demiştiniz.
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