Kırık cep telefonu ekranlarını onaran yerli girişim

Kırılan cep telefonu ekranları çöpe atılıyor ve yerine yenisi takılıyor. Malatya Teknopark’ta faaliyet gösteren iki girişimci, çöpe atılan kırık cep telefonu ekranlarının sağlam katmanlarını birleştirerek yeni ekranlar üretiyor.

Çinli ustalardan eğitim alan ve Çin’den getirdikleri makineleri kullanan girişimciler, kırık telefon ekranlarının çalışan parçalarını farklı bir ekrana monte edip geri dönüşümünü sağlıyor. Kırık ekranların sağlam katmanları birleştirilerek piyasada 1000 liraya satılan ekranı 300 liraya mal ediyor.

Çin'den getirdikleri makineleri kullanmak için Çinli ustalardan eğitim alan girişimciler, piyasadan topladıkları kırık telefon ekranlarını katmanlara ayırarak işe yarayan kısımlarını farklı bir ekrana monte edip çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra geri dönüşümünü sağladı. Piyasada yaklaşık bin liraya satın alınabilen akıllı telefon ekranını sağlam katmanları birleştirerek 300 liraya mal eden girişimciler, hem geri dönüşüme hem de ekonomiye katkıda bulunuyor.

Firma sahiplerinden Yavuz Öncü ve Muhammed Emin Öncü, AA’ya yaptığı açıklamada kırık ekranların nasıl geri dönüşüme kazandırıldığını anlattı. LCD'nin üzerinde birkaç katman bulunuyor. Bu katmanlar parçalansa ancak LCD zarar görmemişse ekran yenileyebiliyor.

Önce kırık ekranlar sınıflandırılıyor, ardından hasarlı ve sağlam katmanlar birbirinden ayrılıyor. LCD üstünde kalan filmi ise makine yardımıyla aldıklarını aktaran Öncü, şunları kaydetti:

"Film ayrıldıktan sonra LCD ortaya çıkıyor. Üzerindeki lekeler ve yapışkanları da temizliyoruz. Temizlenen LCD'lerin üzerine hava filtreli bir odada yeniden film ekliyoruz. Filmin üzerine OCA adı verilen özel yapışkan bant yapıştırılıyor. Bu aşamadan sonra LCD ekranı 'kabarcık önleyici kazana' yerleştiriliyor. Ekran parlaklığının artırılması için LCD ile filmin birleştiği noktaya gümüş suyu sürülüyor. Gümüş suyu sürülmüş LCD'lerin üstüne cam basma makinesiyle üst cam basılıyor. Tekrardan oluşabilecek kabarcıklara karşı ekranlar yine kabarcık önleyici kazana yerleştiriliyor. Ekranın telefona yerleşebilmesi için makine yardımıyla çerçevesi takılıyor."

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/kirik-cep-telefonu-ekranlari-ekonomiye-kazandiriliyor/1415511

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Yurtdışında da benzeri bulunan bu yöntem ile hem geri dönüşüme hem de ekonomiye katkıda bulunuyor. Firmanın bir sonraki hedefinde ise yerli imkanlarlafikri bulunuyor.