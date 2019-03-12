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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kırık cep telefonu ekranlarını onaran yerli girişim

Malatya Teknopark'ta faaliyet gösteren iki girişimci, kırık telefon ekranlarını geri kazanmanın yolunu geliştirdi. 1000 liralık ekran, 300 liraya geri kazanabiliyor.
2 ay
15,8b
1
19
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Kırılan cep telefonu ekranları çöpe atılıyor ve yerine yenisi takılıyor. Malatya Teknopark’ta faaliyet gösteren iki girişimci, çöpe atılan kırık cep telefonu ekranlarının sağlam katmanlarını birleştirerek yeni ekranlar üretiyor.

Çinli ustalardan eğitim alan ve Çin’den getirdikleri makineleri kullanan girişimciler, kırık telefon ekranlarının çalışan parçalarını farklı bir ekrana monte edip geri dönüşümünü sağlıyor. Kırık ekranların sağlam katmanları birleştirilerek piyasada 1000 liraya satılan ekranı 300 liraya mal ediyor.

Çin'den getirdikleri makineleri kullanmak için Çinli ustalardan eğitim alan girişimciler, piyasadan topladıkları kırık telefon ekranlarını katmanlara ayırarak işe yarayan kısımlarını farklı bir ekrana monte edip çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra geri dönüşümünü sağladı. Piyasada yaklaşık bin liraya satın alınabilen akıllı telefon ekranını sağlam katmanları birleştirerek 300 liraya mal eden girişimciler, hem geri dönüşüme hem de ekonomiye katkıda bulunuyor.

Firma sahiplerinden Yavuz Öncü ve Muhammed Emin Öncü, AA’ya yaptığı açıklamada kırık ekranların nasıl geri dönüşüme kazandırıldığını anlattı. LCD'nin üzerinde birkaç katman bulunuyor. Bu katmanlar parçalansa ancak LCD zarar görmemişse ekran yenileyebiliyor.

Önce kırık ekranlar sınıflandırılıyor, ardından hasarlı ve sağlam katmanlar birbirinden ayrılıyor. LCD üstünde kalan filmi ise makine yardımıyla aldıklarını aktaran Öncü, şunları kaydetti:

"Film ayrıldıktan sonra LCD ortaya çıkıyor. Üzerindeki lekeler ve yapışkanları da temizliyoruz. Temizlenen LCD'lerin üzerine hava filtreli bir odada yeniden film ekliyoruz. Filmin üzerine OCA adı verilen özel yapışkan bant yapıştırılıyor. Bu aşamadan sonra LCD ekranı 'kabarcık önleyici kazana' yerleştiriliyor. Ekran parlaklığının artırılması için LCD ile filmin birleştiği noktaya gümüş suyu sürülüyor. Gümüş suyu sürülmüş LCD'lerin üstüne cam basma makinesiyle üst cam basılıyor. Tekrardan oluşabilecek kabarcıklara karşı ekranlar yine kabarcık önleyici kazana yerleştiriliyor. Ekranın telefona yerleşebilmesi için makine yardımıyla çerçevesi takılıyor."

Yurtdışında da benzeri bulunan bu yöntem ile hem geri dönüşüme hem de ekonomiye katkıda bulunuyor. Firmanın bir sonraki hedefinde ise yerli imkanlarla LCD ekran üretme fikri bulunuyor.
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/kirik-cep-telefonu-ekranlari-ekonomiye-kazandiriliyor/1415511 Yorum Yaz
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bypangea 2 ay en beğenilen
Yıllardır bunu Urfa'da kapaklı pasajda yapıyorlar, adamların telefonun belleğini (RAM) yükselttiklerine bile şahit oldum ama şans işte kıyıda köşede bir ufak bir dükkandan yaptıkları için böyle girişim yapma şansları hiç olmadı. Yolunuz düşerse Urfa Kapaklı Pasajının alt katına gidip sorun
Yıllardır bunu Urfa'da kapaklı pasajda yapıyorlar, adamların telefonun belleğini (RAM) yükselttiklerine bile şahit oldum ama şans işte kıyıda köşede bir ufak bi...
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3 Yanıt Yanıtla +41
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ebediezel 2 ay
Bu olan bisey zaten kaç para verdiler acaba donanimhaberde haber olmak icin
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Virinom 2 ay
En az 6 7 yıldır yapılan bir şey. Tebrikler editör arkadaş, haber kotanızı doldurdunuz.
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The.Mafia 2 ay
Olması gereken bir şey daha çoğalması lazım
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WB 2 ay
Ilk 3 paragrafta ayni seyi farkli cumlelerle anlatmak..
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huhuq 2 ay
benim anladığım iç lcd ekran zaten sağlam üzerindeki camı değiştiriyorlar ,

bu da elle yapılanı

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DH Misafiri 2 ay
Bir kerede yorum yaparken hemen saldırmayın be insanlara. Yok bunu yapan esnaflar varmisda felan filan. Eleştiri yapmayi bile beceremiyorsunuz yazik size
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T Square 2 ay
Ya arkadaş bir haber okuyoruz aynı cümleyi 2-3 tekrar ediyorsunuz sonunu okuyamadan bayıyor.
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Virinom 2 ay
En az 6 7 yıldır yapılan bir şey. Tebrikler editör arkadaş, haber kotanızı doldurdunuz.
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csh 2 ay
Mesaj silme butonu kaldirildi mi yoksa ben mi bulamiyorum acaba?
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Ext4 2 ay csh
Bende de yok. Bir süredir silmiyordu zaten.
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metehanturt 2 ay yeni yorumcu
Bunu yapıyorlardı zaten?
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ebediezel 2 ay
Bu olan bisey zaten kaç para verdiler acaba donanimhaberde haber olmak icin
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ezimuse 2 ay
Amoled için imkansız. Artık pek LCD ekranlı cihaz kalmadı.
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