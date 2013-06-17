Sony i1/Honami modeli bulanık bir görselde ortaya çıktı

Sony'nin 6.44 inçlik Xperia ZU adlı modeline geri sayım devam ederken, diğer bir iddialı model Honami/i1 modeli ile ilgili de detaylar gelmeye devam ediyor.





Nokia'nın muhtemel 41MP kameralı Lumia ve Samsung'un Galaxy S4 Zoom ile rekabeti ateşlediği kamera odaklı akıllı telefon segmentine girmeye hazırlanan Sony, kaynaklara göre şimdiye kadar ki en iyi tasarımını ortaya koyacak.





Honami modelinde kamera ön plana çıktığı için Sony 13 veya 20MP çözünürlükte bir Exmor RS sensörü cihaza yerleştirirken, BIONZ görüntü işlemcisi ve değiştirilebilir G lensler ile de destekliyor. Atanmış fiziksel deklanşör butonu, Xenon ve çift LED flaş, 2.2MP çözünürlükte Exmor R ön kamera ile bu segmentte Sony adından söz ettirmek istiyor.





Snapdragon 800 çözümü, Adreno 330 grafik birimi, S-Master MX Mobile ses teknolojisi, Bluetooth 4.0, çift stereo hoparlör, 3000mAh batarya, cam-karbon fiber alaşımlı kasa, suya ve toza dayanıklılık şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.





5 inçlik Full HD ekranda parlama önleyici OptiContrast, renkleri daha canlı gösteren Triluminous ve parlaklığı ve netliği artıran X-Reality teknolojileri kullanılıyor.

Sadece bu segmentte değil akıllı telefon pazarında da kendi hayran kitlesini oluşturmaya aday bir cihaz görünümünde olan i1 modelinin yılın sonlarına doğru satışa sunulması planlanıyor. Kaynaklar modele ait olduğunu iddia ettikleri bulanık bir görsel de paylaşmış.