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Sony i1/Honami modeli bulanık bir görselde ortaya çıktı

5 yıl
1,5b
1
53
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony i1/Honami modeli bulanık bir görselde ortaya çıktı
Sony'nin 6.44 inçlik Xperia ZU adlı modeline geri sayım devam ederken, diğer bir iddialı model Honami/i1 modeli ile ilgili de detaylar gelmeye devam ediyor.

Nokia'nın muhtemel 41MP kameralı Lumia ve Samsung'un Galaxy S4 Zoom ile rekabeti ateşlediği kamera odaklı akıllı telefon segmentine girmeye hazırlanan Sony, kaynaklara göre şimdiye kadar ki en iyi tasarımını ortaya koyacak.

Honami modelinde kamera ön plana çıktığı için Sony 13 veya 20MP çözünürlükte bir Exmor RS sensörü cihaza yerleştirirken, BIONZ görüntü işlemcisi ve değiştirilebilir G lensler ile de destekliyor. Atanmış fiziksel deklanşör butonu, Xenon ve çift LED flaş, 2.2MP çözünürlükte Exmor R ön kamera ile bu segmentte Sony adından söz ettirmek istiyor.

Snapdragon 800 çözümü, Adreno 330 grafik birimi, S-Master MX Mobile ses teknolojisi, Bluetooth 4.0, çift stereo hoparlör, 3000mAh batarya, cam-karbon fiber alaşımlı kasa, suya ve toza dayanıklılık şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün. 

5 inçlik Full HD ekranda parlama önleyici OptiContrast, renkleri daha canlı gösteren Triluminous ve parlaklığı ve netliği artıran X-Reality teknolojileri kullanılıyor. 
Sadece bu segmentte değil akıllı telefon pazarında da kendi hayran kitlesini oluşturmaya aday bir cihaz görünümünde olan i1 modelinin yılın sonlarına doğru satışa sunulması planlanıyor. Kaynaklar modele ait olduğunu iddia ettikleri bulanık bir görsel de paylaşmış.

http://androidheadlines.com/2013/06/sonys-i1-honami-leaks-out-in-blurry-shot-impressive-spec-sheet-along-with-it.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
Xperia Honami, Xperia Togari, Sony PlayStation 4, Sony Vaio Duo 13 = İt's a SONY.
Leğen, Çamaşır Şepeti, Mandal, Galaxy Active, Galaxy Zoom, Galaxy Mega = İt's PLASTİK.
Xperia Honami, Xperia Togari, Sony PlayStation 4, Sony Vaio Duo 13 = İt's a SONY.Leğen, Çamaşır Şepeti, Mandal, Galaxy Active, Galaxy Zoom, Galaxy Mega = ...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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nedensiz07 5 yıl
şu haberi okuduktan sonra bu cihazlara telefon demenin haksızlık olduğunu düşünmeye başladım.. eğer bu şekilde çıkarsa gerek performansıyla gerek özellikleri ve donanımıyla harika bir cihaz olacak gibi duruyor..
sony'nin bu piyasada başarılı olmasını cidden istiyorum.. heleki samsungun şu ''aptal saptal'' tasarım ve malzeme kalitesii gördükten ve kullandıktan sonra..
şu haberi okuduktan sonra bu cihazlara telefon demenin haksızlık olduğunu düşünmeye başladım.. eğer bu şekilde çıkarsa gerek performansıyla gerek özellikleri ve...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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__BadblooD__ 5 yıl
Kamera odaklı akıll telefon değil kamerası mükemmel olan kusursuz cihaz olmuş bu
Umarım çok pahalı ve kalın çıkmaz
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Illustrious. 5 yıl
Haber tarihine bakıpta yorum yaparsanız daha iyi olur. Yaz başlarken yapılmış haber, yaz bitecek yakında siz hala bulanık resim beyyyyler.

İyiliğiniz için söylüyorum, şayet Honaminin sansürsüz, çok SICAK fotolarıda var KALAS kıracak kadar sert ve Plastik eritecek kadar sıcak


1 Yanıt Yanıtla
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sabremetric 5 yıl Illustrious.
Mr.Spak

Haber tarihine bakıpta yorum yaparsanız daha iyi olur. Yaz başlarken yapılmış haber, yaz bitecek yakında siz hala bulanık resim beyyyyler.

İyiliğiniz için söylüyorum, şayet Honaminin sansürsüz, çok SICAK fotolarıda var KALAS kıracak kadar sert ve Plastik eritecek kadar sıcak





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ploto 5 yıl
şimdi herkes "It' s a plastik samsung diyor :)
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Master_Evil 5 yıl
bu resmin nesine inanayım ben şimdi
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ploto 5 yıl
s4 kullanıcıları fazla kafayla kontrolden çarşıda robot gibi geziyorlardı :)
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okan_cehapelioglu 5 yıl
eğer bu özelliklerde cıkarsa ortalığı yıkar
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sabremetric 5 yıl
Ben beledeyi dağıtmış gibi herkesin elinde olan, orijinal mi çakma mı anlaşılmayan, Apple Iphone çakması yapıp piyasada yer edinen, buna rağmen yarısı kadar bile satamayan..1 milyar dolar Apple a tasarım ve yazılım çaldığı için ödeyen, ucuz bir görünüme sahip olan, elektronik bir cihazdan çok sabuna benzeyen telefonla dolaşmak isteseydim eğer 2 Galaxy S4 alır gezerdim.


Aradaki farkı göremeyen Sony hiç almasın



Sony koreli Samsung gibi sadece oyuncak el kamerası üretmiyor,

Tom Cruise Oblivion Sony F65 CineAlta 4K Film kamerası ile çekildi.



Dünyada tasarımdan, görüntüden ve sesden anlayandan çok anlamayan olduğu için Samsung gibi piyasa malı üreten bir firmannın anlamayana satması bana normal geliyor, çünkü kaliteden anlayana satamaz.


Kameradan anlamayan Hollywood kapısının önünden geçememiş, film deneyimi olmayan sözde ses ve görüntüden anlayan Sony’den sensor almadan doğru dürüst kamera üretemeyen telefon, TV ve çamaşır makinesi satarak ayakta kalan koreli Samsung, PC diyemiyorum çünkü sözde Sony'nin rakibi Samsung Notebook/Laptop pazarında en geride kaldı.
Samsung'un adı bile okunmuyor. Ucuz TV ve çamaşır makinesi üreticisi başımıza dünya devi oldu.


Samsung'un ele alınacak doğru dürüst çeken bir kamerası bile yok.
Hangi ses ve görüntü deneyiminden söz ediyoruz? Samsung 500 Tl ye satılan cep telefonundaki Arm cortex tabanlı işlemci ve grafik birimi ile TV yapıyor.

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aybey 5 yıl
Yabancı kaynakların büyük bir kısmı Honami'nin özellikleri arasında kendi içinde/arasında değiştirilebilir lens ( interchangeable lens) den bahsetmişler. bu nokta çok enteresan...
Eğer doğruysa bu müthiş bir şey olmaz mı?
zimbio.com/...
au.ibtimes.com/...
tapthattech.com/...
fonearena.com/...
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Emre9110 5 yıl
Özellikler bahsedilen gibiyse şuana kadar ki en harika en müthiş telefon konumunda kamera donanım batarya su geçirmezlik 10 numara telefon olmuş.
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korayakkus 5 yıl
Haberi nerenizden okuyorsunuz anlamıyorum. Adamın başı dönmüş honami başlıgına togari yorumu yapmış. Ama gel görki honami piyasaya çıkınca samsung s4 ünü satıp bu cihazı ilk alanlardan olur.
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DH Misafiri 5 yıl
biride çıkıpta 6.44 inç nedir aga dememiş
not: herhangi bir marka fanı değilim
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sharpie 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
biride çıkıpta 6.44 inç nedir aga dememiş
not: herhangi bir marka fanı değilim

Demezler çünki bahsi geçen cihaz 5 inç.
Birde haberi tam okusan tam süper olucak.o senin bahsettiğin xperia zu
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Eskiler 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

biride çıkıpta 6.44 inç nedir aga dememiş

not: herhangi bir marka fanı değilim




Aynen fan değilsin.. Honami, Togari bütün Sony'i dolaşmışsın forumda, bizden iyi biliyon galiba ama


Senin dediğin cihaz Togari, bu cihaz 5 inç olacak.
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Oztu 5 yıl
İyide bu benim şeker ölçme aletim!
Geçen facebooka otomatik senkronize etmiş ordan almışlar. Bari izin alsaydınız!
Fotoda o sırada elim yaglıydı kameraya dokunmuşum ondan bulanık. Amerikanın işi bunlar moduna gerek yok!
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Ciginix 5 yıl
wolf silver
Xperıa Z faciası gibi olmasında....

:D Güldürdün uydu
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