Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin bugün küresel lansmanını yaptığı Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro ve Xiaomi MIX Flip ülkemizde ön siparişe açıldı. Böylelikle Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro ve Xiaomi MIX Flip’in Türkiye fiyatı belli oldu.

Xiaomi 14T ve 14T Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 6 sa. önce eklendi

Xiaomi 14T serisi ve MIX Flip modelleri Lecia iş birliğiyle geliştirilen kamera lensleri barındırıyor. Xiaomi 14T’de MediaTek Dimensity 8300-Ultra yonga seti, Xiaomi 14T Pro’da MediaTek Dimensity 9300+ yonga seti ve Xiaomi MIX Flip ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti bulunduruyor. MIX Flip, dikey katlanabilir ekrana sahip. Kapalıyken 4,01 inç, açıkken 6,86 inç boyutunda ekran barındırıyor.

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💰 Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro Türkiye fiyatı ne kadar?

Xiaomi 14T 12GB+256GB: 29.999 TL

Xiaomi 14T 12GB+512GB: 32.999 TL

Xiaomi 14T Pro 12GB+256GB: 39.999 TL

Xiaomi 14T Pro 12GB+512GB: 42.999 TL

Xiaomi 14T Pro 12GB+1TB: 46.999 TL

Xiaomi MIX Flip: 67.999 TL

🎁 Ön siparişe özel hediyeler

3 Ekim’e kadar Xiaomi 14T veya Xiaomi 14T Pro’yu satın alan kullanıcılara bir adet Xiaomi ekosistem ürünü, Xiaomi MIX Flip’i satın alanlara ise iki ekosistem ürünü hediye ediliyor. Seçenekler arasında Xiaomi Watch 2, Xiaomi Watch S3, Redmi Watch 4, Redmi Pad SE, Xiaomi Monitör A24, Redmi Buds5 gibi ürünler yer alıyor. Buna ek olarak tüm müşterilere 3 aylık YouTube Premium, 4 aylık Spotify Premium, ilk 6 ay içinde 1 kez ücretsiz ekran onarımı ve tek seferlik Dragonpass havaalanı özel lounge erişimi hediye ediliyor.

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Xiaomi 14T ve 14T Pro Türkiye fiyatı açıklandı