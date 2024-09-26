Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

Xiaomi 14T serisi ve MIX Flip modelleri Lecia iş birliğiyle geliştirilen kamera lensleri barındırıyor. Xiaomi 14T’de MediaTek Dimensity 8300-Ultra yonga seti, Xiaomi 14T Pro’da MediaTek Dimensity 9300+ yonga seti ve Xiaomi MIX Flip ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti bulunduruyor. MIX Flip, dikey katlanabilir ekrana sahip. Kapalıyken 4,01 inç, açıkken 6,86 inç boyutunda ekran barındırıyor.
💰 Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro Türkiye fiyatı ne kadar?
- Xiaomi 14T 12GB+256GB: 29.999 TL
- Xiaomi 14T 12GB+512GB: 32.999 TL
- Xiaomi 14T Pro 12GB+256GB: 39.999 TL
- Xiaomi 14T Pro 12GB+512GB: 42.999 TL
- Xiaomi 14T Pro 12GB+1TB: 46.999 TL
- Xiaomi MIX Flip: 67.999 TL
🎁 Ön siparişe özel hediyeler
3 Ekim’e kadar Xiaomi 14T veya Xiaomi 14T Pro’yu satın alan kullanıcılara bir adet Xiaomi ekosistem ürünü, Xiaomi MIX Flip’i satın alanlara ise iki ekosistem ürünü hediye ediliyor. Seçenekler arasında Xiaomi Watch 2, Xiaomi Watch S3, Redmi Watch 4, Redmi Pad SE, Xiaomi Monitör A24, Redmi Buds5 gibi ürünler yer alıyor. Buna ek olarak tüm müşterilere 3 aylık YouTube Premium, 4 aylık Spotify Premium, ilk 6 ay içinde 1 kez ücretsiz ekran onarımı ve tek seferlik Dragonpass havaalanı özel lounge erişimi hediye ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu