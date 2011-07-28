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Sony ikinci çeyrekte 199 milyon dolar kayıp yaşadı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Sony, ikinci çeyrek finansal sonuçlarında Mart ayında yaşanan Tsunami felaketi, PS3'teki güvenlik problemleri ve düşen televizyon fiyatlarına bağlı olarak 199 milyon dolarlık kayıp yaşadığını açıkladı. Mart 2012'de sona erecek finansal yılla ilgili olarak kar beklentisini 1 milyar dolardan 769 milyon dolara çeken Sony, yaşanan tüm sıkıntılara rağmen karlılıkta kalacağını ifade ediyor.

11 Mart'ta yaşanan deprem ve tsunami felaketinin neden olduğu tamir, temizlik ve binalardaki hasarlar 8 milyon dolarlık ek masrafa neden olurken, geri dönüşün çok hızlı gerçekleştirildiği belirtiliyor. Sony Online Entertainment cephesinden yaşanan güvenlik sorunları sonrasında mahkeme masrafları, müşteri desteği ve satışlardaki düşüşlerin neden olduğu toplam maliyet ise 179 milyon dolar oldu. 

Mali yılın tamamıyla ilgili beklentisini 96 milyar dolardan 92 milyar dolar düzeyine çeken Sony, yaşanan tüm kayıplara rağmen bir önceki yıla göre gelirlerinin artış kaydedeceğini ifade ediyor. 

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greenk 7 yıl
Hayat işte inişli çıkışlıdır. Hep lider kalamazsın. Apple'da batmak üzereydi ama gelin görün ki çok kısa sürede en fazla parayı onlar kazandı.
Ne oldum değil ne olucam demeli.
Ps3'deki güvenlik sorunu sony e olan güvenimi sarstı. Güvenlik konusunda en çok güvendiğim firmaydı. Netice diğer firmaların savaşı kimler kırdı kim bilir
Apple mesela güvenlik konusunda müthiş çıktığı ilk gün kırıldı :) ama hala en çok satılması beni şaşırtıyor. İnsanlar için demek güvenlik önemli değil kırılsın herşeyi kafamıza göre kullanalım demekten yana bence kırılması hangi marka olursa olsun markanın becerisizliğidir.
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K.Kahriman 7 yıl
ps3 kırılabilse satışları kafadan 2 kat artardı. mesela bir bilgisayar kullanıcısı olarak ben bile gidip ps3 alırdım. gidip her oyuna 100-200 tl vermek insana koyar.
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karizma8243 7 yıl
daha biz ps2 oynuyoruz şuna bakya 3 bile ömrünü tamamlamış teknolojıyı yakalamak çok para aga uhhh
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Yilmaz07 7 yıl
Bize ne yaw !?
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FATARSAN 7 yıl
Her markanın sonu vardır. Sony içinde yolun sonu yaklaştı. Son birkaç yıldır düşüyor ve düşmeye devam edecek. Yanına Nokia'yı da ekleyebiliriz.
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Nightmare70 7 yıl
Bir zamanlar playstation 1'im vardı oyunu başarı ile açarsa evde büyük bir alkış kopuyordu hey gidi günler hey :))
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sadtneverdie 7 yıl
96 milyardan 92 milyar doalra mı? 100-200 milyon devede kulak kalıyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Benim televizyonu garantiden değiştirmemek için türlü dalevereler çevirmeleri sonucu en az 10 kişiyi televizyon alırken sony harici başka markalara yönlendirmem sonucunda bu zararda benimde payımın olduğunu bilmek gurur verici çalışmalarım ilerleyen yıllarda da devam edecektir.
sony müşteri menuniyeti nedir öğrendiği vakit bende eylemlerimi sonlandırabilirim gelsinler görüşelim D
unutmasınki herkesin bir alternatifi vardır.
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OverClocK1ng 7 yıl
Playstation 4 çıkarsa ilk başlarda daha da zarar ederler. Zararına satıyorlar çünkü.
Tabi oyunlar çıkıp satılmaya başladıkça ve sayıları arttıkça kâra dönüşecektir...
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Paint It Black 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Playstation 4 çıkarsa ilk başlarda daha da zarar ederler. Zararına satıyorlar çünkü.

Tabi oyunlar çıkıp satılmaya başladıkça ve sayıları arttıkça kâra dönüşecektir...


katılıyorum, şu anda kar etmeleri için oyun ve move satmaları lazım
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phantom_coal 7 yıl
tsunami,hackerlar, 2011 cok canini yakti sonynin.
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xxxx1 7 yıl
bir logo bukadarmı her döneme hitap eder,eskimez...1 numarasın Sony bu alemde kim nederse desin...
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IceRulez 7 yıl
allah yardımcıları olsun :( parantez içi yaptım niye böyle smiley çıktı smileylara nereden bakabiliyoruz
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