Sony ikinci çeyrekte 199 milyon dolar kayıp yaşadı

Japon elektronik devi Sony, ikinci çeyrek finansal sonuçlarında Mart ayında yaşanan Tsunami felaketi, PS3'teki güvenlik problemleri ve düşen televizyon fiyatlarına bağlı olarak 199 milyon dolarlık kayıp yaşadığını açıkladı. Mart 2012'de sona erecek finansal yılla ilgili olarak kar beklentisini 1 milyar dolardan 769 milyon dolara çeken Sony, yaşanan tüm sıkıntılara rağmen karlılıkta kalacağını ifade ediyor.





11 Mart'ta yaşanan deprem ve tsunami felaketinin neden olduğu tamir, temizlik ve binalardaki hasarlar 8 milyon dolarlık ek masrafa neden olurken, geri dönüşün çok hızlı gerçekleştirildiği belirtiliyor. Sony Online Entertainment cephesinden yaşanan güvenlik sorunları sonrasında mahkeme masrafları, müşteri desteği ve satışlardaki düşüşlerin neden olduğu toplam maliyet ise 179 milyon dolar oldu.





Mali yılın tamamıyla ilgili beklentisini 96 milyar dolardan 92 milyar dolar düzeyine çeken Sony, yaşanan tüm kayıplara rağmen bir önceki yıla göre gelirlerinin artış kaydedeceğini ifade ediyor.