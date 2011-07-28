Sony ikinci çeyrekte 199 milyon dolar kayıp yaşadı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Japon elektronik devi Sony, ikinci çeyrek finansal sonuçlarında Mart ayında yaşanan Tsunami felaketi, PS3'teki güvenlik problemleri ve düşen televizyon fiyatlarına bağlı olarak 199 milyon dolarlık kayıp yaşadığını açıkladı. Mart 2012'de sona erecek finansal yılla ilgili olarak kar beklentisini 1 milyar dolardan 769 milyon dolara çeken Sony, yaşanan tüm sıkıntılara rağmen karlılıkta kalacağını ifade ediyor.
11 Mart'ta yaşanan deprem ve tsunami felaketinin neden olduğu tamir, temizlik ve binalardaki hasarlar 8 milyon dolarlık ek masrafa neden olurken, geri dönüşün çok hızlı gerçekleştirildiği belirtiliyor. Sony Online Entertainment cephesinden yaşanan güvenlik sorunları sonrasında mahkeme masrafları, müşteri desteği ve satışlardaki düşüşlerin neden olduğu toplam maliyet ise 179 milyon dolar oldu.
Mali yılın tamamıyla ilgili beklentisini 96 milyar dolardan 92 milyar dolar düzeyine çeken Sony, yaşanan tüm kayıplara rağmen bir önceki yıla göre gelirlerinin artış kaydedeceğini ifade ediyor.
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Ne oldum değil ne olucam demeli.
Ps3'deki güvenlik sorunu sony e olan güvenimi sarstı. Güvenlik konusunda en çok güvendiğim firmaydı. Netice diğer firmaların savaşı kimler kırdı kim bilir
Apple mesela güvenlik konusunda müthiş çıktığı ilk gün kırıldı :) ama hala en çok satılması beni şaşırtıyor. İnsanlar için demek güvenlik önemli değil kırılsın herşeyi kafamıza göre kullanalım demekten yana bence kırılması hangi marka olursa olsun markanın becerisizliğidir.
sony müşteri menuniyeti nedir öğrendiği vakit bende eylemlerimi sonlandırabilirim gelsinler görüşelim D
unutmasınki herkesin bir alternatifi vardır.
Tabi oyunlar çıkıp satılmaya başladıkça ve sayıları arttıkça kâra dönüşecektir...
katılıyorum, şu anda kar etmeleri için oyun ve move satmaları lazım