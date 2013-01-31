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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, kablosuz aktarım yeteneklerine sahip kart okuyucusu WG-10'u duyurdu

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünya elektronik devlerinden olan Sony, kablosuz aktarım özelliğine sahip kart okuyucusunu duyurdu.
Firma tarafından duyurusu yapılan WG-10 sunduğu özellikler ile diğer kart okuyucularından ayrılıyor. Cihaz, SD, SDHC, Micro SDHC, Memory Stick, SDXC kartları ya da normal USB bellekleri okuyabiliyor ve üzerinde dahili olarak gelen Wi-Fi bağlantı seçeneği ile hafıza kartlarındaki dosyaları istenilen her türlü ortama aktarabiliyor ya da başka cihazlardan dosyaları alabiliyor. Kablosuz aktarım özelliği yanında USB 2.0/USB 2.0 micro portları da yer alan cihaz, üzerinde gelen 2210mAh lityum-iyon batarya sayesinde kablosuz olarak çalışabiliyor ve acil durumlarda akıllı cihazları şarj etmek amaçlı da kullanılabiliyor.
Piyasadaki bütün mobil ya da masaüstü işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışabilen WG-10, 135gr ağırlığa ve oldukça şık bir gövdeye sahip. Nisan ayında satışına başlanacak olan WG-10, $100 fiyat etiketi ile satılacak.

http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr&sl=ja&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.sony.jp%2FCorporateCruise%2FPress%2F201301%2F13-0131%2F Yorum Yaz
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Normsoner 6 yıl en beğenilen
it's sony !
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JohnRambo55 6 yıl
İşte budur. Tebrik ederim sony. Hayran kaldım.
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xmasx 6 yıl
Good job!!
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guest98765 6 yıl
Ürün çok iyi de 100 dolar nedir. 15 dolar eder mi şu ürünün maliyeti!
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ZZ RAT 6 yıl
Isveç çakısı gibi olmus,
Herseye yariyor kereta.
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CmSandman 6 yıl
başarılı :)
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MxFxOx 6 yıl
super alet
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nickenegerekvar 6 yıl
osmanefeozkan
ya bu değilde evimde kablosuz görüntü alma özeliğine sahip bir televizyon var bilgisayarımdad 300mbps 7dbı anteni olan wifi adaptörü var bununla bilgisayrın ekran görüntüsünü tvye aktarabilmenin yolu varmı ?

DLNA yani kablosuz görüntü aktarma ile ağ üstündeki tv lere görüntü aktarabilirsiniz Android için Skifta adlı programı kullanabilirsin.
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osmanefeozkan 6 yıl
ya bu değilde evimde kablosuz görüntü alma özeliğine sahip bir televizyon var bilgisayarımdad 300mbps 7dbı anteni olan wifi adaptörü var bununla bilgisayrın ekran görüntüsünü tvye aktarabilmenin yolu varmı ?
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Normsoner 6 yıl en beğenilen
it's sony !
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