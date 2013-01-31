Sony, kablosuz aktarım yeteneklerine sahip kart okuyucusu WG-10'u duyurdu





Dünya elektronik devlerinden olan Sony, kablosuz aktarım özelliğine sahip kart okuyucusunu duyurdu.

Firma tarafından duyurusu yapılan WG-10 sunduğu özellikler ile diğer kart okuyucularından ayrılıyor. Cihaz, SD, SDHC, Micro SDHC, Memory Stick, SDXC kartları ya da normal USB bellekleri okuyabiliyor ve üzerinde dahili olarak gelen Wi-Fi bağlantı seçeneği ile hafıza kartlarındaki dosyaları istenilen her türlü ortama aktarabiliyor ya da başka cihazlardan dosyaları alabiliyor. Kablosuz aktarım özelliği yanında USB 2.0/USB 2.0 micro portları da yer alan cihaz, üzerinde gelen 2210mAh lityum-iyon batarya sayesinde kablosuz olarak çalışabiliyor ve acil durumlarda akıllı cihazları şarj etmek amaçlı da kullanılabiliyor.

Piyasadaki bütün mobil ya da masaüstü işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışabilen WG-10, 135gr ağırlığa ve oldukça şık bir gövdeye sahip. Nisan ayında satışına başlanacak olan WG-10, $100 fiyat etiketi ile satılacak.

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