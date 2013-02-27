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Sony, kişisel içerik istasyonu ve taşınabilir kablosuz sunucusunu gün yüzüne çıkardı

6 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Sony, kişisel içerik istasyonu ve taşınabilir kablosuz sunucusunu gün yüzüne çıkardı

Sony, LLS-201 ve WG-C10 kod adlıyla anılan kişisel içerik istasyonunu ve taşınabilir kablosuz sunucusunu tanıttı.

Şirketin yeni ürünlerinden ilki LLS-201, kullanıcıların fotoğraf ve video gibi içeriklerini kendi bünyesine yedeklemesine izin verirken, yedekleme işlemini iOS ve Android uygulamaları yardımı veya USB bağlantısıyla sağlıyor. Ayrıca, cihazdaki NFC bağlantı seçeneği sayesinde, içerikler tek bir dokunuşla aktarılabilirken, NFC bulunmayan cihazlarda ise "PCS Maneger" uygulaması sayesinde içerikler kolayca yedeklenebiliyor. Cihazın bir diğer önemli özelliği ise, MP4 formatındaki yüksek çözünürlüklü videoların tablet veya akıllı telefonlarda oynatılabilmesi için cihazda dahili bir video transcoder'ın yer alması oluyor. HDMI bağlantı seçeneğine de sahip olan cihaz, içerikleri Full HD televizyonlarda görüntüleme imkanı sunuyor. Kişisel içerik depolama istasyonunun 1 TB'lık bir depolama kapasitesine sahip olduğunu da belirtelim.



Seyahat halindeki kullanıcılar için oldukça kullanışlı bir ürün olan WG-C10 ise, taşınabilir bir kablosuz sunucu olmasının yanı sıra, mobil cihazları şarj edebilme yetenekleriyle de dikkat çekiyor. Fotoğraf, video, müzik dosyaları ve ofis belgeleri gibi içeriklerin yönetimini kullanıcının kontrolüne bırakan cihazda SD kart ve Memory Stick Duo yuvalarının yanı sıra, USB bağlantı portu da yer ediniyor. "PWS Manager" uygulaması üzerinden akıllı telefon ve tabletler tarafından yönetilebilen cihaza kablosuz bağlantı üzerinden mobil cihazlar ve PC üzerinden içerik aktarımı gerçekleştirilebiliyor. Cihazın Wi-Fi üzerinden aynı anda 8 kullanıcıya kadar eş zamanlı paylaşımına ve farklı içerikleri oynatımına izin verdiğini de belirtelim.

Kullanıcılarının depolama ve paylaşımda bulunma ihtiyaçlarını iki farklı cihazda toplayan Sony'nin ürünlerini yaz ayları içerisinde Avrupa'da satışa sunacağı belirtirken, herhangi bir fiyatlandırma bilgisi paylaşılmış değil. Sony'nin yeni ürünlerine iOS 6 veya üzeri ve Android 2.3 veya üzeri yazılıma sahip mobil cihazların erişim sağlayabildiğini de belirtelim.


 

http://presscentre.sony.eu/content/Detail.aspx?ReleaseID=8340&NewsAreaID=2 Yorum Yaz
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AERN 6 yıl
Teknoloji çok hızlı gelişiyor gerçekten de.
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AndaCakan 6 yıl
çoğoş
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