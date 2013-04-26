Sony, net kâr beklentilerini ikiye katladı

Hatırlayacağınız üzere Sony, geçtiğimiz yıl bir önceki yıla ait kâr beklentilerinde revizyona giderek olumsuz bir tablo çizmişti. Bu yıl da beklentilerde revizyona giden Sony, rakamları yukarı çekti.





Rakamlardaki revizyonla birlikte şirket, şubat ayında açıkladığı 20 milyar yenlik net kar tahminini 40 milyar yene çıkardı. Hiç şüphesiz şirketin beklentilerinin artmasının arkasında yeniden yapılanma sürecinde elden çıkarılan binalar ve diğer ekonomik tedbirlerin yarattığı mali etki var. Ayrıca, Japon yeninin değerindeki azalma da bu etkiler arasında gösterilebilir.





Söz konusu tahminlerin kesin sonuçlar ile ne kadar örtüşeceğini ise, 9 Mayıs tarihinde hep birlikte göreceğiz.

http://www.engadget.com/2013/04/25/sony-revises-its-2012-earnings-forecast-doubles-expected-net-pr/