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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, net kâr beklentilerini ikiye katladı

6 yıl
715
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Sony, net kâr beklentilerini ikiye katladı
Hatırlayacağınız üzere Sony, geçtiğimiz yıl bir önceki yıla ait kâr beklentilerinde revizyona giderek olumsuz bir tablo çizmişti. Bu yıl da beklentilerde revizyona giden Sony, rakamları yukarı çekti.

Rakamlardaki revizyonla birlikte şirket, şubat ayında açıkladığı 20 milyar yenlik net kar tahminini 40 milyar yene çıkardı. Hiç şüphesiz şirketin beklentilerinin artmasının arkasında yeniden yapılanma sürecinde elden çıkarılan binalar ve diğer ekonomik tedbirlerin yarattığı mali etki var. Ayrıca, Japon yeninin değerindeki azalma da bu etkiler arasında gösterilebilir.

Söz konusu tahminlerin kesin sonuçlar ile ne kadar örtüşeceğini ise, 9 Mayıs tarihinde hep birlikte göreceğiz.

http://www.engadget.com/2013/04/25/sony-revises-its-2012-earnings-forecast-doubles-expected-net-pr/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Virtual Reality 6 yıl en beğenilen
Birde herkes LightningRaven dediklerine katılmış, Ya arkadaş bu yazı benim yazım. Kendi makalesi gibi lanse ediyor, sizde +1 veriyorsunuz. Dostlar verdiğiniz o +1 leri lütfen geri alın. Verecekseniz orijinal sahibine verin.

Yöneticilerin LightningRaven' a ağır bir ceza vermesini istiyorum.

Saatler sürdü bu iki yazıyı düşünmek , sonrasında yazmak ve bu konuda gerçekleri yazmam da yılların verdiği tecrübe sayesinde oldu ama görüyorum ki korsan olarak kullanılıyor.

DH ın %97 si bu makalenin bana ait olduğunun bilir.







Birde diğer konudaki mesajımı alıntılıyorum demiş, artık kaç konuda izinsiz paylaştıysa

Bugün benim yazımı izinsiz kullanan yarın sizin yazınızı da izinsiz kullanır
Birde herkes LightningRaven dediklerine katılmış, Ya arkadaş bu yazı benim yazım. Kendi makalesi gibi lanse ediyor, sizde +1 veriyorsunuz.Dostlar verdiği...
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xxxx1 6 yıl
adı yeter.Sony...
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alican88 6 yıl
bu yazı ilker adlı arkadaşa ait burdadanmı sen lightning :)
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Puzzles 6 yıl
İşte bunlar hep xperia
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Virtual Reality 6 yıl alican88
alican88

bu yazı ilker adlı arkadaşa ait burdadanmı sen lightning :)

Karakter sahibi olmak çok önemli bir şeydir. Bazı insanlar da bu özellik ya olmaz yada eksik olur.

Ben bu arkadaşın mesajlarını tek tek şikayet etsem, kesin ceza alır ama yazdığı mesajlarda silinir. Nasıl bir karaktere sahip olduğu yazdığı mesajlarda az veya çok anlaşılıyor. Sırf bu mesajları tüm DH forumu okusun diye şikayet edip sildirmiyorum.
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Illustrious. 6 yıl
Ayfon batarda bana zamzung batmaz gibi geliyo adamlar leğen plastiğine batarya takmış yok satıyor? Ayrıca çalma çırpma araklama konularında bir numaralar.. Ki kaldı ki yerel mahkemeler bunların öğrencilere para karşılığında htc vs. Gibi markaları kötülettirdikletini kendilerini ise övdürdükleri ortaya çıktı gerçi bizim burdaki plastikçi liseliler o işi beleşe yapıyor yani teşkilat sağlam anlayacağınız
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Rai-gy 6 yıl
Katlayacak tabi ,sony bu.Diğer firmalar gibi çöp aletler yapıp kullanıcıyı kandırmıyor ,kendi alanlarında her zaman en iyisini yapıyor.
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jony___ 6 yıl
KESİNLİKLE İLKER ABİNİN MESAJI ÇALINMIŞTIR BUNA FİKİR HIRSIZLIĞI DENİR YÖNETİCİLERDEN AĞIR BİR CEZA BEKLİYORUM
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Virtual Reality 6 yıl jony___
YusufTaziM.

KESİNLİKLE İLKER ABİNİN MESAJI ÇALINMIŞTIR BUNA FİKĞİR HIRSIZLIĞI DENİR YÖNETİCİLERDEN AĞIR BİR CEZA BEKLİYORUM

Eyvallah kardeşim.

Ben +1 veren arkadaşlardan oylarını geri almalarını rica ettim. Neticede benim çalınan yazım başkası tarafından en çok beğenilenlerde yer alıyor. Buda zoruma gidiyor. Ben bu uyarıyı yaptığımda en çok beğenilenlerde LightningRaven +18 Katılıyorum almıştı. Şimdi +20 ye çıkmış, demek ki başkalarının yazılarını izinsiz kopyalayıp kendi yazımız gibi paylaşmak, son derece normal bir şey ve +1 almayı hak ediyor.

Bugün benim başıma gelenler bir gün +1 verenlerin başına gelirse o zaman nasıl bir duyguymuş anlarlar.

Yöneticilerin ceza vereceği falan yok.
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Virtual Reality 6 yıl
LightningRaven


Diğer konudaki mesajımı alıntılıyorum.


Sonynin 5 YIL önceki kullandıgı teknolojiyi daha samsung yeni geliştiriyor.

Telefon kategorisinde istediğin firma önde diyebilirsin.

Ama diğer kategorilere herzaman SONY dir.

Kullandıgın telefonun kamera lensini üreten bile sony.

Herşeyin başı sony , sony yapar firmalara verir. Gerisi firmanın işi.

Ama diğer her konuda SONY acık ara önde. Oyuzden birbirimizi kandırmayalım günümüzün samsunguymuş oymuş buymuş.

Telefon hariç herşeyde sony öndedir.

Bir zamanlar Sony hakkında bunları yazmıştım. Sanırım unutulmuş, hatırlatmakta fayda var.

Sony batar diyen applecı gençlik Sony nedir, nasıl dünyayı yönetir. Birazcık bilgi paylaşayım sizlerle

Kısaca SONY aşağıdaki tanımın ta kendisidir.

Bırakın film sektörünü bugün en kötü yerel bir tv kanalının bile stüdyosunda ki profesyonel sistemler olsun, muhabirinin elindeki kamera, mikrofon olsun, yayın aracında kullanılan makineler olsun hep sony ekipmanları kullanılıyor. Ekstradan bizlere hitap eden amatör video kamera ve fotoğraf makinelerindeki ürün çeşidi bir hayli fazla.

Bu arada 3D yayıncılıkta kullanılan kameralar ve hollywood' un can damarı olan bluray diskler yine Sony' nin öncülüğünde ve liderliğinde

PS3 oyun konsolunun satışlarından son 1-2 senede kardan zarar etse de bu konsola exc. oyun çıkaran oyun stüdyolarından bir hayli kar elde etti. Dünyanın en kaliteli oyunlarının yapıldığı en büyük oyun stüdyoları Sony' e ait ve oldukça da iyi iş çıkarıyorlar. Bir Hollywood filmden çok daha iyi satış rakamlarına ulaşıyorlar.

1-) Video kameralar,
2-) Fotoğraf Makineleri,
3-) Tv yayıncılığı ekipmanları,
4-) 3D yayın kameraları,
5-) Ses sistemleri,
6-) Bluray diskler,
7-) Bluray oynatıcılardan aldığı lisans ücretleri
8-) Oyun stüdyolarının başarılı yapımlarıyla satış patlaması yapması

ve bizim bilmediğimiz tıp dan, inşaata nice sektörlerde ki cihazları Sony firmasını ayakta tutan temel sektörlerdir.

Ama Panel TV, Bilgisayar ve Akıllı Telefon pazarı Sony' firmasına epey zarar ettirdi. Yukarıda saydığım 8 sektördeki krallığını bu 3 sektörde yapamadı.

LCD, LED LCD pazarında kendini rezil etti. Bilgisayar ve telefon işine zaten hiç girmemeliydi.

Bu arada Sony' e kar ettiren ürünlerden biride film ve tv yayıncılığı sektörünün kullandığı Sony Vegas yazılımıdır. Ciddi oranda lisanslı kullanımı vardır.

Ha birde dünyada hemen hemen her sinema salonunda arka plandaki o projeksiyon cihazlarının %90' nının Sony olduğunu unutmayalım.

Sony' nin neredeyse tekel olduğu 10 a yakın sektör varken zarar ettiği(oda meçhul) 2-3 sektör var.

Dünya batar Sony batmaz deyimi aslında haksız da sayılmaz.

Çok kollu Sony' i şirketini sakın tek kollu Nokia ile karıştırmayın. Nokia sadece bir sektörde ürün üretiyor ve o ürünü iyi üretemezse iyi satış yapamazsa batma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Fakat Sony bir çok sektörde faaliyet gösteriyor. Dünyanın herhangi bir köşesinde bir hastane odasında kenarda duran bir elektronik tıbbi cihazın üzerinde dahi Sony amblemini görebilirsiniz ama cebinizdeki telefon dışında bir yerde Nokia amblemini göremezsiniz.

Ben Sony' yi telefon piyasasında azimli bir şirket olarak görüyorum. Jetonu geç düşüp, piyasaya geç girmesine rağmen çok iyi ürünler çıkarmaya başladı. Ha birde telefonları içindeki donanım birleşenlerinin, bilimsel değerlerine göre değerlendirmeyi bırakın. İşletim sistemiyle donanım bileşenleri ahenk içinde çalışıyorsa olay bitmiştir. Ram' i bilmem kaçmış, işlemcisi bilmem kaç hz miş, bırakın bunları bilim adamları ve mühendisler düşünsün. Bizim son kullanıcı olarak telefonun bize ne verebildiği önemlidir, işimizi takılmadan, kasılmadan, çökmeden, fazlasıyla görüyor mu, olay bitmiştir.

Sony' nin böyle bir telefon üretmesini bekliyordum ve bunu gördüm ya artık, yukarıda satırlarda Sony telefon konusunda başarısız oldu sözümü unutun gitsin. Çünkü Sony şirketi, Ericsson şirketinden kurtulana kadar, hayalindeki amiral gemisi telefonu tam olarak özgürce yapamadı. Ericsson mühendisleri yıllardır beyin tutulması yaşıyordu ve bunu yeni ortakları Sony' ye de yansıttılar. Ama ne zaman Ericsson, tamamen Sony mühendislerinin kontrolüne geçti, işte bu tür telefonlar yapmaya başladılar. Ericsson diye bir şey yoktur artık, tamamen Sony oldu ve Sony kültürüyle ürün üretiyor.

Bir gün herkes ''It's a Sony'' diyecek.

Samsung' un; cep telefonu, laptop, tv, chip üretiminden başka neyi var. Sony bunların hepsini zaten üretiyor ve ekstradan diğer sektörlerde de kral, mesela Sony olmasa Hollywood diye bir şey olmaz. Arabaların, uçakların, gemilerin, yatların, vs. kokpitinde gördüğün sistemlerin %75 i Sony, Sinema salonlarını donatan Sony, TV ve Radyo kanallarını donatan Sony, Tıp da ki bir çok cihaz Sony, oyunlar Sony, bluray disk Sony, oyun konsolu Sony, fotoğraf makineleri yarım asırdır Sony, Video kameralar yarım asırdır Sony, ses sistemleri yarım asırdır Sony ve baha nice sektörlerde ve bilimsel araştırmalarda bilmediğimiz bir çok cihaz Sony

Şimdi bana Samsung greyder üretiyor deme, galaksy S serisi cep telefonları olmasa Samsung şirketi bu kadar popüler olmaz. Bana cep telefonu piyasasına bakıp da şirket değerlendirmesi yapmayın.

Android telefonlar çıkana kadar, piyasada LCD tv dışında Samsung' un esamesi okunmuyordu. Google Android' i icat etti de Samsung' un yüzü güldü.

Tekrar söylüyorum. Samsung cep telefonu piyasasından çekilse batma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Ama Sony cep telefonu piyasasından çekilse batmaz





Hocam bu makale benim makalem. Başkalarıyla paylaşmak için izin aldınız mı?

Orijinali de aşağıda, üst satırlarda bir iki cümleyi değiştirip kendi yazınız gibi forumun içinde paylaşıyorsunuz. Yakıştıramadım. ÖM yolu ile izin isteseydiniz verirdim zaten.



İşte orijinali, telefon versiyonu

Sony batar diyen applecı gençlik Sony nedir, nasıl dünyayı yönetir. Birazcık bilgi paylaşayım sizlerle

Kısaca SONY aşağıdaki tanımın ta kendisidir.

Bırakın film sektörünü bugün en kötü yerel bir tv kanalının bile stüdyosunda ki profesyonel sistemler olsun, muhabirinin elindeki kamera, mikrofon olsun, yayın aracında kullanılan makineler olsun hep sony ekipmanları kullanılıyor. Ekstradan bizlere hitap eden amatör video kamera ve fotoğraf makinelerindeki ürün çeşidi bir hayli fazla.

Bu arada 3D yayıncılıkta kullanılan kameralar ve hollywood' un can damarı olan bluray diskler yine Sony' nin öncülüğünde ve liderliğinde

PS3 oyun konsolunun satışlarından son 1-2 senede kardan zarar etse de bu konsola exc. oyun çıkaran oyun stüdyolarından bir hayli kar elde etti. Dünyanın en kaliteli oyunlarının yapıldığı en büyük oyun stüdyoları Sony' e ait ve oldukça da iyi iş çıkarıyorlar. Bir Hollywood filmden çok daha iyi satış rakamlarına ulaşıyorlar.

1-) Video kameralar,
2-) Fotoğraf Makineleri,
3-) Tv yayıncılığı ekipmanları,
4-) 3D yayın kameraları,
5-) Ses sistemleri,
6-) Bluray diskler,
7-) Bluray oynatıcılardan aldığı lisans ücretleri
8-) Oyun stüdyolarının başarılı yapımlarıyla satış patlaması yapması

ve bizim bilmediğimiz tıp dan, inşaata nice sektörlerde ki cihazları Sony firmasını ayakta tutan temel sektörlerdir.

Ama Panel TV, Bilgisayar ve Akıllı Telefon pazarı Sony' firmasına epey zarar ettirdi. Yukarıda saydığım 8 sektördeki krallığını bu 3 sektörde yapamadı.

LCD, LED LCD pazarında kendini rezil etti. Bilgisayar ve telefon işine zaten hiç girmemeliydi.

Bu arada Sony' e kar ettiren ürünlerden biride film ve tv yayıncılığı sektörünün kullandığı Sony Vegas yazılımıdır. Ciddi oranda lisanslı kullanımı vardır.

Ha birde dünyada hemen hemen her sinema salonunda arka plandaki o projeksiyon cihazlarının %90' nının Sony olduğunu unutmayalım.

Sony' nin neredeyse tekel olduğu 10 a yakın sektör varken zarar ettiği(oda meçhul) 2-3 sektör var.

Dünya batar Sony batmaz deyimi aslında haksız da sayılmaz.

Çok kollu Sony' i şirketini sakın tek kollu Nokia ile karıştırmayın. Nokia sadece bir sektörde ürün üretiyor ve o ürünü iyi üretemezse iyi satış yapamazsa batma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Fakat Sony bir çok sektörde faaliyet gösteriyor. Dünyanın herhangi bir köşesinde bir hastane odasında kenarda duran bir elektronik tıbbi cihazın üzerinde dahi Sony amblemini görebilirsiniz ama cebinizdeki telefon dışında bir yerde Nokia amblemini göremezsiniz.

Ben Sony' yi telefon piyasasında azimli bir şirket olarak görüyorum. Jetonu geç düşüp, piyasaya geç girmesine rağmen çok iyi ürünler çıkarmaya başladı. Ha birde telefonları içindeki donanım birleşenlerinin, bilimsel değerlerine göre değerlendirmeyi bırakın. İşletim sistemiyle donanım bileşenleri ahenk içinde çalışıyorsa olay bitmiştir. Ram' i bilmem kaçmış, işlemcisi bilmem kaç hz miş, bırakın bunları bilim adamları ve mühendisler düşünsün. Bizim son kullanıcı olarak telefonun bize ne verebildiği önemlidir, işimizi takılmadan, kasılmadan, çökmeden, fazlasıyla görüyor mu, olay bitmiştir.

Sony' nin Xperia Z gibi bir telefon üretmesini bekliyordum ve bunu gördüm ya artık, yukarıda satırlarda Sony telefon konusunda başarısız oldu sözümü unutun gitsin. Çünkü Sony şirketi, Ericsson şirketinden kurtulana kadar, hayalindeki amiral gemisi telefonu tam olarak özgürce yapamadı. Ericsson mühendisleri yıllardır beyin tutulması yaşıyordu ve bunu yeni ortakları Sony' ye de yansıttılar. Ama ne zaman Ericsson, tamamen Sony mühendislerinin kontrolüne geçti, işte bu tür telefonlar yapmaya başladılar. Ericsson diye bir şey yoktur artık, tamamen Sony oldu ve Sony kültürüyle ürün üretiyor.

Bir gün herkes ''It's a Sony'' diyecek.

---
Samsung daha dünkü ..., kaç yıllık mazisi var. Sony 80 ler den beri Türkiye piyasasında, geniş bir bayi ağı var. Diğer ülkelerde kaç yıldır faaliyet gösteriyor ve kaç bayisi var siz düşünün artık

Sony profesyonel olan her sektörde var ama Samsung kepçe dışında profesyonel olan hiç bir sektörde yok.

Google Android işletim sistemini telefon ve tablet üreticilerine sunmasaydı. Samsung bada işletim sistemi ile şuan ki galaxy serisi telefon ve tabletlerinde ki başarıyı yakalayabilecekmiydi. Google yoksa android de yok, android yoksa galaxy telefon ve tablette yok, galaxy serisi yoksa Samsung' un sadece televizyonla bu kadar popüler olmasına imkan yok.

Samsung ürettiği fotoğraf makinesine bile android işletim sistemi koydu. Burada bile google bağımlı ve başka şirketlerin ürettiklerine bağımlı şirketler her an başarısızlık yaşama tehtidi altındalardır. Çünkü ipleri başkasının elindedir. Düşünsenize, artık google Android' i üretmiyor veya Samsung' a vermiyor. Samsun telefon ve tablet piyasasında ne olur?

Ama Sony onlarca sektörde binlerce ürün üretiyor ve sektörlerden telefon, tablet dışındaki lerin hiç biri başka bir şirkete bağımlı değil. Hepsi A dan Z ye safkan Sony üretimi

Samsung başka bir şirkete bağımlı bir şirkettir ama Sony bağımlı değildir. Hatta Sony' e bağımlı olan binlerce sektör vardır. Sony o ürünleri üretmese o sektörler batar. Çünkü alternatifleri yok, Sony alternatifi olmayan ürünlerde üretiyor ve o pazarlara yön veriyor.

Samsung ise alternatifi olmayan hiç bir ürün üretmiyor ve ürettikleri ürünlerin çoğunda da google' a bağımlı, google android' i yapmasa bu forumlarda Samsung bu kadar popüler olmazdı.

Onun için Sony batar dünya batmaz.

---




Buda aynı yazının, konsol versiyonu

Sony' nin sonu Sega gibi mi olacak


Çok kollu Sony' i şirketini sakın tek kollu Sega ile karıştırmayın. Sega sadece bir sektörde ürün üretiyordu ve o ürünü her zaman iyi üretemezse iyi satış yapamazsa batma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı ve öylede oldu. Fakat Sony bir çok sektörde faaliyet gösteriyor.

Dostum, daha önce bir çok telefon başlığı altında, genç arkadaşlara Sony' yi tanıtmak için aşağıda ki satırları yazmıştım. Sony batma tehlikesine girebilir diyen arkadaşlar için, aynı satırları tekrar paylaşma gereği duydum.


-

Sony batar diyen applecı gençlik Sony nedir, nasıl dünyayı yönetir. Birazcık bilgi paylaşayım sizlerle

Kısaca SONY aşağıdaki tanımın ta kendisidir.

Bırakın film sektörünü bugün en kötü yerel bir tv kanalının bile stüdyosunda ki profesyonel sistemler olsun, muhabirinin elindeki kamera, mikrofon olsun, yayın aracında kullanılan makineler olsun hep sony ekipmanları kullanılıyor. Ekstradan bizlere hitap eden amatör video kamera ve fotoğraf makinelerindeki ürün çeşidi bir hayli fazla.

Bu arada 3D yayıncılıkta kullanılan kameralar ve hollywood' un can damarı olan bluray diskler yine Sony' nin öncülüğünde ve liderliğinde

PS3 oyun konsolunun satışlarından son 1-2 senede kardan zarar etse de bu konsola exc. oyun çıkaran oyun stüdyolarından bir hayli kar elde etti. Dünyanın en kaliteli oyunlarının yapıldığı en büyük oyun stüdyoları Sony' e ait ve oldukça da iyi iş çıkarıyorlar. Bir Hollywood filmden çok daha iyi satış rakamlarına ulaşıyorlar.

1-) Video kameralar,
2-) Fotoğraf Makineleri,
3-) Tv yayıncılığı ekipmanları,
4-) 3D yayın kameraları,
5-) Ses sistemleri,
6-) Bluray diskler,
7-) Bluray oynatıcılardan aldığı lisans ücretleri
8-) Oyun stüdyolarının başarılı yapımlarıyla satış patlaması yapması

ve bizim bilmediğimiz tıp dan, inşaata nice sektörlerde ki cihazları Sony firmasını ayakta tutan temel sektörlerdir.

Ama Panel TV, Bilgisayar ve Akıllı Telefon pazarı Sony' firmasına epey zarar ettirdi. Yukarıda saydığım 8 sektördeki krallığını bu 3 sektörde yapamadı.

LCD, LED LCD pazarında kendini rezil etti. Bilgisayar ve telefon işine zaten hiç girmemeliydi.

Bu arada Sony' e kar ettiren ürünlerden biride film ve tv yayıncılığı sektörünün kullandığı Sony Vegas yazılımıdır. Ciddi oranda lisanslı kullanımı vardır.

Ha birde dünyada hemen hemen her sinema salonunda arka plandaki o projeksiyon cihazlarının %90' nının Sony olduğunu unutmayalım.

Sony' nin neredeyse tekel olduğu 10 a yakın sektör varken zarar ettiği(oda meçhul) 2-3 sektör var.

Dünya batar Sony batmaz deyimi aslında haksız da sayılmaz.

Çok kollu Sony' i şirketini sakın tek kollu Nokia ile karıştırmayın. Nokia sadece bir sektörde ürün üretiyor ve o ürünü iyi üretemezse iyi satış yapamazsa batma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Fakat Sony bir çok sektörde faaliyet gösteriyor. Dünyanın herhangi bir köşesinde bir hastane odasında kenarda duran bir elektronik tıbbi cihazın üzerinde dahi Sony amblemini görebilirsiniz ama cebinizdeki telefon dışında bir yerde Nokia amblemini göremezsiniz.

Ben Sony' yi telefon piyasasında azimli bir şirket olarak görüyorum. Jetonu geç düşüp, piyasaya geç girmesine rağmen çok iyi ürünler çıkarmaya başladı. Ha birde telefonları içindeki donanım birleşenlerinin, bilimsel değerlerine göre değerlendirmeyi bırakın. İşletim sistemiyle donanım bileşenleri ahenk içinde çalışıyorsa olay bitmiştir. Ram' i bilmem kaçmış, işlemcisi bilmem kaç hz miş, bırakın bunları bilim adamları ve mühendisler düşünsün. Bizim son kullanıcı olarak telefonun bize ne verebildiği önemlidir, işimizi takılmadan, kasılmadan, çökmeden, fazlasıyla görüyor mu, olay bitmiştir.

Sony' nin Xperia Z gibi bir telefon üretmesini bekliyordum ve bunu gördüm ya artık, yukarıda satırlarda Sony telefon konusunda başarısız oldu sözümü unutun gitsin. Çünkü Sony şirketi, Ericsson şirketinden kurtulana kadar, hayalindeki amiral gemisi telefonu tam olarak özgürce yapamadı. Ericsson mühendisleri yıllardır beyin tutulması yaşıyordu ve bunu yeni ortakları Sony' ye de yansıttılar. Ama ne zaman Ericsson, tamamen Sony mühendislerinin kontrolüne geçti, işte bu tür telefonlar yapmaya başladılar. Ericsson diye bir şey yoktur artık, tamamen Sony oldu ve Sony kültürüyle ürün üretiyor.

Bir gün herkes ''It's a Sony'' diyecek.



---

Her ikisini de emek verip yazmışım siz izinsiz kullanıyorsunuz
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Virtual Reality 6 yıl
Birde herkes LightningRaven dediklerine katılmış, Ya arkadaş bu yazı benim yazım. Kendi makalesi gibi lanse ediyor, sizde +1 veriyorsunuz. Dostlar verdiğiniz o +1 leri lütfen geri alın. Verecekseniz orijinal sahibine verin.

Yöneticilerin LightningRaven' a ağır bir ceza vermesini istiyorum.

Saatler sürdü bu iki yazıyı düşünmek , sonrasında yazmak ve bu konuda gerçekleri yazmam da yılların verdiği tecrübe sayesinde oldu ama görüyorum ki korsan olarak kullanılıyor.

DH ın %97 si bu makalenin bana ait olduğunun bilir.







Birde diğer konudaki mesajımı alıntılıyorum demiş, artık kaç konuda izinsiz paylaştıysa

Bugün benim yazımı izinsiz kullanan yarın sizin yazınızı da izinsiz kullanır
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N. Chomsky 6 yıl
Sony'nin telefon alanındaki yükselişi devam edip liderliğe oturacaktır. Aynı birkaç yıl önce Samsung'un Apple'a yaptığı gibi...
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Statistik 6 yıl
Varsayimlara gel, Samsung mobil sektorunden cekilse batarmis! Daha Nokia bile batmadiysa, Samsung gibi 656865468 kategoride, bellekten tut, beyaz esyadan gec, Vincler gibi mega-araclar yapan firma neden batsin
Sony'ye gelince, Xperia Z'in iyi cikisi, Yeni LCD TV serisinin mukemmelligi cok etkili olmus
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ZZ RAT 6 yıl
Vaio Z kullaniyorum ki, of aman aman...
bugune kadar bosuna baska notebooklarla gonul eglendirmisim.
Aman bu sektorden cekilmesin, zarar etse de cekilmesin.
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Illustrious. 6 yıl
Z ile salladı PS4 ile yıkacak.. İts a SONY!
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mesci_663 6 yıl
bazı yorumları okuyunca fanatiklere de pay verecek mi diye düşündüm:)
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