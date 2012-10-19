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Sony onayladı: 2011 serisi Xperia modellerine Android 4.1 güncellemesi gelmiyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,4b
1
234
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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2011 yılı boyunca tüketicilerle buluşturduğu Xperia Arc S, Xperia Arc, Xperia Neo V, Xperia Neo, Xperia Ray, Xperia Mini, Xperia Mini Pro, Xperia Pro, Xperia Active ve Live with Walkman modellerine Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' güncellemesini yayınlayarak verdiği sözün arkasında duran Sony'nin, Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesi konusunda herhangi bir adım atıp atmayacağı uzun süredir merak ediliyordu ta ki bugüne dek.
Sony'nin resmi ağ günlüğü üzerinden elimize ulaşan bilgilere göre, yapılan değerlendirmeler neticesinde yukarıda saydığımız modeller için Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesi yayınlanmaması kararı alınmış. Alınan bu olumsuz kararın gerekçesi ise bu güncelleme ile müşteri beklentilerinin karşılanamayacağının düşünülmesi. Ancak cihazlar için firmware desteği kaldığı yerden devam edecek.
Sony'nin resmi ağ günlüğünden edindiğimiz gelişmeler aslında kulağa çok da yabancı gelmiyor. Temmuz ayına geri dönecek olursak Sony'nin İngiltere'deki Ürün Yöneticisi John Cooper, Facebook kanalıyla bazı müşterilerin sorularını cevaplandırmıştı. Cooper, Xperia Mini Pro ve Xperia Arc S'in Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesi almayacağını yazmıştı. Buradan yola çıkılarak diğer modellerin de güncelleme almayacağı kanaatine varılmıştı. Ancak bir süre sonra verilen cevapların doğru olmadığı yönünde bazı açıklamalar gelmişti.

http://blogs.sonymobile.com/products/2012/10/19/continuing-android-software-upgrades-jelly-bean-for-2012-xperia-smartphones/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 7 yıl en beğenilen
Nexus'tan başkası yalan. Bugün Android telefon alsam Galaxy Nexus alırım. Galaxy S3, One X vs hepsi fasa fiso. Daha onlar bile 4.1 bekliyorken S2'ye kimbilir ne zaman gelir... Onlara 4.1 gelinceye kadar Google yeni bir yazılım çıkarır Nexus güncellenir.
Nexus'tan başkası yalan. Bugün Android telefon alsam Galaxy Nexus alırım. Galaxy S3, One X vs hepsi fasa fiso. Daha onlar bile 4.1 bekliyorken S2'ye kimbilir n...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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Kasatka 7 yıl
Yapmayin arkadaslar.
Guncelleme konusunda en insafli sirket SONY dir.
Cogu 512 mb ramli cihazina ICE CREAM verdi. Oysa samsung hic birine vermedi.
Eger SONY diyorsa ki ben JB cikardigimda bu cihazlarda sorunlar olusucak , gercekten oyledir. Bunu samsung deseydi HADI LEN derdim ama gercekten SONY iclerinde en duzgun ve insaflisi.
Yapmayin arkadaslar.Guncelleme konusunda en insafli sirket SONY dir.Cogu 512 mb ramli cihazina ICE CREAM verdi. Oysa samsung hic birine vermedi.Ege...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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ment877 7 yıl
4.1 beklerken 3'ün 1'ini aldık iyi mi !!!
Yazıklar olsun !!!!
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DH Misafiri 6 yıl
Merhaba arkadaşlar,
Telefonun üretim tarihine nereden bakabiliyoruz, 2012'nin sonlarına doğru aldım ama üretim tarihi hakkında bir fikrim yok google'da sordum o da söylemedi. Şu an ICS var ve telefonun son sürüm zati nee iki de bi güncelleme bakıp durun diye uyarı veriyor her kontrol edişimde :)
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Mr.Legend 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Merhaba arkadaşlar,

Telefonun üretim tarihine nereden bakabiliyoruz, 2012'nin sonlarına doğru aldım ama üretim tarihi hakkında bir fikrim yok google'da sordum o da söylemedi. Şu an ICS var ve telefonun son sürüm zati nee iki de bi güncelleme bakıp durun diye uyarı veriyor her kontrol edişimde :)

Telefonun kapağını çıkart. Kapağın sağ alt köşesinde 8569 Rev7 11W35 gibi bir yazı olması gerek. Yani 2011 in 35. Haftası demek oluyor
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DH Misafiri 6 yıl
valla arkadaslar ben xperia s kullanıcısıyım benim telefona 4,1 gelcek seneyede bu telefonu satarım zaten 4,2 gelcek telefon alırım sorun yok nisan ayı gelsinde jb yi alalım bakalım nasıl olcak çünküice cream de kasılmalar oluyo su anda
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khanjui 6 yıl
Gelmesse gelmesin o kadar önemli değil. Mutlaka port yaparlar bizim için de. Xda diye bir şey var değil mi?
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farukkk 6 yıl khanjui
khanjui
Gelmesse gelmesin o kadar önemli değil. Mutlaka port yaparlar bizim için de. Xda diye bir şey var değil mi?

2012 cihazlara bile gelmedi portlamak bile uzuyor diye canım sıkılıyor 2012 cihazım olsa idi kanser olurdum
sonyde jb cok uzadı
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Joyeux 6 yıl
2011'de çıkmış olan cihazın 2012'de yayınlanan güncellemeyi alamaması ne demek ya! Rezilliğin daniskasi bu. Android iOS'tan ıyi derler bide gelin külahıma anlatın onu. iPhone'dan başka telefon alınmaz.
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Rambo_FT 6 yıl Joyeux
Joyeux

2011'de çıkmış olan cihazın 2012'de yayınlanan güncellemeyi alamaması ne demek ya! Rezilliğin daniskasi bu. Android iOS'tan ıyi derler bide gelin külahıma anlatın onu. iPhone'dan başka telefon alınmaz.

Aradaki fiyat farkını da göz önünde bulundurmak gerekir.
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mehmetdemirbay 6 yıl
Nasil yani4.1?
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to9y 6 yıl
bende uyarı vermedi daha 1 aya kadar gelir güncelleme
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Maximus Meridus 6 yıl
Benim ray'da 4.1var bilgisayar da gözüküyor ama stabilize sorunları olduğu için güncellemedgm
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DH Misafiri 7 yıl
Sony babasının firmasıymış gibi yorumlar yapmayın.
2.3, 4'e göre iyi oldu demenizin altında bir nebze haklılık var NexusS 2.3 4.0 4.1 4.2 tüm güncellemeri sorunsuz alan ve hepsini de kullanan birisi olarak söylemek gerekirse.
2.3 evet kısım kısım 4.0'a göre hızlı çalıştığı koşullar oldu ama işlevsellik ve arayüz olarak o kadar güncellemeye karşın kabul edilebilir durumdaydı. 4.1 ile bu sorun da giderildi.
2.3 nası 2.1 2.2 serisinin mükemmeleştirilmiş hali ise şu an 4.2 de 4.x serisinin mükemmelliğidir.
Eğer 512 ram ile 4.2 kullanımı bir çok cihaza göre yeterli şekilde hızlıysa, kimse kalkıp da SONY yapılamaz diyorsa yapılamaz, SAMSUNG yapamıyor falan demesin.
Yapamıyor ya da yapmıyorlar, donanım firmalarından yazılımda kaliteli iş çıkarmasını beklemeyin. ASUS SAMSUNG SONY yıllarca donanım üzerinden para kazanan mantık olarak hala donanım firmalardır. Tabiki Google gibi yazılım devi ile yarışamazlar.
Satış politikasndan dolayı müşteri kaybetmeye devam edilecektir ama savunmaları çok komik ve amatör oldukça rezilden başka birşey olmayacaktır.
Renkli havalı, masaya koyunca adı bilinen işinden çok adı belli olan, kendisi sahibinden akıllı telefon istiyorsanız paranıza göre Samsung Apple alın bir tane ve ürün incelemeyi kalite performans testlerine falan karışmayın.
Elindeki cihazın yeteneklerini bilmeden kullanan ve sadece havası için 1500 2000 veren insanlar için 2.3 4.x 4.2 farketmez güncelleme isteyenler zaten NEXUS kullanmaktadır. Gereksiz reklamsal hareketler bunlar...
Iphone stabil yok her zaman güncelleme alıyor android şöyle kötü böyle iyi diye konulara girmeye gerek yok. IOS güncellemesinden sonra olanları bilen biliyor. Google da donanım firmalarından adam olmayacağını bildiği için PDK projesini devreye aldı artık çok daha rahat ve hızlı güncellemeler gelecek.
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tevbu 6 yıl
Benim kızdığım nokta adamlar telefon çıkartırlarken benim "amiral gemim" nitelemesiyle çıkartıyorlar. İnsanlar da ona göre alıyor. Örneğin Arc. Arc çıktıktan 5 ay sonra Arc S çıktı. Amiral gemilerini ne çabuk değiştiriyorlar? Sonra Amiral gemim dediği telefonlara 2 sene bile yazılım desteği sunmuyorlar. Kimse bana burada çıkıp da İcs güncellemesini anlatmasın. Bilmiyorum ama Ericsson hisselerini satmasaydı bence böyle olmazdı. Önceki telefonlara güncellemeyi yapan Ericsson'du. Sağlam firmaydı.İş tamamen Sony'de bitiyor. Ben bu adamlarda Apple'ın vahşi kapitalist politikalarını görüyorum. Bu nedenle artık Sony'inin hiçbir telefonunu almayacağım. Aldığım Arc bana 4-5 sene gider. Sony'inin yeni yaptığı telefonlarda (tipi dışında) aman aman bir yenilik yok zaten. Yolun açık olsun Sony.
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murrz2643 7 yıl
çok da önemli değil custom rom var
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Rambo_FT 7 yıl murrz2643
murrz2643

çok da önemli değil custom rom var

Custom rom var ancak onlarda hantal ICS üzerinden yapılıyor.
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mehmetdemirbay 7 yıl
Az önce ics ile jb karşılastirmasini izledim s3 un öyle aman aman çok büyük farklar yok. Zaten jb ics ye cok benzediği icin 4.1 diye çıkmış 5.0 diye degil. Bi bakın derim.
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Rambo_FT 7 yıl mehmetdemirbay
mehmetdemirbay

Az önce ics ile jb karşılastirmasini izledim s3 un öyle aman aman çok büyük farklar yok. Zaten jb ics ye cok benzediği icin 4.1 diye çıkmış 5.0 diye degil. Bi bakın derim.

Görüntüye takılma derim. Galaxy SIII'te zaten ICS sorunsuzdu. JB'de performans artışı var. Sorunsuz iki sürümü karşılaştırırsan hata yaparsın. Şöyle yap:

Sorunlu ICS'li bir Xperia ile Galaxy SIII'ün ICS'sini karşılaştır bakayım
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nurettinaz 7 yıl
Bunu bir çok marka yaptı. Eski sürümlere yeni android jenerasyonlarını getirmiyorlar çünkü android artık nereeyse her 6ayda bir yeni sürüm çıkartıyor ve üreticiler bir telefonu sattıktan sonra neredeyse iş yapamaz konuma düşmekten çekiniyorlar. Şimdi buradan kızmak gayet normla olmasına rağmen inanıyorum ki burada kızan arkadaşlarda böyle bir şirkete sahip olsalar bu yapılandan farklı bir şey yapmayacaklardır. Tek sıkıntılı tarafı bunun yapan şirkete olan aşırı güvenin karşılıksız çıkmasıdır. Benden sony den biraz daha esnek davranmasını beklerdim.
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Rambo_FT 7 yıl nurettinaz
nurettinaz

Bunu bir çok marka yaptı. Eski sürümlere yeni android jenerasyonlarını getirmiyorlar çünkü android artık nereeyse her 6ayda bir yeni sürüm çıkartıyor ve üreticiler bir telefonu sattıktan sonra neredeyse iş yapamaz konuma düşmekten çekiniyorlar. Şimdi buradan kızmak gayet normla olmasına rağmen inanıyorum ki burada kızan arkadaşlarda böyle bir şirkete sahip olsalar bu yapılandan farklı bir şey yapmayacaklardır. Tek sıkıntılı tarafı bunun yapan şirkete olan aşırı güvenin karşılıksız çıkmasıdır. Benden sony den biraz daha esnek davranmasını beklerdim.

Hiç güncelleme sunmasaydı bu kadar tepki çekmezdi.
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