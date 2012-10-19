Sony onayladı: 2011 serisi Xperia modellerine Android 4.1 güncellemesi gelmiyor

2011 yılı boyunca tüketicilerle buluşturduğu Xperia Arc S, Xperia Arc, Xperia Neo V, Xperia Neo, Xperia Ray, Xperia Mini, Xperia Mini Pro, Xperia Pro, Xperia Active ve Live with Walkman modellerine Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' güncellemesini yayınlayarak verdiği sözün arkasında duran Sony'nin, Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesi konusunda herhangi bir adım atıp atmayacağı uzun süredir merak ediliyordu ta ki bugüne dek.

Sony'nin resmi ağ günlüğü üzerinden elimize ulaşan bilgilere göre, yapılan değerlendirmeler neticesinde yukarıda saydığımız modeller için Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesi yayınlanmaması kararı alınmış. Alınan bu olumsuz kararın gerekçesi ise bu güncelleme ile müşteri beklentilerinin karşılanamayacağının düşünülmesi. Ancak cihazlar için firmware desteği kaldığı yerden devam edecek.



Sony'nin resmi ağ günlüğünden edindiğimiz gelişmeler aslında kulağa çok da yabancı gelmiyor. Temmuz ayına geri dönecek olursak Sony'nin İngiltere'deki Ürün Yöneticisi John Cooper, Facebook kanalıyla bazı müşterilerin sorularını cevaplandırmıştı. Cooper, Xperia Mini Pro ve Xperia Arc S'in Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesi almayacağını yazmıştı. Buradan yola çıkılarak diğer modellerin de güncelleme almayacağı kanaatine varılmıştı. Ancak bir süre sonra verilen cevapların doğru olmadığı yönünde bazı açıklamalar gelmişti.



http://blogs.sonymobile.com/products/2012/10/19/continuing-android-software-upgrades-jelly-bean-for-2012-xperia-smartphones/