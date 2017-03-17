Sony telefonlar arası kablosuz şarj transferi teknolojisinin patentini aldı

Samsung’un Galaxy S8 amiral gemisi ve Apple’ın eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 8'i için kablosuz şarj iddiaları halen konuşulurken Sony, bu iki şirketin de planlarını altüst edebilecek bir teknolojinin patentini aldı. Her ne kadar patenti alınmış olsa da şirketin henüz sadece fikir aşamasında olduğu düşünülen bu teknoloji ile akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve diğer akıllı cihazlar birbirleri arasında kablosuz bir şekilde güç ve veri transferi yapabilecek. Yani iki akıllı telefon üzerinde bu teknoloji kullanıldığında telefonlardan birinin şarjı diğer telefonun şarj edebilecek. Peki bu sistem nasıl çalışıyor ve kullanıcılara neler vadediyor?

Patente göre çok sayıda antenin belirli bir mesafeden birbiriyle etkileşime girmesi üzerine kurulan sistemin, akıllı cihazlara yerleştirilecek bazı aygıtlarla tıpkı kızılötesi, Wi-Fi ya da NFC sistemi gibi çalışacağı öngörülüyor. Daha sonra bu özelliğe sahip iki akıllı telefon, bilgisayar veya diğer akıllı cihazlar birbirleriyle eşleştirilerek güç/veri transferi seçeneklerinden birisinin (ya da ikisinin de) seçilmesiyle aktarım başlamış oluyor. Tabi bu bahsettiklerimiz şu an sadece patentte iddia edilen çalışma prensibi.

Teoride Mümkün Ama Pratiğe Dökülmesi Zaman Alabilir

Uzmanlara göre de patentte bahsedilen anten görevi görecek aygıtlar yakın mesafede gerçekten bu sistemin çalışmasına olanak sağlayabilir ancak Sony bu teknolojiyi son kullanıcıya ulaştırabilir mi henüz bilinmiyor zira şirket patentle veya akıllı cihazlar arası güç/veri transferi ile ilgili henüz bir açıklama yapmış değil.

Patent, şimdilik sadece şirketin ilerleyen yıllarda yapacağı işlere yönelik bir ön hazırlık çalışması gibi duruyor olsa da kullanıcılara ulaştırıldığı takdirde hem akıllı telefon pazarında kan kaybı yaşayan Sony'nin bu alanda elini güçlendirme hem de kullanıcıların en çok şikayet ettiği konulardan olan şarj problemini bir nebze olsun azaltma potansiyeli taşıyor. Şirketin gerçekten bu işin üzerine düşüp en kısa süre içinde kullanıcılara bu teknolojiyi sunup sunmayacağı ise ancak Sony tarafından yapılacak bir açıklama ile belli olacak.

https://thenextweb.com/gear/2017/03/16/sony-wireless-charging-smartphone/#.tnw_IjDI3u8d#.tnw_D9EzBRLn