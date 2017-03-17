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Sony telefonlar arası kablosuz şarj transferi teknolojisinin patentini aldı

Sony; telefonlar, bilgisayarlar ve diğer akıllı cihazların kendi aralarında kablosuz bir şekilde şarj ve veri transferi yapabileceği yeni bir sistemin patentini aldı.
2 yıl
3,6b
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22
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Sony telefonlar arası kablosuz şarj transferi teknolojisinin patentini aldı
 

Samsung’un Galaxy S8 amiral gemisi ve Apple’ın eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 8'i için kablosuz şarj iddiaları halen konuşulurken Sony, bu iki şirketin de planlarını altüst edebilecek bir teknolojinin patentini aldı. Her ne kadar patenti alınmış olsa da şirketin henüz sadece fikir aşamasında olduğu düşünülen bu teknoloji ile akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve diğer akıllı cihazlar birbirleri arasında kablosuz bir şekilde güç ve veri transferi yapabilecek. Yani iki akıllı telefon üzerinde bu teknoloji kullanıldığında telefonlardan birinin şarjı diğer telefonun şarj edebilecek. Peki bu sistem nasıl çalışıyor ve kullanıcılara neler vadediyor?

Patente göre çok sayıda antenin belirli bir mesafeden birbiriyle etkileşime girmesi üzerine kurulan sistemin, akıllı cihazlara yerleştirilecek bazı aygıtlarla tıpkı kızılötesi, Wi-Fi ya da NFC sistemi gibi çalışacağı öngörülüyor. Daha sonra bu özelliğe sahip iki akıllı telefon, bilgisayar veya diğer akıllı cihazlar birbirleriyle eşleştirilerek güç/veri transferi seçeneklerinden birisinin (ya da ikisinin de) seçilmesiyle aktarım başlamış oluyor. Tabi bu bahsettiklerimiz şu an sadece patentte iddia edilen çalışma prensibi.

Teoride Mümkün Ama Pratiğe Dökülmesi Zaman Alabilir 

Uzmanlara göre de patentte bahsedilen anten görevi görecek aygıtlar yakın mesafede gerçekten bu sistemin çalışmasına olanak sağlayabilir ancak Sony bu teknolojiyi son kullanıcıya ulaştırabilir mi henüz bilinmiyor zira şirket patentle veya akıllı cihazlar arası güç/veri transferi ile ilgili henüz bir açıklama yapmış değil.

Patent, şimdilik sadece şirketin ilerleyen yıllarda yapacağı işlere yönelik bir ön hazırlık çalışması gibi duruyor olsa da kullanıcılara ulaştırıldığı takdirde hem akıllı telefon pazarında kan kaybı yaşayan Sony'nin bu alanda elini güçlendirme hem de kullanıcıların en çok şikayet ettiği konulardan olan şarj problemini bir nebze olsun azaltma potansiyeli taşıyor. Şirketin gerçekten bu işin üzerine düşüp en kısa süre içinde kullanıcılara bu teknolojiyi sunup sunmayacağı ise ancak Sony tarafından yapılacak bir açıklama ile belli olacak.


https://thenextweb.com/gear/2017/03/16/sony-wireless-charging-smartphone/#.tnw_IjDI3u8d#.tnw_D9EzBRLn Yorum Yaz
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Giresunlufuk 2 yıl en beğenilen
Onlar konuşur, Sony yapar.
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muratkaya 2 yıl
Otlakçılık yeni bir döneme giriyor.
'Kanka bi sigara versene.'den
'Kanka %10 şarj atsana'ya...
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hasgesci 2 yıl
Nikola Tesla yaklaşık 100 yıl önce kablosuz elektrik iletimini bulmuş ama bugün halâ gerçekleştirilemedi.
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DH Misafiri 2 yıl
buna anca soni fanları inanır :) :)
komik ötesi ve inandırıcı değil hiç. ya sen daha hiç bir telefonunda normal kablosuz şarjı bile kullanamadınki(ki rakiplerden daha kalın ve buyuk kasaya ramen) dandik soni. bu işler seni aşar :) :) :) çağdışı düşük teknoloji kasetçalar firması seni. HiTech ve inovation kim. sen kim :)
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DH Misafiri 2 yıl
Bu patent işini ben hiç sevmiyorum. Fikrim geldi deyip patent alıyorlar hayata geçirmeyi beceremezlerse başkasının beceremesinin de önünü kesiyorlar. Bir şeyi düşünmekle onu gerçeğe çevirmek bambaşka şeyler. Gerçekleştiremediğin şeyin hakkına neden sahip olabilirsin ki.
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hasgesci 2 yıl
Nikola Tesla'nın en büyük rakibi Thomas Edison nedeniyle hep engellendi, kıymeti bilinemedi.
Nikola Tesla, belkide zamanının 100 yıl önünde bir bilim adamıydı ama paraya önem vermediği için, bir otel odasında yapayalnız hayata veda etti.
Nikola Tesla belgeselini, izlemenizi tasviye ederim. youtube.com/...
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OverClocK1ng 2 yıl
Ah be Tesla. Deseler ki ömründen ver, Tesla'nın ömrüne ekleyelim. 5 yıl veririm.
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KinopioTaichou 2 yıl
Sony koydu geçirdi.
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kımyasal 2 yıl
Belirli bir mesafeden,piyasada bulunan kablosuz şarj sistemlerine nazaran düşük akım fakat uzun mesafeden şarj olacak şekilde yapılabilir.Telefon şarj başlığına kablosuz özelliği adapte edilir ve prize takılıyken ev ortamında kablosuz şarj yapılabilir.Ayrıca Sony bu teknolojiyi tüm ürünlerine entegre ederek ekosistemini daha cazip hale getirebilir.
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Guest-F8946C419 2 yıl
Apple alsa, demediğini bırakmayanlar burada ses çıkarmıyor.. maşallah sonra objektif yorum yaptıklarından bahsederler bi de.. gülmem geldi
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travers 2 yıl
"Teoride Mümkün Ama Pratiğe Dökülmesi Zaman Alabilir "
Söz konusu apple ya da samsung olsaydı buraya ne yazardınız acaba?
İlgili editör sanırım sony gibi bir firmanın geçmişini ve yaptığı yenilikleri pek bilmiyor.
Ayrıca her hafta pillerle ilgili zibilyon tane haber yapıyorsunuz, böyle gizliden gizliye aşağılama çalışması yok. Sony size ne yaptı merak ediyorum cidden?
Mwcde tanıtılan panelleriyle ilgili pratiğe dökülmüş oldukça kaliteli ürünlerini haber yapın.
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zero fear 2 yıl
Telefondan telefona yerine kaynaktan telefona yapılsaydı keşke. Kablosuz olarak güzel bir gelişme tabii ki..
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hasgesci 2 yıl
Nikola Tesla yaklaşık 100 yıl önce kablosuz elektrik iletimini bulmuş ama bugün halâ gerçekleştirilemedi.
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pcwolf28 2 yıl hasgesci
Adam kilımetrelerce öteden akkor lambaları yakmayı başarmış.
Hâlâ kablosuz şarj teknolojisi yok ama.
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