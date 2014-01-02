Sony ve Panasonic, OLED TV üretiminden vazgeçiyor

Ultra HD TV'ler ile yeni trendin oluşmaya başladığı TV pazarında Japonya'nın iki önemli elektronik devi Sony ve Panasonic, stratejik bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Digitimes'ın firmalara yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Sony ve Panasonic, OLED TV seri üretiminden vazgeçerek yükselen trend Ultra HD TV üretimine odaklanacak.

Kaynakların ifadelerine göre iki dev ismin OLED TV'lerden vazgeçmesinin temelinde ise üretimde yaşadıkları ve aşmakta zorlandıkları teknik sıkıntılar yatıyor. Son yıllarda Güney Koreli rakiplerine karşı OLED TV üretimine odaklanan ve bu doğrultuda üretim hattının verimliliğini yükseltmeye çalışan Sony ve Panasonic, teknik sıkıntılara bağlı olarak ortaya çıkan darboğazları aşamayıp verim, diğer bir deyişle maliyetler, istenilen seviyenin altına düşmediği için OLED TV üretimine daha fazla kaynak ayırmaktansa, enerjilerini yükselen trend Ultra HD TV'lere odaklama kararı aldı.

Kaynaklar, her iki üreticinin de sınırlı sayıda OLED TV üretimi gerçekleştirebileceğini ancak bu modellerin de yeterli kar marjını sağlayabilmesi için yüksek satış fiyatına sahip olabileceğine dikkat çekerken; Ultra HD TV panellerinin her geçen gün fiyatlarının düştüğünü ve özellikle 2014-2015 yıllarında üreticiler için daha cazip geleceğini belirtiyor. (Karşılaştırma açısından; 55 inçlik OLED TV, yaklaşık 8000 dolar iken; aynı boyutlu Ultra HD TV'lerin fiyatı yaklaşık 3000 dolar seviyesinde)

http://www.digitimes.com/news/a20131230PD213.html