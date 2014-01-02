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Sony ve Panasonic, OLED TV üretiminden vazgeçiyor

5 yıl
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58
Televizyonlar
Shady
Haber Editörü
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Sony ve Panasonic, OLED TV üretiminden vazgeçiyor

Ultra HD TV'ler ile yeni trendin oluşmaya başladığı TV pazarında Japonya'nın iki önemli elektronik devi Sony ve Panasonic, stratejik bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Digitimes'ın firmalara yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Sony ve Panasonic, OLED TV seri üretiminden vazgeçerek yükselen trend Ultra HD TV üretimine odaklanacak.

Kaynakların ifadelerine göre iki dev ismin OLED TV'lerden vazgeçmesinin temelinde ise üretimde yaşadıkları ve aşmakta zorlandıkları teknik sıkıntılar yatıyor. Son yıllarda Güney Koreli rakiplerine karşı OLED TV üretimine odaklanan ve bu doğrultuda üretim hattının verimliliğini yükseltmeye çalışan Sony ve Panasonic, teknik sıkıntılara bağlı olarak ortaya çıkan darboğazları aşamayıp verim, diğer bir deyişle maliyetler, istenilen seviyenin altına düşmediği için OLED TV üretimine daha fazla kaynak ayırmaktansa, enerjilerini yükselen trend Ultra HD TV'lere odaklama kararı aldı.

Kaynaklar, her iki üreticinin de sınırlı sayıda OLED TV üretimi gerçekleştirebileceğini ancak bu modellerin de yeterli kar marjını sağlayabilmesi için yüksek satış fiyatına sahip olabileceğine dikkat çekerken; Ultra HD TV panellerinin her geçen gün fiyatlarının düştüğünü ve özellikle 2014-2015 yıllarında üreticiler için daha cazip geleceğini belirtiyor. (Karşılaştırma açısından; 55 inçlik OLED TV, yaklaşık 8000 dolar iken; aynı boyutlu Ultra HD TV'lerin fiyatı yaklaşık 3000 dolar seviyesinde)


http://www.digitimes.com/news/a20131230PD213.html Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
Açıkçası benim açımdan Oled veya ultra HD olması hiç fark etmiyor çünkü evimde hala tüplü tv kullanıyorum yani tv teknolojisini 10 yıl geriden takip ediyorum.Daha LCD ye bile geçemedim para yok çünkü.
Açıkçası benim açımdan Oled veya ultra HD olması hiç fark etmiyor çünkü evimde hala tüplü tv kullanıyorum yani tv teknolojisini 10 yıl geriden takip ediyorum.Da...
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albani 5 yıl
Beyler yeni ile eskiyisi sanırım karıştırıyorsunuz!

1-Yeni nesil "....LED" panelli(Oled/Amoled/Toled/Spled/Sed/Fed... gibi bir sürü bu tür paneller vardır,siz sadece daha güncel olduğu için
Oled ile Amoled tiplerinden bahsediyorsunuz! 10 dan fazla led türü panel vardır!

2-Bu arada Amoled ve Oled paneller(ufak display olarak)son 4/5 senedir kullanılmaktadır,elinizdeki telefondan,tablete,camera dan,çeşitli phone
displaylerine kadar!
Sahaya ilk bunların çıkması ise özellikle "maliyeti en ucuz" ve üretimi en basit olanları olduğu içindir!!

Diğer led tiplerinin bazıları ise hem üretimi çok zor,hem de aşırı yüksek maliyetlidir(örneğin SED bunların en başında gelendir ama en iyisi de budur

daha sonra da FED panel geliyor yine aşırı maliyetli ve çok zor üretimli!

3-Bu yeni nesil dediğimiz led paneller ise çıkalı en az 10 yılı buluyor ve bazıları geçiyor(örneğin SED/FED/Toled gibi)

Ana panel bulucuları için bunlar çoktan eskidi!!(USA lı teknoloji firmaları ile Üniversiteleri)hepsi de USA menşelidir! hiç birisinin menşei çekik-gözlü uyanıklar değildir!

4-Bizler açısından ise "YENİ" olması,bu panellerin henüz sahaya çıkmamış olmalarıdır! yoksa artık "yeniliği" kalmamıştır ve eskimiştir!
"Yeninin-yenisi" ise yine kapalı kapılar ardında şu anda geliştirilmektedir tabiki
bunlar da yakında ilk etap da gün yüzüne çıkar,sonra uzun süre,daha önce
sahaya çıkan led leri takip eder ve devran bir "düzen" olarak ve bir disiplin içinde sahaya çıkarlar!

Örneğin X üreticisi bir şeyi bulup da(panel tip TV ye yönelik olarak)bugün bulup yarın test edip de,ertesi gün pazara "ÇIKAMAZ" daha doğrusu çıkarmazlar!
dolayısıyla bu işte bir satış rekabeti vardır ama pazara böyle her kafasına esen panel çıkartamaz! zaten çıkartmış olsaydı,bugüb bizler bu yeni nesil dediğimiz
panelleri de eskitmiş ve "Yeninin-yenisi" dediğim panelleri bekler olacaktık
ama gördüğünüz gibi manzara hiç de böyle değildir

Herfler hem uyanık hem de işi acaip biliyorlar! ticari rekabet ve bir takım kendi aralarındaki atraksiyonlar her zaman oldu ve olmaya devam ediyor ama
"yeni" denilen ürünler için tam bir işbirliği içindeler!

5-Oled in çakması vardır>>Samy ve LGE deki paneller bunlardır;kısaca teknik olarak iki tip Organic-light-emit.panel vardır,bu çıkanlar "çakma" filtering kullanılan
KODAK patentli(filter elements) panellerdir!

Adamlar hem uyanık hem de çakal! aslında burada ana teknoloji bulucuları ise Amerikalılar(en başta NANO Pro.geliyor)ancak bu uyanıklar ise hep perde arkasındadır

bu herifler "buluş" yaparlar;çekik-gözlü uyanıklar ise işin "taşeronudur"!

Çakma-Oled için bile herifler en az 3/4 yıl evvel çalışmaya başladılar;buradaki ana hedef tabiki "maliyet" üzerineydi ve bunu da çözdüler,ancak adamlar tam çakal,
şöyleki;olayı hesap da "çaktırmıyorlar" çünkü şu anda satılan Oled panellerin satış rakamlarını görünce sanırım manzarayı çaktınız
bu olayı biraz bilen aslında
bu rakamları da görünce manzara o kadar açık ve netki.....

6-Oled paneller de tabiri caizse daha düne kadar bir "ömür" konusu ile "total colour-fail" ve "Blue-fail" sorunları vardı ama şimdi bunlardan hiç bahsedilmediği gibi
konu da adeta unutturuldu! veya bir diğer anlatımla,herifler bunları "aştılar"!! bundan sonrası ise ancak kullanıcıların pratik de ve bir kaç yıl için de görecekleri
neticeler olacaktır!

Üreticilere göre Ömür/Blue/gen.Col. sorunu diye bir şey kalmadı!!

7-"Caponların" üretici olarak sahadan yavaş-yavaş çekilmeleri de aslında son kullanıcılar açısından risk teşkil ediyor! ama bunu insanlar ilerleyen zaman içinde
hem de "yaşayarak" anlıyacaklardır!

ÇİN li ise şu anda bu işin her şeyini biliyor ki zaten tüm panelleri de onlar topluyor,bir tek işin en önemli kısmı olan "Modül" üretiminde teknik olarak ciddi eksilikleri vardır!
Kore linin,caponu bitirmesi gibi ilerleyen zaman dilimi içinde de Çin li de Koreli yi bitirecektir!

Bunlar bizi ilgilendirmiyor,biz panelin fiyatına bakıyoruz! Oled ler yine de eksileri olsa da,artıları daha fazladır,artık UHD bile olsa bu eski nesil revizyon yemiş panellerden
bir şey olmaz[>:] çünkü bu eski tip "pixel-tabanlı" paneller de yolun sonuna gelindi!! hala; lag-lug,uniformity,açı,latency,bleeding,clouding gibi sorunlar devam ettiği ve de
edeceği için(teknik ve fiziki yapısı sebebiyle) bir şey çıkmaz artık,ayrıca "genel sorunları" ise işin cabası! neden ısrar ediyorlar anlamış değilim!

Örneğin herifler tam çakal,UHD yerine mecvut paneli(FHD) iyileştirme diye hiç şeyi ele almıyorlar

Israrla "Direct-LED"(Full-LED)+"Local-Dimming" li paneller çıkarmayıp inatla ve büyük bir cesaretle baclit EDGE-LED panellere selam yola devam ediyorlar[>:]

FL+LD yapmak aslında çok zor olsa da,bunca senedir bu işe ağırlık verilseydi,bugün bunu aşarlardı


Herifler tam "piyasa oyuncuları" bu konu da işi süper biliyorlar!

"Çözünürlülük arttırmak" ile malum sorunlar bitmiyorki ve de bitemez zaten!
15K veya 35K panel olsa,"HIZ" konusu tamamen farklı bir durumdur
bunu ne yapacaklar yaw,panelin Çöz.değeri ile HIZ çok farklı bir olaydır üstelik panel ebatı
bu eski nesil paneller de büyüdükçe latency değeri de paralel artıyor!! 100ms ye iyi diyorlar örneğin(Normal mode ta çoğu panel böyledir veya daha yüksektir)


8-yüksek "K"" lı paneller zaten çıktı,pazar da şu anda kendisine yer de edindi,herifler fiyatı biraz indirdikleri zaman da güzel satacakdır,ardından daha yüksek "K" lısı çıkacak
ve sanırım 3/4 yıl böyle devam eder,bu heriflerin ana gayesi "normal bir TV" satmakdır,yüksek K lı paneller Butik ve Prestij ve rekabet v.s için gider ama nereye kadar
orası pek belli değil,ama bu herifler bu uyanıklıkla her bir yolu bulup,faturayı da bizlere ödetirler,hiç kaçarımız yok valla


+++
Ben açıkçası artık bir LED-LCD almak istemiyorum,kaç "K" olursa olsun,yemem böyle "yemleri",zamanın da yeterince yedim,daha doğrusu ben pek yemedim sayılır
ama yine de yemiş gibi hissediyorum kendimi yaw


"çakma-Oled" de olsa,onu alacağım


Saygılar
Beyler yeni ile eskiyisi sanırım karıştırıyorsunuz!1-Yeni nesil "....LED" panelli(Oled/Amoled/Toled/Spled/Sed/Fed... gibi bir sürü bu tür paneller va...
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Pi 5 yıl
Oled tvnin gelismesi lazim halbuki. Goruntu canli olmadiktan sonra 8k olsa ne yazar. 1080 olsun 2k olsun oled olsun. 4kyi vestel bile uretiyor farkli olmak istiyorlarsa oled teknolojisine gecmeliler ben bunu bilir bunu soylerim.
Oled tvnin gelismesi lazim halbuki. Goruntu canli olmadiktan sonra 8k olsa ne yazar. 1080 olsun 2k olsun oled olsun. 4kyi vestel bile uretiyor farkli olmak isti...
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Warrior_Knight 3 yıl
Samy 46c650 iyiki seni almışım gözünü seveyim senin yaw :D ne 3d var ne wifi nede web browserı ama gel görki led aydınlatma hikaye panel şahane floresan aydınlatma ile beyazlar beyaz sende filmler şahane öyle ince ayarlar çektim ki 3d yeni model led tv si olanlar dahi görünce hocam bu tv 3d mi? benim tv yi daha yeni aldım senin tv kadar gerçekçilik derinlik yok insanlar tv den fırlayacakmış gibiler ben böyle güzel görüntü görmedim demekten kendilerini alamıyorlar hatta gel tv leri değişelim diyip üstüne para bilem verenler çıktı :D (kendi tv mi övmek için yazmadım yanlış anlaşılmasın ama iyi paneldir severim))
Kısaca Boşuna tartışmayın OLED tv ler yakında LCD tv lerin pabucunu dama atacak biraz daha gelişmeye ihtiyaçları..4k tv almak ise parayı çöpe atmaktan öte değildir LED tv adı altında led aydınlatmalı LCD tv leri yeni teknolojiymiş gibi millete kaktırdılar..tamam daha bright görüntü veriyor olabilir ama profesyonel bir film izleyicisi o parlaklıkta film izlemez ne derinlik kalır ne renk kalitesi ama gel gör ki milletimiz ne kadar parlak cırtlak görüntü o kadar iyi kalite sanıyor çiğ beyazları fışkıran renkleri izleyip haz alıyorlar gözlerinin içine etmek uğruna:))) Aynı şekilde 4k çözünürlüklü tv leride şu an güzelce allayıp pullayıp piyasaya sürmüş durumdalar..Uydu yayınlarında dahi şu an 4k yayın iki elin parmaklarını geçmiyor kaldıki paket yayınlarda dahi 1080p çözünürlük yok 1080i çoğunluğu onlarda zaten çoğunlukla yayın 1080i ama film 98 yapımı dvd :D ..kaldık mı Bluray lere peki kaç kişi oturupta evinde doğru düzgün bluray izliyordur ? bu da tartışılır haa prof filmcilere parasını bir bluraya veren lere (40-90TL) saygım sonsuz arşiv yapıyordur bir lafım olmaz.. fakat pek çoğumuz veya kendimi örnek vereyim netten indirdiğim upscale brrip leri indirip yetiniyorum veya teledünyanın arada denk gelen bir aya serpiştirdiği izlenebilir 1080i sinema paketi filmleri ile yetiniyorum lanet olsun ki çatıya uydu kurmama izin vermiyor apartman yönetimi evimin balkon konumuda değil türksatı sadece hotbird ü zar zor görüyor çanağımda 1-2 defa rüzgar nedeni ile uçup neredeyse taksicilerin tepesine düşecekti (balkon demirine kelepçeledim mübarek demiri yırttı rüzgar))) onuda söktüm uydu olayını sonlandırdım
Kısaca 4k tv almak bence mantıklı değil onun yerine biraz daha bekleyip 4k OLED tv lerin hem biraz daha rayına oturmasını hemde fiyatlarının makul seviyelere gelmesini beklemek bence en mantıklısıdır..
Kimileri halen yok plazma yok ips yok Spva UHD FHD...geçin bunları OLED Amoled ler uzun bir müddet piyasayı götürecek ilerleyen yıllarda ise yerini yavaş yavaş lazer teknolojili tv ler ve hologram tv ler alacak siz halen kendi sahip olduğunuz sharplarınızı tosh larınızı samy lerinizi pofpoflaya durun...
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SuperSantorelli 5 yıl
panasonıc neoplasma ve pıoneer kuro'da hd yayın,bluray ızlemeyenler nasıl da patır patır düşüyor
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webdh 5 yıl SuperSantorelli
SuperSantorelli

panasonıc neoplasma ve pıoneer kuro'da hd yayın,bluray ızlemeyenler nasıl da patır patır düşüyor


O tvler tarih oldu , forumdaki şişirme yazılara değil gözlerime güvenerek yazıyorum :)
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cübbeli gandalf 5 yıl
oled buled suled
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Inque 5 yıl
Adamlar farkli bir teknoloji uretirler olmadi mevcut Led teknolojisinin hatalarini ortadan kaldirirlar.
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umut_baris 5 yıl
Bir televizyonu bu kadar geliştirmenin ne anlamı var? Bu bizim yediğimiz yemek içtiğimiz su değil ki?

Yukarıda birisi yazmışta yazmış. Anlıyoruz teknik bilgin olabilir ama bu onun aptal kutusu olduğunu, hayatında çok önemli bir yer edinmediği gerçeğini değiştirmez.

Önce ihtiyaç uydurup sonrada onu almak ne kadar da trajikomik.
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Salvatuon 5 yıl
Burn In sorununu çözmüş 4K bir plazma isterim ben.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
bu işin sonu nereye varacak acaba
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abdulmusavvir 5 yıl
Sonypanasonic Harakiri Show, Sonynin yeni düsturu, olurda biri sizi savunmak isterse ona savunacak bir şey bırakmayın, 4k'ların gerçek fiyatları dibine yakık zaten, bir firma çıkıpta buraya 900 liradan 4k TV getirince Sony ne yapacak? Bu habere yapılacak yorum yok, yürrü, anca gidersin.
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hacı.basat 5 yıl
Müşterinin kendi gözlerine nasıl göründüğünü gözler önüne sermiş, 499 dolara satılan bir 4k televizyona marka basıp 7 binliraya satabiliyorsan OLED TV üretmeye gerek kalmaz değilmi Sony?
amazon.com/...

Sana en güzel cevabı Samsung ve LG veriyor zaten, yakın zamanda 4k OLED TV'ler iyice ucuzlayınca senin TV satışlarını da görürüz. LCD TV döneminde garantide milletimize elinden geleni ardına komadın, tüplü TV döneminden kalma adını da yedin, sadece playstation4'ün kaldı, onu da 399 dolar gibi fahiş bir fiyattan yedirmeye çalışıyorsun, bari onu sat başka bir şeye bulaşma sen.
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...-~AimLeSs~-... 5 yıl
2006-2007'lerde gene benzer bir muhabbet vardı.. 50hz 32" Lcd'lerin $1500'larda gezdiği, Plazma'ların $3000'lardan başladığı zamanlarda geleceğin teknolojisi olarak görülen oled'lerin maliyet döngüsü yüzünden üretiminden vazgeçildiği haberleri dolaşıyordu..

Aradan 6-7 yıl geçmiş ve gene benzer haberler..
Bu adamlar bizi yiyor harbiden..
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CoreXXX 5 yıl
amoled doğal liflerden yapılan ekran değilmiydi benmi karışdırdım yoksa. o kadar ekran çeşidi varki karıştırmak normal. bir ara sony nin 10 inçlik bir modeli vardı 2000 dolara çok canlı renkleri olan ve kamış lifinden üretilen bu omu merak ettim şimdi:)
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dere.beyi 5 yıl
oledi bırakın plazmaya başlayın onun teknolojisi çok daha iyi olede göre değil ama hiç olmazsa lcd den daha kaliteli :)
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