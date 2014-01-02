Sony ve Panasonic, OLED TV üretiminden vazgeçiyor

Ultra HD TV'ler ile yeni trendin oluşmaya başladığı TV pazarında Japonya'nın iki önemli elektronik devi Sony ve Panasonic, stratejik bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Digitimes'ın firmalara yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Sony ve Panasonic, OLED TV seri üretiminden vazgeçerek yükselen trend Ultra HD TV üretimine odaklanacak.
Kaynakların ifadelerine göre iki dev ismin OLED TV'lerden vazgeçmesinin temelinde ise üretimde yaşadıkları ve aşmakta zorlandıkları teknik sıkıntılar yatıyor. Son yıllarda Güney Koreli rakiplerine karşı OLED TV üretimine odaklanan ve bu doğrultuda üretim hattının verimliliğini yükseltmeye çalışan Sony ve Panasonic, teknik sıkıntılara bağlı olarak ortaya çıkan darboğazları aşamayıp verim, diğer bir deyişle maliyetler, istenilen seviyenin altına düşmediği için OLED TV üretimine daha fazla kaynak ayırmaktansa, enerjilerini yükselen trend Ultra HD TV'lere odaklama kararı aldı.
Kaynaklar, her iki üreticinin de sınırlı sayıda OLED TV üretimi gerçekleştirebileceğini ancak bu modellerin de yeterli kar marjını sağlayabilmesi için yüksek satış fiyatına sahip olabileceğine dikkat çekerken; Ultra HD TV panellerinin her geçen gün fiyatlarının düştüğünü ve özellikle 2014-2015 yıllarında üreticiler için daha cazip geleceğini belirtiyor. (Karşılaştırma açısından; 55 inçlik OLED TV, yaklaşık 8000 dolar iken; aynı boyutlu Ultra HD TV'lerin fiyatı yaklaşık 3000 dolar seviyesinde)
http://www.digitimes.com/news/a20131230PD213.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1-Yeni nesil "....LED" panelli(Oled/Amoled/Toled/Spled/Sed/Fed... gibi bir sürü bu tür paneller vardır,siz sadece daha güncel olduğu için
Oled ile Amoled tiplerinden bahsediyorsunuz! 10 dan fazla led türü panel vardır!
2-Bu arada Amoled ve Oled paneller(ufak display olarak)son 4/5 senedir kullanılmaktadır,elinizdeki telefondan,tablete,camera dan,çeşitli phone
displaylerine kadar!
Sahaya ilk bunların çıkması ise özellikle "maliyeti en ucuz" ve üretimi en basit olanları olduğu içindir!!
Diğer led tiplerinin bazıları ise hem üretimi çok zor,hem de aşırı yüksek maliyetlidir(örneğin SED bunların en başında gelendir ama en iyisi de budur
daha sonra da FED panel geliyor yine aşırı maliyetli ve çok zor üretimli!
3-Bu yeni nesil dediğimiz led paneller ise çıkalı en az 10 yılı buluyor ve bazıları geçiyor(örneğin SED/FED/Toled gibi)
Ana panel bulucuları için bunlar çoktan eskidi!!(USA lı teknoloji firmaları ile Üniversiteleri)hepsi de USA menşelidir! hiç birisinin menşei çekik-gözlü uyanıklar değildir!
4-Bizler açısından ise "YENİ" olması,bu panellerin henüz sahaya çıkmamış olmalarıdır! yoksa artık "yeniliği" kalmamıştır ve eskimiştir!
"Yeninin-yenisi" ise yine kapalı kapılar ardında şu anda geliştirilmektedir tabiki bunlar da yakında ilk etap da gün yüzüne çıkar,sonra uzun süre,daha önce
sahaya çıkan led leri takip eder ve devran bir "düzen" olarak ve bir disiplin içinde sahaya çıkarlar!
Örneğin X üreticisi bir şeyi bulup da(panel tip TV ye yönelik olarak)bugün bulup yarın test edip de,ertesi gün pazara "ÇIKAMAZ" daha doğrusu çıkarmazlar!
dolayısıyla bu işte bir satış rekabeti vardır ama pazara böyle her kafasına esen panel çıkartamaz! zaten çıkartmış olsaydı,bugüb bizler bu yeni nesil dediğimiz
panelleri de eskitmiş ve "Yeninin-yenisi" dediğim panelleri bekler olacaktık ama gördüğünüz gibi manzara hiç de böyle değildir
Herfler hem uyanık hem de işi acaip biliyorlar! ticari rekabet ve bir takım kendi aralarındaki atraksiyonlar her zaman oldu ve olmaya devam ediyor ama
"yeni" denilen ürünler için tam bir işbirliği içindeler!
5-Oled in çakması vardır>>Samy ve LGE deki paneller bunlardır;kısaca teknik olarak iki tip Organic-light-emit.panel vardır,bu çıkanlar "çakma" filtering kullanılan
KODAK patentli(filter elements) panellerdir!
Adamlar hem uyanık hem de çakal! aslında burada ana teknoloji bulucuları ise Amerikalılar(en başta NANO Pro.geliyor)ancak bu uyanıklar ise hep perde arkasındadır
bu herifler "buluş" yaparlar;çekik-gözlü uyanıklar ise işin "taşeronudur"!
Çakma-Oled için bile herifler en az 3/4 yıl evvel çalışmaya başladılar;buradaki ana hedef tabiki "maliyet" üzerineydi ve bunu da çözdüler,ancak adamlar tam çakal,
şöyleki;olayı hesap da "çaktırmıyorlar" çünkü şu anda satılan Oled panellerin satış rakamlarını görünce sanırım manzarayı çaktınız bu olayı biraz bilen aslında
bu rakamları da görünce manzara o kadar açık ve netki.....
6-Oled paneller de tabiri caizse daha düne kadar bir "ömür" konusu ile "total colour-fail" ve "Blue-fail" sorunları vardı ama şimdi bunlardan hiç bahsedilmediği gibi
konu da adeta unutturuldu! veya bir diğer anlatımla,herifler bunları "aştılar"!! bundan sonrası ise ancak kullanıcıların pratik de ve bir kaç yıl için de görecekleri
neticeler olacaktır!
Üreticilere göre Ömür/Blue/gen.Col. sorunu diye bir şey kalmadı!!
7-"Caponların" üretici olarak sahadan yavaş-yavaş çekilmeleri de aslında son kullanıcılar açısından risk teşkil ediyor! ama bunu insanlar ilerleyen zaman içinde
hem de "yaşayarak" anlıyacaklardır!
ÇİN li ise şu anda bu işin her şeyini biliyor ki zaten tüm panelleri de onlar topluyor,bir tek işin en önemli kısmı olan "Modül" üretiminde teknik olarak ciddi eksilikleri vardır!
Kore linin,caponu bitirmesi gibi ilerleyen zaman dilimi içinde de Çin li de Koreli yi bitirecektir!
Bunlar bizi ilgilendirmiyor,biz panelin fiyatına bakıyoruz! Oled ler yine de eksileri olsa da,artıları daha fazladır,artık UHD bile olsa bu eski nesil revizyon yemiş panellerden
bir şey olmaz[>:] çünkü bu eski tip "pixel-tabanlı" paneller de yolun sonuna gelindi!! hala; lag-lug,uniformity,açı,latency,bleeding,clouding gibi sorunlar devam ettiği ve de
edeceği için(teknik ve fiziki yapısı sebebiyle) bir şey çıkmaz artık,ayrıca "genel sorunları" ise işin cabası! neden ısrar ediyorlar anlamış değilim!
Örneğin herifler tam çakal,UHD yerine mecvut paneli(FHD) iyileştirme diye hiç şeyi ele almıyorlar
Israrla "Direct-LED"(Full-LED)+"Local-Dimming" li paneller çıkarmayıp inatla ve büyük bir cesaretle baclit EDGE-LED panellere selam yola devam ediyorlar[>:]
FL+LD yapmak aslında çok zor olsa da,bunca senedir bu işe ağırlık verilseydi,bugün bunu aşarlardı
Herifler tam "piyasa oyuncuları" bu konu da işi süper biliyorlar!
"Çözünürlülük arttırmak" ile malum sorunlar bitmiyorki ve de bitemez zaten!
15K veya 35K panel olsa,"HIZ" konusu tamamen farklı bir durumdur bunu ne yapacaklar yaw,panelin Çöz.değeri ile HIZ çok farklı bir olaydır üstelik panel ebatı
bu eski nesil paneller de büyüdükçe latency değeri de paralel artıyor!! 100ms ye iyi diyorlar örneğin(Normal mode ta çoğu panel böyledir veya daha yüksektir)
8-yüksek "K"" lı paneller zaten çıktı,pazar da şu anda kendisine yer de edindi,herifler fiyatı biraz indirdikleri zaman da güzel satacakdır,ardından daha yüksek "K" lısı çıkacak
ve sanırım 3/4 yıl böyle devam eder,bu heriflerin ana gayesi "normal bir TV" satmakdır,yüksek K lı paneller Butik ve Prestij ve rekabet v.s için gider ama nereye kadar
orası pek belli değil,ama bu herifler bu uyanıklıkla her bir yolu bulup,faturayı da bizlere ödetirler,hiç kaçarımız yok valla
+++
Ben açıkçası artık bir LED-LCD almak istemiyorum,kaç "K" olursa olsun,yemem böyle "yemleri",zamanın da yeterince yedim,daha doğrusu ben pek yemedim sayılır
ama yine de yemiş gibi hissediyorum kendimi yaw
"çakma-Oled" de olsa,onu alacağım
Saygılar