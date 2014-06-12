Sony, yeni geliştirdiği aksiyon kamerası HDR-AS20'yi kullanıcıların beğenisine sundu

GoPro'nun hakim olduğu aksiyon kamerası pazarının önemli oyuncularında teknoloji devi Sony, ürün gamına yeni aksiyon kamerası HDR-AS20'yi de eklediğinin duyurdu.

Tasarımsal olarak firmanın daha önce hazırladığı aksiyon kameralarına benzeyen HDR-AS20, arka aydınlatmalı 1/2.3-inç Emor R CMOS sensörü ve 170 derece (SteadyShot sabitleme özelliği açıldığı zaman 120 dereceye düşüyor) görüş açısına sahip F/2.8 sabit diyafram değerli ZEISS Tessar lensiyle 1920 x 1080 60p/50p (28Mbps) piksel çekimler gerçekleştirebiliyor. Video yanında 11.9 MP çözünürlüğünde fotoğraflar da çekebilen aksiyon kamerası, 24.5mm x 47.0mm x 82.0mm'lik kompakt gövdesi ve ortalama 83 gram ağırlığıyla da rahatlıkla taşınabiliyor ve kask gibi noktalara konumlandırılabiliyor. Gücünü BIONZ görüntü işlemcisinde alan ve böylece özellikle düşük ışıkta yüksek performans gösterebilen HDR-AS20, şarj edilebilir NP-BX1 bataryasıyla 130 dakika çekim süresi sağlayabiliyor ve Micro SD/SDHC/SDXC yanında dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojiyle de görüntü aktarımı yapabiliyor. Aksiyon kamerası suya ve tozlara karşı dayanıklı yapısını ise beraberinde gelen özel koruma haznesiyle kazanıyor.

Sony'nin yeni aksiyon kamerası HDR-AS20, resmi satış fiyatı açıklanmamış olsa da Haziran ayı sonunda satışa çıkıyor.

http://presscentre.sony.eu/content/detail.aspx?ReleaseID=9828&NewsAreaId=2