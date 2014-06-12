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Sony, yeni geliştirdiği aksiyon kamerası HDR-AS20'yi kullanıcıların beğenisine sundu

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, yeni geliştirdiği aksiyon kamerası HDR-AS20'yi kullanıcıların beğenisine sundu
GoPro'nun hakim olduğu aksiyon kamerası pazarının önemli oyuncularında teknoloji devi Sony, ürün gamına yeni aksiyon kamerası HDR-AS20'yi de eklediğinin duyurdu.
Tasarımsal olarak firmanın daha önce hazırladığı aksiyon kameralarına benzeyen HDR-AS20, arka aydınlatmalı 1/2.3-inç Emor R CMOS sensörü ve 170 derece (SteadyShot sabitleme özelliği açıldığı zaman 120 dereceye düşüyor) görüş açısına sahip F/2.8 sabit diyafram değerli ZEISS Tessar lensiyle 1920 x 1080 60p/50p (28Mbps) piksel çekimler gerçekleştirebiliyor. Video yanında 11.9 MP çözünürlüğünde fotoğraflar da çekebilen aksiyon kamerası, 24.5mm x 47.0mm x 82.0mm'lik kompakt gövdesi ve ortalama 83 gram ağırlığıyla da rahatlıkla taşınabiliyor ve kask gibi noktalara konumlandırılabiliyor. Gücünü BIONZ görüntü işlemcisinde alan ve böylece özellikle düşük ışıkta yüksek performans gösterebilen HDR-AS20, şarj edilebilir NP-BX1 bataryasıyla 130 dakika çekim süresi sağlayabiliyor ve Micro SD/SDHC/SDXC yanında dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojiyle de görüntü aktarımı yapabiliyor. Aksiyon kamerası suya ve tozlara karşı dayanıklı yapısını ise beraberinde gelen özel koruma haznesiyle kazanıyor. 
Sony'nin yeni aksiyon kamerası HDR-AS20, resmi satış fiyatı açıklanmamış olsa da Haziran ayı sonunda satışa çıkıyor.
 
Sony, yeni geliştirdiği aksiyon kamerası HDR-AS20'yi kullanıcıların beğenisine sundu

http://presscentre.sony.eu/content/detail.aspx?ReleaseID=9828&NewsAreaId=2 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tlserkan 4 yıl
Hdr-100v ye ne oldu? 30v vardı bide, bu onlardan düşük bir model mi acaba?
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SEO-Uzmanı 4 yıl
eski yeşilimsi LCD ekranların tarzına hastayım :D
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meego 4 yıl
berkkarabacak çok iyi demişsin. Bu japonların isimlendirmesi öldürcek beni.
Sony pazarlamacılarını degiştirmesi lazım.
Bak gopro ya. Adamlar tüm redbull etkinliklerinde sponsor olup makinelerini tanıtıyorlar.
tüm tehlikeli sporlarda mutlaka gopro ile çekilmiş videolar youtube da dolaşıyor.
Bunların aynısını sonyde yaparsa bu cihazda hak ettiği yere gelebilir.
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berkkarabacak 4 yıl
hiç mi appledan go-prodan taktik almadınız ya HDR-AS20 diye isim mi olur
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