Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony yeni tabletinin duyurusunu yaptı "ince, hafif, parlak"

4 yıl
2,8b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony yeni tabletinin duyurusunu yaptı
Mobil dünya kongresine çok kısa bir süre kala gözler teknoloji devlerine çevrilmiş durumda. Yeni ürünlerini tanıtacak üreticiler için de bir çok kaynaktan bilgiler gelmeye devam ediyor. Sony cephesinde en son Xperia Tablet Z4 modelinin geçtiğimiz gün yanlışlıkla ortaya çıkan fotoğraflarını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık.

Bu kez bir sızıntı değil duyuru haberi mevcut. Sony twitter hesabından Mobil Dünya Kongresi'nde yeni tabletini tanıtacağını duyurdu. İpucu olarak görsel de paylaşılan duyuruda görülen cihazın Xperia Z4 tablet olması bekleniyor. 2 Martta tanıtılacağı açıklanan tablet "ince, hafif, parlak" sloganıyla paylaşıldı.

Tabletin beklenen özellikleri 10.1 inç 2K çözünürlükte ekran, Snapdragon 810 yonga seti, 4 GB sistem belleği, 32 GB dahili depolama alanı şeklinde sıralanırken Android 5.0 ile gelmesi bekleniyor. Sony'nin MWC 2015'de Xperia Z4 telefonu tanıtması beklenmiyor, tablet tanıtılırsa Z4 ailesinin ilk üyesi olma özelliği kazanacak.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Tabletlerin kralıdır bu seri bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Telefonun büyük ekranlısı... Telefon işlemcisi ve telefon uygulamalarıyla kavun karpuz kesersiniz artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Hadi telefon neyse de sanal tuşlu tablet alanın aklına şaşarım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 4 yıl
Telefonlarda standart 32GB ,Tabletlerde ise 64gb olması gerekir+Haıfıza kartı.


Sanal tuşlu tablet alanın aklına şaşarım demişsin ama bu tableti nasıl tutacaksın tabiki çerçevelerinden peki tuşlar sanal değilde , tuşlar çercevede olsaydı elin yanlışlıkla değmesi ne kadar sinir bozucu bir durum haberin var mı .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_botturgec_ 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
Sanal tuşlu Nexus 7 kullanıyorum, en ufak problemim yok. Sizin aklıma şaşacağınız kısım neresi acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Gerçekten ipad varken diğer tabletlere 1000 liradan fazla vermek saçmalık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kpln04 4 yıl
pahalı pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zdniz 4 yıl
Çok pahalı olur 2000 TL ve üzeri SONY giriş seviyesi cihazları bile 700-800 bandından başlıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
2000tl olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BARIŞ55 4 yıl
Alınır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2840 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, xperia z4 tablet ve
3 etiket daha sony çıkış tarihi mwc 2015
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 12 Maymun (2015) "12 Monkeys Dizi İnceleme" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim