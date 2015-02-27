Sony yeni tabletinin duyurusunu yaptı "ince, hafif, parlak"

Mobil dünya kongresine çok kısa bir süre kala gözler teknoloji devlerine çevrilmiş durumda. Yeni ürünlerini tanıtacak üreticiler için de bir çok kaynaktan bilgiler gelmeye devam ediyor. Sony cephesinde en son Xperia Tablet Z4 modelinin geçtiğimiz gün yanlışlıkla ortaya çıkan fotoğraflarını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık.

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Bu kez bir sızıntı değil duyuru haberi mevcut. Sony twitter hesabından Mobil Dünya Kongresi'nde yeni tabletini tanıtacağını duyurdu. İpucu olarak görsel de paylaşılan duyuruda görülen cihazın Xperia Z4 tablet olması bekleniyor. 2 Martta tanıtılacağı açıklanan tablet "ince, hafif, parlak" sloganıyla paylaşıldı.Tabletin beklenen özellikleri 10.1 inç 2K çözünürlükte ekran, Snapdragon 810 yonga seti, 4 GB sistem belleği, 32 GB dahili depolama alanı şeklinde sıralanırken Android 5.0 ile gelmesi bekleniyor. Sony'nin MWC 2015'de Xperia Z4 telefonu tanıtması beklenmiyor, tablet tanıtılırsa Z4 ailesinin ilk üyesi olma özelliği kazanacak.