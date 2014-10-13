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Sony yüksek kaliteli ses çıkışına sahip Walkman NWZ-A17 modelini duyurdu

4 yıl
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66
Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony yüksek kaliteli ses çıkışına sahip Walkman NWZ-A17 modelini duyurdu

Yıllardır efsane olmuş Walkman serisi altında önce analog sonra dijital ürünler piyasaya süren Sony, aileye yüksek kaliteli ses çıkışı sağlayan yeni bir model daha ekliyor. 

Pono Player gibi hassas müzik kulağı olan kişilere yönelik ürünlerin artması Sony'yi de harekete geçirdi. NWZ-A17 adlı ürün yüksek kaliteli ses çıkışı ile dikkat çekiyor.

Ürün 44.4mm x 109.1mm x 9.1 mm şeklinde ölçülere sahip ve alüminyum kasa tasarımı ile 66gr ağırlığında. Yansıtmasız LCD ekran üzerinde yazılar daha kolay okunabilirken, arayüz de kolay kullanım için optimize edilmiş. 

Üründe 64GB dahili bellek yer alırken, microSD kart ile 128GB daha takviye yapılabiliyor. Dahili bataryası ile 50 saat kullanım süresi sunan cihaz MP3, WMA, kayıpsız WMA, AAC, FLAC, AIFF, WAV ve ALAC türlerine destek sunuyor. Ses çözünürlüğü ise 192 kHz/24-bit seviyesine kadar çıkabiliyor. Ürün ABD'de 300$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Modelin daha sonra hangi ülkelere gideceği ise şimdilik bilinmiyor.  

http://www.cnet.com/news/sonys-tiny-high-resolution-audio-player-might-be-the-next-big-thing/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
thedarkside 4 yıl
Bugün 16GB versiyonunu 165 sterline aldım yanında 64luk sandisk Extreme plus kart da aldım. Gayet başarılı ve şık duruyor elde. Aynı fiyata ipod Touch da alınabiliyor ancak inanın bunun sunduğu ses kalitesinin yarısını bile sunmuyor. Eğer oyun internet gibi özelliklerden çok ses kalitesi arttırılabilir hafıza ve taşınabilirlik gibi özellikler arıyorsanız gözünüz kapalı alın. En aşağı Cx500 gibi bir kulaklıkla kullanmanızı tavsiye ederim. Apple lossless desteği de var eğer Apple dan geçiş yapacaksanız
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huffslope 4 yıl
bunu nereden temin edebiliriz? yurtdışı haricinde?
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RapscallioN 4 yıl
Yahu adamlar 10 milyar dolar zarar etti en son ve kac senedir zarar ediyor ama hala sony batmaz, kari azalmistir vs vs diyenler var. Boyle giderse 5 sene sonra sony diye birsey kalmaz ortalikta...
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travers 4 yıl RapscallioN
RapscallioN
Yahu adamlar 10 milyar dolar zarar etti en son ve kac senedir zarar ediyor ama hala sony batmaz, kari azalmistir vs vs diyenler var. Boyle giderse 5 sene sonra sony diye birsey kalmaz ortalikta...

Bir sıfırı fazla koymuşsunuz. 1.25 milyar dolar net zarar söz konusu 2013 için. Bu sene durum daha parlak. Toparlanma süreci devam ediyor.
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Maxthon 4 yıl
Nihayet Sony en iyi yaptığı işlerden birine geri döndü, mü desek?
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dostum kertenkele 4 yıl
50 saat müzik keyfi olduğu hikaye orta modellerinden birini kullanıyorum müzik çalar da sesi sonuna kadar açınca en fazla 15 saat ekolayzer devreye alınınca dahada düşüyor şarj 50 saati müziğin khz değerini düşürerek elde ediyorlar oda rezalet bir ses oluyor haliyle
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kreat 4 yıl
Durmadan alıntı yapmak niye? Konu yine rezalet be arkadaş. Bu nedir ya? Doğru düzgün bir şey okuyamicaz mı şurda? Foruma kayıt olmadan önce de konuları okurdum. Ufak birşeyden hemen hakaret, küfür vs. üyeler birbirine girerdi. Hala aynı. Değişen pek bir şey yok.

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xmasx 4 yıl
300 dolar 24 bit - 128 kart destedigi f/p urunu bence.



Telefonda muzik dinleyenler, bu walkman sizleri dusunulerek yapilmadi, hemen atlamayin :)
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X-FI 4 yıl
süper.. zaten sony walkman lerde her zaman ayrı bir yer tutmuştur, ses kalitesi ve mühendislik hep bir adım önde sony de. kulaklıklarda öyle zaten o yüzden kusursuz olacaktır bu cihaz.. :)
7 senelik sony nw-a806 kullancısıyım :)
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Tom Hagen 4 yıl
1000tl'lik kulakligi telefona bağlayip şahane şeyler beklemektense 150tl'lik bir kulakligi buna bağlamak gayet mantikli pahali diyenler neye gore diyorlar?
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Vash The Stampede 4 yıl
ses kalitesine bağlı olarak p/f ürünü olabilir.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
fanboylar dışında kimse buna bu kadar para vermez !
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