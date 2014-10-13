Sony yüksek kaliteli ses çıkışına sahip Walkman NWZ-A17 modelini duyurdu





Yıllardır efsane olmuş Walkman serisi altında önce analog sonra dijital ürünler piyasaya süren Sony, aileye yüksek kaliteli ses çıkışı sağlayan yeni bir model daha ekliyor.





Pono Player gibi hassas müzik kulağı olan kişilere yönelik ürünlerin artması Sony'yi de harekete geçirdi. NWZ-A17 adlı ürün yüksek kaliteli ses çıkışı ile dikkat çekiyor.





Ürün 44.4mm x 109.1mm x 9.1 mm şeklinde ölçülere sahip ve alüminyum kasa tasarımı ile 66gr ağırlığında. Yansıtmasız LCD ekran üzerinde yazılar daha kolay okunabilirken, arayüz de kolay kullanım için optimize edilmiş.





Üründe 64GB dahili bellek yer alırken, microSD kart ile 128GB daha takviye yapılabiliyor. Dahili bataryası ile 50 saat kullanım süresi sunan cihaz MP3, WMA, kayıpsız WMA, AAC, FLAC, AIFF, WAV ve ALAC türlerine destek sunuyor. Ses çözünürlüğü ise 192 kHz/24-bit seviyesine kadar çıkabiliyor. Ürün ABD'de 300$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Modelin daha sonra hangi ülkelere gideceği ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.cnet.com/news/sonys-tiny-high-resolution-audio-player-might-be-the-next-big-thing/