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Sony'den PS Vita'ya özel hafıza kartları hakkında açıklama geldi

7 yıl
31,2b
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45
Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Oyun dünyasının lider firmalarından biri olan Sony, yeni el konsolu PS Vita'ya özel olarak hazırladığı hafıza kartları hakkında bazı açıklamalar yaptı. PS Vita'ya özel olarak üretilen kartlar üretilmesi ve yüksek fiyat etiketiyle satılacak olması nedeniyle tepki çeken Sony, bu konuda hakkında savunmasını yaptı.
İlk olarak performans konusunda değinen Sony, bu kartlar sayesinde bütün kullanıcıların eşit düzeyde okuma/yazma performansı sunan kart kullanarak, performans konusunda herhangi bir sorun yaşamayacağını belirtiyor. Farklı sınıflarda kart kullanımında ortaya çıkacak olan performans kaybının önüne geçilmesi adına böyle bir girişimin zorunlu olduğu belirtilirken, ikinci açıklamanın da ana başlığı "güvenlik" oldu.
Bilindiği üzere, PSP'lerde korsan oyunun önüne geçilememişti. Sony bu durumla tekrar karşılaşmamak adına, PS Vita'ya özel kartların "Yığın Depolama" şeklinde kullanılamayacağını ve bilgisayar üzerindeki senkronizasyon işlemlerinin sadece uygun Sony yazılımlarıyla gerçekleşeceğini belirtti.
Oyun severlerin bu açıklama sonrasında Sony'nin tavrına bakış açısı ne şekilde değişir bilinmez fakat, 4GB: $30, 8GB: $45, 16GB: $70, 32GB: $120 şeklinde fiyatlarla tepkilerin aynı doğrultuda olması muhtemel görünüyor.

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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
sırf hafıza kartları yüzünden hiçbir sony ürününü almıyorum.keza mp3 çalarını aldık kablosu bi enteresan lazım olduğunda hiç bi yerde yok evde bulamıyoruz 1 aydır :D standart dışı ürün yapıp adamı hasta ediyorlar başka bişi deil
sırf hafıza kartları yüzünden hiçbir sony ürününü almıyorum.keza mp3 çalarını aldık kablosu bi enteresan lazım olduğunda hiç bi yerde yok evde bulamıyoruz 1 ayd...
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istanbulsm 7 yıl
Micro sd class 6 çok çok rahat yeterdi o cihaza...Sony anca para kazanma derdinde...
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Silent Guardian 7 yıl
Koy 32 GB dahili hafıza bide micro SD kart slotu.Neden koymuyorsun?Çünkü en büyük gelir kaynaklarından biri hafıza kartı.
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Jellal Fernandes 4 yıl
Saçma belirli bir okuma yazma hızı belirlersin (bence class 6 gayet yeterli olur _KayseriSpor un dediği gibi ) onun üzerinden kullanırlar kendi ürünlerini satabilmek için 40 takla atıyorlar. Sırf bu yüzden nintendo'ya daha sıcak bakıyorum.
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shrksz 4 yıl
Millet ne biliyor
6 aya kırılırmış
2 buçuk yıl oldu kırılmadı.
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cyborg88 6 yıl
Sony duy beni. Senin bu aletini KI-RA-CAK-LAR öyle ya da böyle bu alette korsan oynayacağız duy bizi.

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Teknolojist_44 6 yıl cyborg88
cyborg88

Sony duy beni. Senin bu aletini KI-RA-CAK-LAR öyle ya da böyle bu alette korsan oynayacağız duy bizi.



duymasına gerek yok biliyorlar zaten kırıldıkta sonra bu alet daha çok satıcak hafıza kartları daha çok satılcak bunu da biliyo sonyguncular :D
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gfbekir 6 yıl
cocuk mu kandiriyon sony?
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clie 6 yıl
En rezil 2 firma...Apple ve Sony...Dünya küreselleşiyor.Herşey daha da özgürlükçü hale geliyor.Apple sonunda Commodore firması gibi kendi ipini çekip kapanacak.Steve Jobs öldü.Artık kimse onun yerini dolduramayacak.Sony inadı ve tipik japon kafası yüzünden konsol bölümünü kapatmak zorunda kalacak.Bu dönemde kullanıcıların yanında olan firmalar kazanacak.Samsung, Google vs...Ben şu anda hiçbir apple ve sony ürününü kullanmıyorum.Bir hafıza kartı 250 Tl olur mu ya!!!Ps vita kötü patladı zaten.Daha 4 çekirdekli a9 kullanırken, 8 çekirdekli a15'ler yolda...Yazık size...
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burakko9 6 yıl
gereksiz zaten bunu kırarlarsa bu alan yeterlı olmaz bence 64 yada 128 lık alınabılır
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hunkar159 6 yıl
azawarai
almayız olur biter ölecek değiliz ya.

haklisin valla ben aptallik ettimm aldim!! buna ragmen adamgibi su donanim gücüyle internet keyfini bile yasayamiyorum !!!!
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AMERICAN 6 yıl

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Rise Against 7 yıl
6 ayı var.Kırılır.
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Guest-1E1ABE892 7 yıl
Çok saçma işler peşinde sony.
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Duncan Idaho 7 yıl
PS Vitanın Android telefonlar yüzünden başarısız olabileceğini düşünüyordum ama anlaşılan Sony o işi de kendi yapmaya karar vermiş. Ucuz bir telefonla bunu almayı düşünüyordum ama saolsun Sony fiyatları Android telefonlarla dengeledi.
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ismetdai 7 yıl
Yığın depolama olarak kullanılmayacak derken? Yani istediğim diziyi, filmi atıp izleyemeyecek miyim? Öyleyse 32 gb kartı niye satın aliyim?
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Public_Enemy 7 yıl
Sony'nin tipik adam öpme taktikleri, bu adi oyunlar yüzünden telefon pazarında küçültü ve mecburen tıpış tıpış sdcard, 3.5" jack gibi standartlara döndü, bu segmentde de sony'ye böyle bir ders lazım.
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ChelseaSmile 7 yıl
"PSP'lerde korsan oyunun önüne geçilememişti. Sony bu durumla tekrar karşılaşmamak adına, PS Vita'ya özel kartların "Yığın Depolama" şeklinde kullanılamayacağını ve bilgisayar üzerindeki senkronizasyon işlemlerinin sadece uygun Sony yazılımlarıyla gerçekleşeceğini belirtti."


Sırf Itunes a bağlı olduğu için Iphone,Ipod,Ipad kullanmıyacağını söyleyen Apple düşmanları buna ne dicekler merak ediyorum

Bu gidişle kullanabileceğiniz marka kalmıcak, "özgür" samsung a iyi yapışın


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Miyamoto Musashi 7 yıl
playstationu ayrı bir kart ister ,psp si ayrı,laptobu ayrı. Eskiden hatırlarım bir arkadaşın laptobu vardı biz sd cart okuyucu kullanırdık bir onun labtop u duo mu öyle bişi kullanırdı :))
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