Sony'den PS Vita'ya özel hafıza kartları hakkında açıklama geldi

Oyun dünyasının lider firmalarından biri olan Sony, yeni el konsolu PS Vita'ya özel olarak hazırladığı hafıza kartları hakkında bazı açıklamalar yaptı. PS Vita'ya özel olarak üretilen kartlar üretilmesi ve yüksek fiyat etiketiyle satılacak olması nedeniyle tepki çeken Sony, bu konuda hakkında savunmasını yaptı.

İlk olarak performans konusunda değinen Sony, bu kartlar sayesinde bütün kullanıcıların eşit düzeyde okuma/yazma performansı sunan kart kullanarak, performans konusunda herhangi bir sorun yaşamayacağını belirtiyor. Farklı sınıflarda kart kullanımında ortaya çıkacak olan performans kaybının önüne geçilmesi adına böyle bir girişimin zorunlu olduğu belirtilirken, ikinci açıklamanın da ana başlığı "güvenlik" oldu.

Bilindiği üzere, PSP'lerde korsan oyunun önüne geçilememişti. Sony bu durumla tekrar karşılaşmamak adına, PS Vita'ya özel kartların "Yığın Depolama" şeklinde kullanılamayacağını ve bilgisayar üzerindeki senkronizasyon işlemlerinin sadece uygun Sony yazılımlarıyla gerçekleşeceğini belirtti.

Oyun severlerin bu açıklama sonrasında Sony'nin tavrına bakış açısı ne şekilde değişir bilinmez fakat, 4GB: $30, 8GB: $45, 16GB: $70, 32GB: $120 şeklinde fiyatlarla tepkilerin aynı doğrultuda olması muhtemel görünüyor.