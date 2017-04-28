Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'den PlayStation 4 satış rekoru

Sony, 31 Mart 2017'de sona eren finansal yıla ait rakamları paylaştı. Şirketin mobil birimi gelir kaybı yaşarken 12 ayda 20 milyon PS4 satılması şirkete güç kazandırdı.
2 yıl
3,8b
1
10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony'den PlayStation 4 satış rekoru
Tam Boyutta Gör
 

Sony, 31 Mart 2017'de tamamlanan finansal yılın rakamlarını açıkladı. Şirketin akıllı telefon bölümü ve kamera sensörü bölümüne ait gelirlerde düşüş yaşanırken konsol satışları tam anlamıyla tavan yaptı. 2015 yılında 17.7 milyon adet PlayStation 4 satmayı başaran şirket bu rekorunu geliştirdi. Sony 12 ay içinde 20 milyon PlayStation 4 satarak PS4 satışa sunulduğu tarihten bu yana toplamda 60 milyon PS4 satmış oldu.


Tabi bu rekor satış miktarı şirketin gelirlerine de yansıdı. Sony'nin konsol birimi gelirlerini bir önceki yıla oranla yüzde 6.3 artırarak 15 milyar dolara yakın(14.7 milyar dolar) gelir elde etti. Daha da önemlisi şirketin konsollarla birlikte video oyun alanındaki toplam karı yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi ve 1.1 milyar dolara ulaştı. Finansal sonuçlarla birlikte 2017 yılı için de tahminler de bulunan Sony yeni finansal yılda 18 milyon civarı PS4 satılacağını tahmin ediyor. Tabi PS4'ün 2013 yılında satışa sunulduğunu da hatırlatan Sony için 3-4 yıl sonra bu satış rakamlarına ulaşmak oldukça memnun edici.


Mobil ve Sensör Biriminde Düşüş 

Sony'nin oyun ve konsoldan yana yüzü gülse de aynı şeyi mobil birimi için söylemek mümkün değil. Şirketin mobil biriminin gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 32 azalırken toplamda 7 milyar dolara yakın bir gelir elde edildi. Geçtiğimiz mali yılda Xperia X Performance amiral gemisi modeliyle hedeflediği gelirlere ulaşamayan şirket bu yıl ise 4K ekranı ve kamera performansıyla ön plana çıkan Xperia XZ Premium ile daha iyi bir gelire ulaşmayı hedefliyor.


Şirketin kamera sesnsörlerinden elde ettiği gelir ise bir önceki yıla kıyasla azalmasına rağmen yine de Sony'nin beklentilerini karşılamış gibi görünüyor. Kamera sensörü gelirlerinde 800 milyon dolarlık bir düşüş yaşayan şirket 5.1 milyar dolarlık gelir elde etti. 


Şirketin toplam gelirleri de bir önceki yıla kıyasla düşüş yaşadı. Sony 2016 mali yılını yaklaşık 70 milyar dolarlık gelir ile kapatırken 2.6 milyar dolar da kar bildirdi. Analistler yeni finansal yılın Sony için daha iyi geçeceğini ve şirketin kar rekoru kırabileceğini düşünüyor.

http://www.theverge.com/2017/4/28/15466956/playstation-4-sales-sony-forecast Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ereneren 2 yıl en beğenilen
Adamlar tüm dünyaya mal satıyor 70 milyar gelir elde etmiş ama 2.6 milyar kar açıklamış...Yani %3.5 kar yapmış...
Bence kapa şirketi gel Türkiye de inşaat işine gir yada ne bileyim simit sarayı pide salonu döner ayran vsvs sat bayilik al daha fazla kazanırsın...
Muhasebe birimini kutlarım güzel traşlamışlar bilançoyu
Adamlar tüm dünyaya mal satıyor 70 milyar gelir elde etmiş ama 2.6 milyar kar açıklamış...Yani %3.5 kar yapmış...Bence kapa şirketi gel Türkiye de inşaat ...
Devamını Gör
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 2 yıl ERIKCI
ERIKCI

Şirketin mobil biriminin değerleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 32 azalırken


hmm... bir durup düşünmek lazım..NEDEN?
2017 cihazı xz premium'a bak anlarsın sony'ciğim. z3'ümden kamera dışında peki bir farkı yok kendisinin..

İlk S835'li telefon, yeni kamera (960 fps video kayıt), ilk 4K HDR ekran, Hi-Res ses desteği? Ayrıca millet Samsung ve Apple'dan başka marka bilmediği için olabilir mi?
ERIKCIŞirketin mobil biriminin değerleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 32 azalırkenhmm... bir durup...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
PS4 efsane konsol ve gerçekten tarih yazıyor. God of War 4, The Last of Us 2, Detroit gibi birsürü fatality oyunu da geliyor. Daha da başarılı olurlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Predator9 2 yıl
Playstation 5 çıksa da 4'ü alsak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nømad 2 yıl
3 kuruş ta psn altyapısına harcasa da paramızla rezil olmasak iyiydi.
Edit: Typo
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ERIKCI 2 yıl 0MG90
Onu da sen ekle biz bakalım. Ama unutma, s4 s5 zamanından başla sıralamaya.İyi ya da kötü,bir şeyler denenmiş mi bak bakalım. Bak bakalım a7 serisinin 2016 ile 2017 arasında benzerlik varmı? Sonra gel bir de s8'e bak bakalım serideki herhangi bir telefona benziyor mu? Bak daha tasarımı konuşuyoruz, teknolojik özelliklere, teknoloji oyuncaklarına gelmedik.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ereneren 2 yıl en beğenilen
Adamlar tüm dünyaya mal satıyor 70 milyar gelir elde etmiş ama 2.6 milyar kar açıklamış...Yani %3.5 kar yapmış...
Bence kapa şirketi gel Türkiye de inşaat işine gir yada ne bileyim simit sarayı pide salonu döner ayran vsvs sat bayilik al daha fazla kazanırsın...
Muhasebe birimini kutlarım güzel traşlamışlar bilançoyu
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ERIKCI 2 yıl
Şirketin mobil biriminin değerleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 32 azalırken

hmm... bir durup düşünmek lazım..NEDEN?
2017 cihazı xz premium'a bak anlarsın sony'ciğim. z3'ümden kamera dışında peki bir farkı yok kendisinin..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 2 yıl ERIKCI
ERIKCI

Şirketin mobil biriminin değerleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 32 azalırken


hmm... bir durup düşünmek lazım..NEDEN?
2017 cihazı xz premium'a bak anlarsın sony'ciğim. z3'ümden kamera dışında peki bir farkı yok kendisinin..

İlk S835'li telefon, yeni kamera (960 fps video kayıt), ilk 4K HDR ekran, Hi-Res ses desteği? Ayrıca millet Samsung ve Apple'dan başka marka bilmediği için olabilir mi?
2 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3849 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, ps4 ve
5 etiket daha gelir Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl TP-Link AC1200 Archer VR400 Modem/Router incelemesi "Ev için makul ve stabil" 2 yıl AKN gidiyor kota geri geliyor![GÜNCELLEME] 2 yıl AKK yeni düzenleme yarar değil zarar getiriyor. Canlı Yayın! 2 yıl Facebook'a WhatsApp verilerini kullanma yasağı 2 yıl Çinli teknoloji devi Tencent'ten yapay zekaya yatırım 2 yıl Nintendo eskileri bırakmıyor: Yeni 3DS oyunları yolda 2 yıl Angry Birds Islands geliyor 2 yıl Galaxy S8 ve S8+ modellerinde yeniden başlama sorunu olduğu ortaya çıktı 2 yıl İşte karşınızda Elon Musk'ın trafiği çözecek tünel projesi 2 yıl Google ve Facebook, email dolandırıcılığının kurbanı oldu 2 yıl Nvidia dizüstü bilgisayarlarda sınırları biraz daha zorluyor 2 yıl Wikipedia’ya erişim engeli 2 yıl Apple'ın ilk otonom aracı ortaya çıktı 2 yıl Bunny Golf eğlenceli bir yerli oyun 2 yıl Apple Music artık Musical.ly ile birlikte kullanılabiliyor 2 yıl 2si1 "1 Mayıs AKN Bayramı" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Elon Musk'ın dev tünel kazma makinesi ortaya çıktı 2 yıl Alibaba'nın kurduğu fon 165 milyar dolarla dünyanın en büyük fonu oldu 2 yıl NASA'nın dev roketinin fırlatılışı 2019'a ertelendi 2 yıl Apple’ın lisans ücreti kararı ortalığı karıştırdı: Qualcomm hisseleri düşüşte 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sony'den PlayStation 4 satış rekoru Sonraki Amazon’un kurucusu Jeff Bezos dünyanın en zengini olmak üzere 2 yıl Formula E, elektrikli araç bataryalarında gelişmeler sağlayacak 2 yıl Nintendo 2DS XL duyuruldu 2 yıl Facebook Messenger Lite global kullanıma sunuldu 2 yıl Turkcell’den adil kullanım kotasız internet paketi 2 yıl Rusya ile S-400 füzeleri konusunda anlaşma tamam 2 yıl Huawei’den geliştiricilere yönelik mini bilgisayar kartı 2 yıl Bataryaların zaman içerisinde kapasitesini kaybetmesinin nedeni bulundu 2 yıl Google, düşük ışıkta fotoğraf performansınızı arttıracak 2 yıl Samsung’dan kelimeleri sembollere dönüştüren uygulama 2 yıl Spotify, blockchain girişimi Mediachain'i satın aldı 2 yıl Netflix, Scorsese'nin yeni filmi için 100 milyon doları gözden çıkardı 2 yıl 3D yazıcı ile ev inşa edebilen robot geliştirildi 2 yıl Facebook Messenger'da Albert Einsten ile sohbet edin 2 yıl Samsung holding şirketi olmayı reddetti 2 yıl EVGA GeForce GTX 1070 FTW2 inceleme videosu "Türünün en yakışıklısı" 2 yıl Çin ve Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da üs kurmayı planlıyor 2 yıl Didi, dünyanın en büyüğü olma yolunda ilerliyor 2 yıl Türk Telekom 2017'ye büyüme ve gelir rekoruyla başladı 2 yıl Volkswagen motosiklet markası Ducati'yi satmaya hazırlanıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim