Sony'den PlayStation 4 satış rekoru

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Sony, 31 Mart 2017'de tamamlanan finansal yılın rakamlarını açıkladı. Şirketin akıllı telefon bölümü ve kamera sensörü bölümüne ait gelirlerde düşüş yaşanırken konsol satışları tam anlamıyla tavan yaptı. 2015 yılında 17.7 milyon adet PlayStation 4 satmayı başaran şirket bu rekorunu geliştirdi. Sony 12 ay içinde 20 milyon PlayStation 4 satarak PS4 satışa sunulduğu tarihten bu yana toplamda 60 milyon PS4 satmış oldu.





Tabi bu rekor satış miktarı şirketin gelirlerine de yansıdı. Sony'nin konsol birimi gelirlerini bir önceki yıla oranla yüzde 6.3 artırarak 15 milyar dolara yakın(14.7 milyar dolar) gelir elde etti. Daha da önemlisi şirketin konsollarla birlikte video oyun alanındaki toplam karı yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi ve 1.1 milyar dolara ulaştı. Finansal sonuçlarla birlikte 2017 yılı için de tahminler de bulunan Sony yeni finansal yılda 18 milyon civarı PS4 satılacağını tahmin ediyor. Tabi PS4'ün 2013 yılında satışa sunulduğunu da hatırlatan Sony için 3-4 yıl sonra bu satış rakamlarına ulaşmak oldukça memnun edici.





Mobil ve Sensör Biriminde Düşüş

Sony'nin oyun ve konsoldan yana yüzü gülse de aynı şeyi mobil birimi için söylemek mümkün değil. Şirketin mobil biriminin gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 32 azalırken toplamda 7 milyar dolara yakın bir gelir elde edildi. Geçtiğimiz mali yılda Xperia X Performance amiral gemisi modeliyle hedeflediği gelirlere ulaşamayan şirket bu yıl ise 4K ekranı ve kamera performansıyla ön plana çıkan Xperia XZ Premium ile daha iyi bir gelire ulaşmayı hedefliyor.





Şirketin kamera sesnsörlerinden elde ettiği gelir ise bir önceki yıla kıyasla azalmasına rağmen yine de Sony'nin beklentilerini karşılamış gibi görünüyor. Kamera sensörü gelirlerinde 800 milyon dolarlık bir düşüş yaşayan şirket 5.1 milyar dolarlık gelir elde etti.





Şirketin toplam gelirleri de bir önceki yıla kıyasla düşüş yaşadı. Sony 2016 mali yılını yaklaşık 70 milyar dolarlık gelir ile kapatırken 2.6 milyar dolar da kar bildirdi. Analistler yeni finansal yılın Sony için daha iyi geçeceğini ve şirketin kar rekoru kırabileceğini düşünüyor.

http://www.theverge.com/2017/4/28/15466956/playstation-4-sales-sony-forecast