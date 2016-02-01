Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'den Type-C ve Type-A çift bağlantı destekli USB bellek serisi

Japon elektronik devi Sony, Type-C ve Type-A olmak üzere çift bağlantı destekli yeni USB bellek serisini tanıttı. Şık bir tasarıma sahip USM-CA1 flash bellekler silikon kılıfla birlikte gelecek.
3 yıl
3,4b
1
2
Çevre Birimleri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony'den Type-C ve Type-A çift bağlantı destekli USB bellek serisi
Sony, hem eski tip Type-A hem de yeni nesil Type-C standardına sahip yeni USB bellek serisini tanıttı. Sürücüler 16GB, 32GB ve 64GB depolama kapasitesi ile birlikte satışa sunulacak. Japon merkezli elektronik devi bu ay içerisinde piyasaya sunulması planlanan çift bağlantı desteğine sahip flash sürücülerin fiyatlandırması ve nerede satışa sunulcağı konusunda henüz bilgi paylaşmadı.

Sony yeni USB flash belleklerin saniyede 130 MB teorik okuma hızına sahip oldukları anlamına gelen 1. Nesil USB 3.1 standardını desteklediklerini belirtiyor. Flash bellekler müzik, video ve fotoğraf gibi içerikleri depolamanın yanında dosyaların, Mac veya Windows masaüstü PC'ler, akıllı telefonlar ve tabletler arasında kolayca paylaşılmasını sağlayacak.

Sony'nin USM-CA1 serisi USB bellekleri Android, Windows, Mac ve Chromebooks platformlarını destekliyor. İnce, şık metal gövde ve silikon kılıfla birlikte gelecek çift bağlantılı flash sürücüler yaklaşık 5 gram ağırlığa sahip. Sony'nin en kısa süre içerisinde lansman takvimi ve fiyatlandırma bilgisini açıklaması bekleniyor.

http://presscentre.sony.eu/pressreleases/sony-launches-a-new-usb-type-c-compact-and-speed-for-on-the-go-storage-1298152 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
balcis 3 yıl
çok değil 3 sene sonra fuarlarda şirketlerde standlarda verecek, aksaray alt geçitte 64gb 15tl'ye satacaklar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bbuzol 3 yıl
Acaba apple tv ye takıp kullanabilecekmiyiz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl G.Skill Ripjaws MX780 oyuncu faresi inceleme videosu 3 yıl Apple'ın iPad Pro'su son çeyrekte Microsoft'un tüm Surface serisinden çok sattı 3 yıl Apple kendi dizilerini geliştirmeyi planlıyor 3 yıl WhatsApp'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 1 Milyarı aştı 3 yıl Windows 10 işletim sisteminin yükselişi sürüyor 3 yıl NASA'dan iletişimde devrim yapacak buluş: Işık tabanlı modemler 3 yıl Samsung'un yeni mobil tarayıcısı, testlerde gövde gösterisi yapıyor 3 yıl iOS platformunun en iyilerinden SKRWT, Android'e geldi 3 yıl Asus'dan depolama odaklı VivoMini VC65 modüler mini PC serisi 3 yıl The Division'ı GTX980 Ti üzerinde Ultra Detay seviyesinde oynuyoruz Bölüm:2 3 yıl Sahibinden 2. el temiz Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse World Record Car 3 yıl Hindistan ve Fransa, Kızıl Gezegen'e keşif aracı indirmenin peşinde 3 yıl Java eklentileri için ölüm fermanı verildi 3 yıl Microsoft denizin dibine veri merkezleri kurmak istiyor 3 yıl Samsung'un bu yıl için planladığı tablet modelleri internete sızdırıldı 3 yıl Bu oyunların hepsi ücretsiz! iOS cihazlar için 5 eğlenceli oyun incelemesi 3 yıl Facebook uygulamasını silen, enerjiden yüzde 20 tasarruf ediyor 3 yıl ABD, teknoloji eğitimi için 4 milyar dolar bütçe ayırdı 3 yıl Xiaomi Mi 5, Windows 10 versiyonuyla gelebilir 3 yıl Google drone'lar ile gökyüzünden 5G internet sunmayı planlıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sony'den Type-C ve Type-A çift bağlantı destekli USB bellek serisi Sonraki Samsung'dan Güney Kore'ye gelen turistlere ücretsiz Galaxy Note 5 3 yıl Nokia akıllı telefon patent anlaşmalarıyla gelir elde etmeye devam ediyor 3 yıl Elon Musk: SpaceX 2025'den itibaren Mars'a insan göndermeye başlayacak 3 yıl Samsung Galaxy S7 kablosuz olarak 100 dakikada şarj olacak 3 yıl Şubat ayında çıkacak 6 önemli PC oyunu 3 yıl BTK, 2016 yılının ilk cezasını Turkcell ile Avea’ya kesti 3 yıl Samsung Galaxy S7, resmen 21 Şubat 2016'da geliyor 3 yıl AMD Radeon R9 Fury X2, dünyanın en hızlısı olmaya geliyor 3 yıl G.Skill'den en hızlı 128GB DDR4 bellek kiti 3 yıl Star Wars: Bölüm 9 dijitalle değil film ile çekilecek 3 yıl Google'dan drone'lar ile 5G interneti yayma projesi: Skybender 3 yıl Samsung Galaxy S7 davetiyeleri hazır 3 yıl iPad Air 3 için Smart Connector iddiası 3 yıl Mobilite: Telefon üreticilerinin 2015 performansı, Xiaomi Mi5 ve dahası... 3 yıl Windows üzerindeki Chrome tarayıcısının büyük tasarım değişikliği başladı 3 yıl Konami 6 milyon kopya Metal Gear Solid V sattı! 3 yıl Konsol satışlarında PS4'ün liderliği sürüyor 3 yıl The Division GTX980Ti Ultra Detay inceleme videosu 3 yıl Tüm kredi kartlarının yerini alacak LG Pay White Card sızdırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim