Sony'den Type-C ve Type-A çift bağlantı destekli USB bellek serisi

Sony, hem eski tip Type-A hem de yeni nesil Type-C standardına sahip yeni USB bellek serisini tanıttı. Sürücüler 16GB, 32GB ve 64GB depolama kapasitesi ile birlikte satışa sunulacak. Japon merkezli elektronik devi bu ay içerisinde piyasaya sunulması planlanan çift bağlantı desteğine sahip flash sürücülerin fiyatlandırması ve nerede satışa sunulcağı konusunda henüz bilgi paylaşmadı.





Sony yeni USB flash belleklerin saniyede 130 MB teorik okuma hızına sahip oldukları anlamına gelen 1. Nesil USB 3.1 standardını desteklediklerini belirtiyor. Flash bellekler müzik, video ve fotoğraf gibi içerikleri depolamanın yanında dosyaların, Mac veya Windows masaüstü PC'ler, akıllı telefonlar ve tabletler arasında kolayca paylaşılmasını sağlayacak.





Sony'nin USM-CA1 serisi USB bellekleri Android, Windows, Mac ve Chromebooks platformlarını destekliyor. İnce, şık metal gövde ve silikon kılıfla birlikte gelecek çift bağlantılı flash sürücüler yaklaşık 5 gram ağırlığa sahip. Sony'nin en kısa süre içerisinde lansman takvimi ve fiyatlandırma bilgisini açıklaması bekleniyor.

http://presscentre.sony.eu/pressreleases/sony-launches-a-new-usb-type-c-compact-and-speed-for-on-the-go-storage-1298152