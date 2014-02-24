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Sony'den akıllı telefon pazarına yeni bir orta segment güreşçisi: Xperia M2

5 yıl
9,4b
1
63
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'den akıllı telefon pazarına yeni bir orta segment güreşçisi: Xperia M2
Xperia Z2 modeliyle zirve yarışı yapacağı yeni nesil akıllı telefonunun tanıtımını gerçekleştiren Sony, daha uygun fiyat segmenti için hazırladığı Xperia M2 modelini de duyurdu. Orta segmentte yarışacak olan Xperia M2, 4.8-inç büyüklüğünde ve qHD yani 960 x 540 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Ekran boyutu ve çözünürlük anlamında LG'nin G2 Mini modeliyle rakip olacağını söylemek mümkün. Hatta işlemci tarafında da tercihler benzer zira Xperia M2'de 1.2GHz hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon 400 işlemcisinin kullanıldığını görmekteyiz.
Hem tek hem de çift SIM kartlı versiyonu hazırlanan Sony Xperia M2'nin diğer donanımsal özellikleri arasında 1GB RAM, Exmor RS sensörlü 8MP kamera ve 2330mAh pil gibi detaylara yer veriliyor. Siyah, beyaz ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile pazara giriş yapacak olan Xperia M2, tasarım anlamında Japon üreticinin OmniBalance anlayışını sürdürüyor. Time Shift ve Social Live gibi Sony'e özgü kamera odaklı yazılımları beraberinde getiren telefon, Japon üreticiye göre 8.6mm olan kasa kalınlığı ile kendi sınıfındaki en ince 4G telefon özelliğini taşıyor. 
Telefon grafik gücünü Qualcomm'un Adreno 305 GPU'sundan alırken, ekran çözünürlüğü düşük tutulduğu için akıcılık anlamında oyunlarda sıkıntı yaşanmayacaktır. Kamerası 4x yakınlaştırma yapabilen telefona, Android 4.3 Jelly Bean işletim sistemi eşlik ediyor. Açıkçası yeni bir telefon olarak Xperia M2'de Sony'nin neden KitKat sürümünü kullanmadığı merak konusu. Stamina modu ile pil süresi arttırabilen telefon, tam şarjda 8,5 saate kadar video oynatabiliyor. Önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkması beklenen Xperia M2'nin fiyatı bilinmiyor ancak orta segmentte yeni modellerle birlikte rekabet artacak ve fiyatlar düşecek gibi görünüyor.

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ileri iade 5 yıl en beğenilen
Güreşçi ney la.Sen teşbih yapma erdi
1 Yanıt Yanıtla +16
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matomik 5 yıl
Şu "çöp" yazanların yorumlarını sitede görmek beni üzüyor. Donanımhaber bu tarz "yüksek zeka gerektiren her kullanıcının anlamakta ve yorumlamakta zorlanacağı" iletileri süzgece tabi tutmasını diliyorum.
Şu "çöp" yazanların yorumlarını sitede görmek beni üzüyor. Donanımhaber bu tarz "yüksek zeka gerektiren her kullanıcının anlamakta ve yorumlamakta zorlanacağı" ...
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DH Misafiri 3 yıl
Sony expr. Mesajı Neden geç siliyor
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DH Misafiri 3 yıl
Slm arkadaslar telefonu inceledigim kadari ile ekran cozunurlugu biraz daha iyi olabilirdi 1280/1920 falan super olurdu ve cizilmeye darbeye dayanikli su gecirmez bir kasa on numara olurdu ve ram 2 gb olsa super olurdu islemcide ayni sekilde tabiki ama soyledigimiz gibi orta segment bir cihaz oldugu icin buda hic yoktan iyidir simdi arakdaslar sorum su ben bu telefonu almayi dusunuyorum cift hattan dolayi ve sesi guzel cikiyor ve sarji biraz daha iyi olabilirdi 3000 mh batarya olarak cok super olurdu ve bir gunde fazla giderdi sarji ama buda hic yoktan iyi simdi su varki cift hatta iken interneti nasil kullaniyoruz her hangi bir sikide sikinti oluyormu internete baglanirken iki hattimizda aktif oluyormu veya manuel olarak degistiriyormuyuz iki hattiminda internet paketinden faydalanmak istiyorum cunki sorumun birisi bu ikincisi ise hatlarimin ikiside aktif oluyormu birisi aradiginda veya arandigim zaman ararken hangi hattan aramayi nasil seciyorum veya sece biliyormuyum veya karsi taraftan birisi ile gorusurken ayni hattimdan veya diger hattimdan cagri geldigi zaman beklemeye aliyormu gorebiliyormuyum veya onu beklemeye alip digeri ile gorusebiliyormuyum ve goruntulu konusma varmi acil cevap alabilirsem sevinirim cunki alicam ve saticilar kulanmadigi icin hepsi ayri konusuyor ve ister istemez yetersiz olduklari icin kafa karistiriyorlar net cevap alamiyorum o yuzden kullanicilar yardimci olursaniz sevinirim luten iki telefon agirlik yapiyor butun islerimi tek telefonda butunlestirmek istiyorum aradigim kamera degil internet video muzik sohbet ses oyun ve iki hattimi kullana bilmek
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BARIŞ55 4 yıl
Şu fiyat diyenler borcu bitmeden yeni modeli alan gpu manyağı arkadaşlar, ne kadar komik şeylersiniz öyle.
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0z0z 4 yıl
qhd ekran 1 gb ram s400 1,2 ghz ve 1000 tl. Komikmisiniz, Lg G2 full hd ekran 2 gb ram S600 işlemci 16 gb modeli paralel ithalat 1100 tl
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djmuco23 4 yıl
Yok 2 gb ram koysaymis yok s600 koysaymis yok ips koysaymis şunu koysaymis bunu koysaymis. Adamlar orta reineto
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Curb 4 yıl
850 TL'den satışa çıkarsa başarı yakalayabilir.
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player07 5 yıl
fiyatı sp ye yakın olursa m2 nin bi espirisi kalmıyo sp alınır bu alıncağına 850tl ye sp bulunabiliyor çok değişik bi durum olcak
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Technotronic 5 yıl
Satılması gereken fiyat 899tl
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TheRad67 5 yıl
Hoş cihaz
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Tipik 1 Doksanbesli 5 yıl
1000 lira gibi bişi ise güzel telefon daha yukarısı verilmez
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ramazanucan 5 yıl
1.2 ve 720p olmaması büyük hata onun dışında alınırdı SP den düşük oluyor sp 1100-1250 ise bu 1100-900 olur
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BÖCCÜK ♂ 5 yıl
Literatüre "Orta segment güreşçisi" tanımını eklediğiniz için teşekkürler
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Blindfire 5 yıl
Ekran çözünürlüğü 720p olsaymış iyimiş [>:]
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