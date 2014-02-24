Sony'den akıllı telefon pazarına yeni bir orta segment güreşçisi: Xperia M2

Xperia Z2 modeliyle zirve yarışı yapacağı yeni nesil akıllı telefonunun tanıtımını gerçekleştiren Sony, daha uygun fiyat segmenti için hazırladığı Xperia M2 modelini de duyurdu. Orta segmentte yarışacak olan Xperia M2, 4.8-inç büyüklüğünde ve qHD yani 960 x 540 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Ekran boyutu ve çözünürlük anlamında LG'nin G2 Mini modeliyle rakip olacağını söylemek mümkün. Hatta işlemci tarafında da tercihler benzer zira Xperia M2'de 1.2GHz hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon 400 işlemcisinin kullanıldığını görmekteyiz.

Hem tek hem de çift SIM kartlı versiyonu hazırlanan Sony Xperia M2'nin diğer donanımsal özellikleri arasında 1GB RAM, Exmor RS sensörlü 8MP kamera ve 2330mAh pil gibi detaylara yer veriliyor. Siyah, beyaz ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile pazara giriş yapacak olan Xperia M2, tasarım anlamında Japon üreticinin OmniBalance anlayışını sürdürüyor. Time Shift ve Social Live gibi Sony'e özgü kamera odaklı yazılımları beraberinde getiren telefon, Japon üreticiye göre 8.6mm olan kasa kalınlığı ile kendi sınıfındaki en ince 4G telefon özelliğini taşıyor.

Telefon grafik gücünü Qualcomm'un Adreno 305 GPU'sundan alırken, ekran çözünürlüğü düşük tutulduğu için akıcılık anlamında oyunlarda sıkıntı yaşanmayacaktır. Kamerası 4x yakınlaştırma yapabilen telefona, Android 4.3 Jelly Bean işletim sistemi eşlik ediyor. Açıkçası yeni bir telefon olarak Xperia M2'de Sony'nin neden KitKat sürümünü kullanmadığı merak konusu. Stamina modu ile pil süresi arttırabilen telefon, tam şarjda 8,5 saate kadar video oynatabiliyor. Önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkması beklenen Xperia M2'nin fiyatı bilinmiyor ancak orta segmentte yeni modellerle birlikte rekabet artacak ve fiyatlar düşecek gibi görünüyor.