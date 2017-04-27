Sony’den kulaklık tasarımlı su geçirmez Walkman

Bir neslin vazgeçilmezi olan Walkman markası artık orijinal halinde değil ancak Sony markayı öldürmedi ve teknolojiye ayak uydurarak müzik oynatıcı sektöründe yaşamasını sağladı. Bugün markaya yeni bir üye daha eklendi.
Dış ortamlar için
Sony’nin Wakman markası bugün ya yekpare bir oynatıcı olarak ya da kulaklık tasarımlı olarak karşımıza çıkıyor. Yeni tanıtılan Sony WS620 Waterproof Sports Walkman modeli de kulaklık şeklinde tasarlanmış ve Bluetooth üzerinden müzik aktarımı yapıyor. NFC ile kolayca eşleme yapabiliyorsunuz.
4GB/16GB depolama kapasitesi sayesinde MP3, WMA, FLAC gibi formatlarda bağımsız olarak da müzik dinleyebiliyorsunuz. Tek şarj ile 12 saat MP3 dinlemek mümkün. Hızlı şarj sayesinde 3 dakikalık şarj ile 60 dakika kullanım süresi sunabiliyor.Ayrıca Bkz. "Google Play Awards 2017 adayları belli oldu, Türkiye’den de bir uygulama var" Ürünün öne çıkan tarafı suya ve toza dayanıklı olması. 2 metreye kadar su altında 30 dakika kullanılabiliyor. Böylece en zorlu dış ortam koşullarında bile müzik dinleyebiliyorsunuz. Sony WS620 Waterproof Sports Walkman ürünü gri beyazı, limon sarısı, mavi ve siyah renk seçenekleri ile satışa sunuluyor. 4GB kapasiteli model 110 Pound iken 16GB kapasiteli model ise 150 Pound seviyesinde.
https://androidcommunity.com/sony-ws620-waterproof-sports-walkman-unveiled-for-the-outdoor-enthusiast-20170427/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İşin stardardı o olduğu için yarım saat yazıyorlar yoksa benim telefonumda yarım saatı 1 saatten fazla defalarca kaldı banamısın demedi 6-7 metre derine inmedikten sonra basınç azsa sıkıntı olmuyor.