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Sony’den kulaklık tasarımlı su geçirmez Walkman

Zorlu dış ortam koşullarında müzik dinlemeyi seviyorsanız Sony’nin yeni WS620 Waterproof Sports Walkman modeli uzun kullanım süreleri ile tam aradığınız konsepti sunuyor.
2 yıl
4b
1
10
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir neslin vazgeçilmezi olan Walkman markası artık orijinal halinde değil ancak Sony markayı öldürmedi ve teknolojiye ayak uydurarak müzik oynatıcı sektöründe yaşamasını sağladı. Bugün markaya yeni bir üye daha eklendi.

Dış ortamlar için

Sony’nin Wakman markası bugün ya yekpare bir oynatıcı olarak ya da kulaklık tasarımlı olarak karşımıza çıkıyor. Yeni tanıtılan Sony WS620 Waterproof Sports Walkman modeli de kulaklık şeklinde tasarlanmış ve Bluetooth üzerinden müzik aktarımı yapıyor. NFC ile kolayca eşleme yapabiliyorsunuz.

4GB/16GB depolama kapasitesi sayesinde MP3, WMA, FLAC gibi formatlarda bağımsız olarak da müzik dinleyebiliyorsunuz. Tek şarj ile 12 saat MP3 dinlemek mümkün. Hızlı şarj sayesinde 3 dakikalık şarj ile 60 dakika kullanım süresi sunabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Google Play Awards 2017 adayları belli oldu, Türkiye’den de bir uygulama var" Ürünün öne çıkan tarafı suya ve toza dayanıklı olması. 2 metreye kadar su altında 30 dakika kullanılabiliyor. Böylece en zorlu dış ortam koşullarında bile müzik dinleyebiliyorsunuz. Sony WS620 Waterproof Sports Walkman ürünü gri beyazı, limon sarısı, mavi ve siyah renk seçenekleri ile satışa sunuluyor. 4GB kapasiteli model 110 Pound iken 16GB kapasiteli model ise 150 Pound seviyesinde. 

https://androidcommunity.com/sony-ws620-waterproof-sports-walkman-unveiled-for-the-outdoor-enthusiast-20170427/ Yorum Yaz
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Bender B. Rodriquez 2 yıl en beğenilen aycibin
1 saat boyunca 2mt derinlerde yuzeceksen evet uygun degil
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KuvvetMira27 2 yıl aycibin
aycibin

suda 30dk çok azmış.havuzda 1 saat yüzeceksin.o zaman iş görmez.anladığım kadarıyla yüzmeye uygun bir model değil bu.

İşin stardardı o olduğu için yarım saat yazıyorlar yoksa benim telefonumda yarım saatı 1 saatten fazla defalarca kaldı banamısın demedi 6-7 metre derine inmedikten sonra basınç azsa sıkıntı olmuyor.
aycibinsuda 30dk çok azmış.havuzda 1 saat yüzeceksin.o zaman iş görmez.anladığım kadarıyla yüzmeye uygun bir model değil bu.
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Alcel 2 yıl
Bende NWZ-273 olanı var bunu. şahane bişey ama 1-2 kez kullanabildim ancak.iş değişikliğinden artık spor-yüzme yapamıyorum. satıcam 130 tl falan düşünüyorum ilgilenen varsa ulaşsın
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siyahtemas 2 yıl
yüzerken kulaç sesinden dolayı müziği duyamıyorsun... bt ise, kafanı suya soktuğun an kesiliyor. 2 türünü de aldım denedim, kesinlikle değmez...
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uraltay85 2 yıl
smart b-trainer varken bunu neden getirtiyorlar
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aycibin 2 yıl
suda 30dk çok azmış.havuzda 1 saat yüzeceksin.o zaman iş görmez.anladığım kadarıyla yüzmeye uygun bir model değil bu.
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KuvvetMira27 2 yıl aycibin
aycibin

suda 30dk çok azmış.havuzda 1 saat yüzeceksin.o zaman iş görmez.anladığım kadarıyla yüzmeye uygun bir model değil bu.

İşin stardardı o olduğu için yarım saat yazıyorlar yoksa benim telefonumda yarım saatı 1 saatten fazla defalarca kaldı banamısın demedi 6-7 metre derine inmedikten sonra basınç azsa sıkıntı olmuyor.
Yanıtla +4
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Bender B. Rodriquez 2 yıl aycibin
1 saat boyunca 2mt derinlerde yuzeceksen evet uygun degil
4 Yanıt Yanıtla +11
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