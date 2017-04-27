Sony’den kulaklık tasarımlı su geçirmez Walkman

Bir neslin vazgeçilmezi olan Walkman markası artık orijinal halinde değil ancak Sony markayı öldürmedi ve teknolojiye ayak uydurarak müzik oynatıcı sektöründe yaşamasını sağladı. Bugün markaya yeni bir üye daha eklendi.

Dış ortamlar için

Sony’nin Wakman markası bugün ya yekpare bir oynatıcı olarak ya da kulaklık tasarımlı olarak karşımıza çıkıyor. Yeni tanıtılan Sony WS620 Waterproof Sports Walkman modeli de kulaklık şeklinde tasarlanmış ve Bluetooth üzerinden müzik aktarımı yapıyor. NFC ile kolayca eşleme yapabiliyorsunuz.

4GB/16GB depolama kapasitesi sayesinde MP3, WMA, FLAC gibi formatlarda bağımsız olarak da müzik dinleyebiliyorsunuz. Tek şarj ile 12 saat MP3 dinlemek mümkün. Hızlı şarj sayesinde 3 dakikalık şarj ile 60 dakika kullanım süresi sunabiliyor.