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Şu anda 1 kişi burada

Google Play Awards 2017 adayları belli oldu, Türkiye’den de bir uygulama var

Google Play mağazasında her yıl başarılı geliştiricilerin ödüllendirildiği Google Play Awards, bu yıl 18 Mayıs itibariyle açıklanacak. Ödül kategorilerine adaylar da belli oldu.
2 yıl
4,1b
1
9
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın geleneksel hale getirdiği ve her yıl I/O etkinliğinde düzenlediği Google Play Awards ödülleri için adaylar açıklandı. Pek çoğunu tanıdığımız adaylar arasında ülkemizden de bir uygulama yer alıyor.

Aslında yerli uygulama demek mümkün değil. Dünyada pek çok şehrin en ince ayrıntısına kadar toplu taşıma güzergahlarını çıkaran Citymapper’ın İstanbul için hazırladığı harita bu yıl en iyi uygulama adayları arasına girmiş. Ayrıca sanal gerçeklik ve zengin gerçeklik için de yarışmada ödül kategorisi ayrılmış. Adaylara bakmak gerekirse:

En iyi uygulama

Quik - Ücretsiz Video Editörü

Memrise Dil Öğren

Fabulous: Motivate Me! - Düzenli ve sağlıklı yaşam için bilim tabanlı koçluk uygulaması

Money Lover - Gider yöneticisi

Money Lover - Gider yöneticisi

Citymapper - İstanbul Ulaşım

En iyi oyun

Choices: Stories You Play

TRANSFORMERS: Savaşçılar

Ayrıca Bkz. "Kodu Cup Türkiye 2017 yarışması başlıyor"

Etkileyici bağımsız oyunlar

Reigns

Kingdom: New Lands

Mars: Mars

Causality

Mushroom 11

En iyi yeni girişler

HOOKED - Sohbet tabanlı hikaye anlatma

Discord - Oyunculara yönelik sohbet uygulaması

CastBox - Best Podcast & Audio

Simple Habit Meditation

En iyi Android Wear uygulamaları

Lifesum - Sağlıklı yaşam

Runtastic Running & Fitness

Foursquare

Bring! Shopping List

Seven - 7 Minute Workout

En iyi TV deneyimi

Netflix

Red Bull TV

Haystack TV: Daily News

Haystack TV: Daily News

En iyi VR deneyimi

Virtual Virtual Reality

The Arcslinger

Mekorama VR

Gunjack 2: End of Shift

The Turning Forest

En iyi AR deneyimi

Dinosaurs Among Us

HOLO (beta)

WOORLD

Crayola Color Blaster

En iyi çocuk uygulamaları

Hot Wheels: Race Off

Animal Jam - Play Wild!

Teeny Titans - Teen Titans Go

Toca Life: Vacation

Think! Think!

En iyi çoklu oyuncu

FIFA Mobile Football

Lords Mobile

Hearthstone

Modern Strike Online

Dawn of TItans

En iyi erişilebilirlik

IFTTT

A Blind Legend

Eye-D -for visually impaired

SwiftKey Symbols

Open Sesame! Touch Free Access

En iyi sosyallik

ProDeaf Tradutor

Charity Miles Walk&Run Tracker

Sea Hero Quest

ShareTheMeal – Help children

Peek Acuity

Tüm aday uygulamaları ve oyunları ilgili sayfa linkinden indirerek deneyebilirsiniz.


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emindede 2 yıl en beğenilen
Videolardan sonra, haberlere de bi'şeyler olmaya başladı. İçerikler bi' tuhaflaşmaya başladı.
Burada, her şey iç içe geçmiş... Böyle vereceğine, hiç verme daha iyi.
Videolardan sonra, haberlere de bi'şeyler olmaya başladı. İçerikler bi' tuhaflaşmaya başladı.Burada, her şey iç içe geçmiş... Böyle vereceğine, hiç verme da...
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3 Yanıt Yanıtla +20
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theasus 2 yıl
Yazı biraz aceleye gelmiş anlaşılan:)
Çok fazla hata var.
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Amd64x2 2 yıl
one more brick (BBTAN türevi) yok mu? Hayatta oyunla işim olmazdı 8 kere kaldırdım 9 kere kurdum, telefonun ekran filmine referans noktaları çizdim o derece yani
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emindede 2 yıl en beğenilen
Videolardan sonra, haberlere de bi'şeyler olmaya başladı. İçerikler bi' tuhaflaşmaya başladı.
Burada, her şey iç içe geçmiş... Böyle vereceğine, hiç verme daha iyi.
3 Yanıt Yanıtla +20
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nayır 2 yıl emindede
emindede
Videolardan sonra, haberlere de bi'şeyler olmaya başladı. İçerikler bi' tuhaflaşmaya başladı.
Burada, her şey iç içe geçmiş... Böyle vereceğine, hiç verme daha iyi.

Ama egonomi çoh eyi
buralar karışık olsa da eyi olmasa da eyi
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Sipihrz 2 yıl emindede
Son cümleni yazmasan daha yapıcı olur yorumun.İnsanda heves bırakmaz şu son cümlen.
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kadirirdem 2 yıl emindede
Aceleye gelmiş sanki.
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