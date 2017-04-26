Google Play Awards 2017 adayları belli oldu, Türkiye’den de bir uygulama var

Google’ın geleneksel hale getirdiği ve her yıl I/O etkinliğinde düzenlediği Google Play Awards ödülleri için adaylar açıklandı. Pek çoğunu tanıdığımız adaylar arasında ülkemizden de bir uygulama yer alıyor.
Aslında yerli uygulama demek mümkün değil. Dünyada pek çok şehrin en ince ayrıntısına kadar toplu taşıma güzergahlarını çıkaran Citymapper’ın İstanbul için hazırladığı harita bu yıl en iyi uygulama adayları arasına girmiş. Ayrıca sanal gerçeklik ve zengin gerçeklik için de yarışmada ödül kategorisi ayrılmış. Adaylara bakmak gerekirse:
En iyi uygulama
Quik - Ücretsiz Video Editörü
Memrise Dil Öğren
Fabulous: Motivate Me! - Düzenli ve sağlıklı yaşam için bilim tabanlı koçluk uygulaması
Money Lover - Gider yöneticisi
Money Lover - Gider yöneticisi
Citymapper - İstanbul Ulaşım
En iyi oyun
Choices: Stories You Play
TRANSFORMERS: SavaşçılarAyrıca Bkz. "Kodu Cup Türkiye 2017 yarışması başlıyor"
Etkileyici bağımsız oyunlar
Reigns
Kingdom: New Lands
Mars: Mars
Causality
Mushroom 11
En iyi yeni girişler
HOOKED - Sohbet tabanlı hikaye anlatma
Discord - Oyunculara yönelik sohbet uygulaması
CastBox - Best Podcast & Audio
Simple Habit Meditation
En iyi Android Wear uygulamaları
Lifesum - Sağlıklı yaşam
Runtastic Running & Fitness
Foursquare
Bring! Shopping List
Seven - 7 Minute Workout
En iyi TV deneyimi
Netflix
Red Bull TV
Haystack TV: Daily News
Haystack TV: Daily News
En iyi VR deneyimi
Virtual Virtual Reality
The Arcslinger
Mekorama VR
Gunjack 2: End of Shift
The Turning Forest
En iyi AR deneyimi
Dinosaurs Among Us
HOLO (beta)
WOORLD
Crayola Color Blaster
En iyi çocuk uygulamaları
Hot Wheels: Race Off
Animal Jam - Play Wild!
Teeny Titans - Teen Titans Go
Toca Life: Vacation
Think! Think!
En iyi çoklu oyuncu
FIFA Mobile Football
Lords Mobile
Hearthstone
Modern Strike Online
Dawn of TItans
En iyi erişilebilirlik
IFTTT
A Blind Legend
Eye-D -for visually impaired
SwiftKey Symbols
Open Sesame! Touch Free Access
En iyi sosyallik
ProDeaf Tradutor
Charity Miles Walk&Run Tracker
Sea Hero Quest
ShareTheMeal – Help children
Peek Acuity
Tüm aday uygulamaları ve oyunları ilgili sayfa linkinden indirerek deneyebilirsiniz.
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Burada, her şey iç içe geçmiş... Böyle vereceğine, hiç verme daha iyi.