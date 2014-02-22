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Sony'den sıradışı bir şey geliyor: Xperia Z2 ilk tanıtım videosu ?

5 yıl
21,1b
1
171
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'den sıradışı bir şey geliyor: Xperia Z2 ilk tanıtım videosu ?
Başlamasına sayılı günler kalan Mobil Dünya Kongresi'nde yıla damgasını vuracak yen nesil süper telefonların lanse edilişine tanık olacağız. Fuar kapsamında iddialı açıklamalar yapması beklenen firmalardan Sony, yeni bir video ile "Sıradışı bir şey geliyor" mesajını yayınladı. Japon firma tarafında henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmamakla birlikte, haberimize konu olan videonun Xperia Z2'yi işaret ettiği belirtiliyor.
Sony'nin yeni amiral gemisi olacak telefon, mevcut bilgilere göre 5.2-inç büyüklüğünde Full HD ekrana, Qualcomm'un 2.36GHz hızında çalışan ve daha yüksek frekanslı Adreno 330 GPU'su ile gelen Snapdragon 800AB işlemcisine, 3GB RAM'e ve 4K video kaydı gerçekleştirebilen güncellenmiş bir kamera modülüne sahip olacağı belirtiliyor. Aynı zamanda pil kapasitesinin arttırıldığı ifade edilen Xperia Z2'nin, mevcut modelde eleştri alan kalın çerçevelerden görece kurtulduğu ve estetik olarak daha şık bir görünüm ile geleceği bildiriliyor.
Teknoloji dünyasının heyecanla beklediği yeni nesil süper telefonlardan biri olan Xperia Z2 için yeni bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada Sony'nin, aynı fuar kapsamında güncellenmiş donanıma sahip Tablet Z2 modelini duyurması da bekleniyor. Son günlerde Xperia Z2 Ultra'nın da duyurulabileceği söylense de, diğer iki model ile kıyaslandığında yeni bir 6+ inç ekranlı telefon modelinin gelmesi daha zayıf bir ihtimal olarak gösteriliyor. 

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desperadotr 5 yıl en beğenilen
Video baya açıklayıcı
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BöberTatarı 5 yıl
çöp yazanı şikayet ediyorum. eleştiren efendi gibi yazarak eleştirsin. bıktım bu forumu oyun parkı gibi kullanan ergenlerden.
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BerkhanBalta 5 yıl
Maalesef sony mükemmel yapsa bile hala s3 ü süper bir cihaz zanneden vatandaşlarımız samsung almaya devam edecek.
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4 Avatar Avatar Avatar
atabey444 5 yıl
Harbiden bu kez olmuş. Ben Sony in kullandığı ekranları begenmezdim ama hep o şık tasarımı gözümde kalmıştır fakat bu kez inat etmemis kaliteli bir lg üretimi IPS kullanmış. Allah nasip ederse geldiği gün almaya kosarim :)
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dockhanger 5 yıl
sony lerin kameralarına bildiğin hastayım
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ULTRAAVİOLET 5 yıl
Z2COMPACT HAYALİM AYNI ÖZELİKLER 4.5 İNC EKRAN 720P 1600LİRA FİYAT SONUŞ FP KRALI TELEFON
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deoksiriboz1000 5 yıl
Çöp
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sinank3 5 yıl
Yok işlemci gelişti, yok kamera gelişti, yok batarya gelişti neresi sıradışı bunun? Diğerlerinden farklı bir özelliği varsa sıradışı denebilir. Yumurta pişirebiliyor mu kardeşim?
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YediGüzelAdam 5 yıl
edit: Teknolojisitelerinin Sony yi karalama maduru oldum.


Tek kelimeyle mükemmel telefon olmuş. :)
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DexterMorgan. 5 yıl YediGüzelAdam
PLATINIUM

Beyler Z2 ön kamerası olmaması ve hafıza kartı takılamaması 16 gb 3200 amper olmasıyla açıkcası üzdü tek umudum G2 gibi uygun bir fiyata çıkması yoksa nal toplar aklımdaki telefon Z1 Compact artık 4k Video varken 16 gb arttırılamaz hafıza ne demek?


Kimden Aldın Bu Bilgileri Özellikle Hafıza Kartı Olayı Bana Saçma Geldi 4K Video Desteği Koy Hafıza Kartı Koyma
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a.f.y. 5 yıl
hangi sony ürününü aldıysam uzun yıllar kullandım. halada kullandıklarım var.
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zingfth 5 yıl
şu videodan bişe anlayan allah rızası için bişey söylesin
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fenerlix73 5 yıl
SONY kendi kendini bitiren hamleler yapmadıkça sorun yok yalnız bu kadar tantana sadece 4k Video içinse çok yazık olur çünkü 4k yı herkes z1 de bekliyodu z2 de gelmesi kimseye süpriz olmayacak
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CeyX_X 5 yıl
Guzel yorum gorunsun diye 1 verdim
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