Sony'den sıradışı bir şey geliyor: Xperia Z2 ilk tanıtım videosu ?

Başlamasına sayılı günler kalan Mobil Dünya Kongresi'nde yıla damgasını vuracak yen nesil süper telefonların lanse edilişine tanık olacağız. Fuar kapsamında iddialı açıklamalar yapması beklenen firmalardan Sony, yeni bir video ile "Sıradışı bir şey geliyor" mesajını yayınladı. Japon firma tarafında henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmamakla birlikte, haberimize konu olan videonun Xperia Z2'yi işaret ettiği belirtiliyor.

Sony'nin yeni amiral gemisi olacak telefon, mevcut bilgilere göre 5.2-inç büyüklüğünde Full HD ekrana, Qualcomm'un 2.36GHz hızında çalışan ve daha yüksek frekanslı Adreno 330 GPU'su ile gelen Snapdragon 800AB işlemcisine, 3GB RAM'e ve 4K video kaydı gerçekleştirebilen güncellenmiş bir kamera modülüne sahip olacağı belirtiliyor. Aynı zamanda pil kapasitesinin arttırıldığı ifade edilen Xperia Z2'nin, mevcut modelde eleştri alan kalın çerçevelerden görece kurtulduğu ve estetik olarak daha şık bir görünüm ile geleceği bildiriliyor.

Teknoloji dünyasının heyecanla beklediği yeni nesil süper telefonlardan biri olan Xperia Z2 için yeni bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada Sony'nin, aynı fuar kapsamında güncellenmiş donanıma sahip Tablet Z2 modelini duyurması da bekleniyor. Son günlerde Xperia Z2 Ultra'nın da duyurulabileceği söylense de, diğer iki model ile kıyaslandığında yeni bir 6+ inç ekranlı telefon modelinin gelmesi daha zayıf bir ihtimal olarak gösteriliyor.