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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'den suya ve darbeye dayanıklı kompakt fotoğraf makinesi Cyber-shot DSC-TX20

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Sony'den suya ve darbeye dayanıklı kompakt fotoğraf makinesi Cyber-shot DSC-TX20
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Cyber-shot serisi kompakt fotoğraf makineleriyle, bu sınıfta iddialı ürünlere sahip olan Sony, ürün gamına suya,darbeye ve toza karşı dayanıklı yeni fotoğraf makinesi DSC-TX20'yi satışa sunuyor.

Sony'nin geliştirdiği Exmor R CMOS sensörüne sahip olan DSC-TX20, 16.2 MP çözünürlüğe sahip, 4x optik yakınlaştırmaya sahip olan fotoğraf makinesinde 921K renkli 3 inç'lik LCD ekran, 19 MB dahili hafıza, Memory Stick Duo/SD/SDHC/SDXC kart desteği, USB 2.0 girişi, HDMI çıkışı ve 1080/60i video kayıt desteği gibi özellikler bulunuyor.
Sony'nin suya,toza ve darbeye karşı dayanıklı olarak ürettiği Cyber-shot DSC-TX20, 330$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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Batuist 7 yıl en beğenilen
MrHxor
Playstation 4 u çıkartsın bunları yapana kadar.

Sony'de fotoğraf makinesini geliştiren ekip yapmıyor ps4ü... her birimin kendi ar-ge'si var.. biri diğerine engel olmaz...
MrHxorPlaystation 4 u çıkartsın bunları yapana kadar.Sony'de fotoğraf makinesini geliştiren ekip yapmıyor ps4ü... her birimin kendi ...
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enja 7 yıl
tamda sony marka fotoğraf makinası almayı düşüniyordum
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söny 7 yıl
Kaplaması çok değişik bir ürün olmuş ilgi cekiyor
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xLmNt13 7 yıl
mustafam33
MrHxor Playstation 4 u çıkartsın bunları yapana kadar.



:)
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createemir 7 yıl
İlk bakışta çantaya benzettim.
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Tobi. 7 yıl
Ya şu Sony'e hayranım.Bir sürü cihazlar çıkartıyorlar.
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Technotronic 7 yıl
T110 dan farkı full hd video çekim özelliği eklenmiş.
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E_Aydin35 7 yıl
Aslında tasarım çok hoş olmuş zaten şu renk ve desen biraz kiremitten olma duvarı andırmış o yüzden sağlamlığını gösteriyor gibi, Fiyat'da yüksek olsada fiyata değer bir ürün..
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Batuist 7 yıl en beğenilen
MrHxor
Playstation 4 u çıkartsın bunları yapana kadar.

Sony'de fotoğraf makinesini geliştiren ekip yapmıyor ps4ü... her birimin kendi ar-ge'si var.. biri diğerine engel olmaz...
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MrHxor 7 yıl
Playstation 4 u çıkartsın bunları yapana kadar.
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TrMhMt 7 yıl MrHxor
MrHxor

Playstation 4 u çıkartsın bunları yapana kadar.




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Besiktask34 7 yıl MrHxor
MrHxor

Playstation 4 u çıkartsın bunları yapana kadar.



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