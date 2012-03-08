Sony'den suya ve darbeye dayanıklı kompakt fotoğraf makinesi Cyber-shot DSC-TX20



Cyber-shot serisi kompakt fotoğraf makineleriyle, bu sınıfta iddialı ürünlere sahip olan Sony, ürün gamına suya,darbeye ve toza karşı dayanıklı yeni fotoğraf makinesi DSC-TX20'yi satışa sunuyor.



Sony'nin geliştirdiği Exmor R CMOS sensörüne sahip olan DSC-TX20, 16.2 MP çözünürlüğe sahip, 4x optik yakınlaştırmaya sahip olan fotoğraf makinesinde 921K renkli 3 inç'lik LCD ekran, 19 MB dahili hafıza, Memory Stick Duo/SD/SDHC/SDXC kart desteği, USB 2.0 girişi, HDMI çıkışı ve 1080/60i video kayıt desteği gibi özellikler bulunuyor.

Sony'nin suya,toza ve darbeye karşı dayanıklı olarak ürettiği Cyber-shot DSC-TX20, 330$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.