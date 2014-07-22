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Sony'nin 22MP çözünürlükteki yeni kamera sensörü internete sızdırıldı

4 yıl
709
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45
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin 22MP çözünürlükteki yeni kamera sensörü internete sızdırıldı

Günümüzde akıllı telefon kameralarında pek çok firmanın sensör teknolojilerine yer veriliyor. Ancak şu bir gerçek ki Sony'nin sensörleri bu pazarda en çok tercih edilen sensör konumunda. Firmanın mobil cihazlara yönelik hazırladığı yeni bir Exmor RS sensörü internete sızdırıldı.

IMX271 model numaralı CMOS yığın sensörün kavisli bir yapıda olacağı ve 22MP çözünürlüğe sahip olacağı belirtiliyor. Yeni sensörün daha az bozulma ve daha yüksek hassasiyeti sayesinde çekilen görüntülerin de daha kaliteli olacağı ifade ediliyor. 

20mm odak uzunluğuna sahip olan sensör, f /1.2 diyafram aralığı sunuyor. Çekilen resimlerin çözünürlüğü 12 kare/saniye hızında 7680x2880 piksele kadar çıkarken, 60 kare/saniye hızında 3640x1080 piksele kadar iniyor. 

Sony'nin akıllı telefon kameraları konusunda ortaya koyduğu başarılı çalışmalar herkes tarafından biliniyor ve beğeniliyor. Yeni sensör ile Sony'nin başarısını bir adım daha ileri götüreceği tahmin ediliyor. Yeni Exmor RS sensörü taşıyan cihazların da resim kalitesi açısından bir adım önde olacağı dile getiriliyor. 

Sony'nin son amiral gemi modeli Xperia Z2'de 20.8MP çözünürlükte Exmor RS sensör yer almaktaydı. 22MP çözünürlükteki yeni sensörün IFA 2014 fuarında tanıtılması beklenen Xperia Z3 amiral gemi modelinde yer alabileceği düşünülüyor.  

http://www.xperiablog.net/2014/07/21/rumoured-specs-of-sonys-23-inch-curved-camera-sensor-for-smartphones-leak/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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Swonz 4 yıl en beğenilen
Sony yaptıysa olmuştur
1 Yanıt Yanıtla +21
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Marquis-de-Sade` 4 yıl Jrreasutite
Jrreasutite


Marquis-de-Sade`

Jrreasutite


1myst

Göz boyama olayı Sony sensörü kullanmayan çinli telefonlar için geçerli.


Önemli olan lens dır. Nikon ile Sony z2 bir mi değil .z2 20 MP nikon 16 ama nikon daha iyi cekiyor .size gore değildir ama bana gore öyledir

Ne ile neyi kıyaslayacağınızı bile bilmeden kalkıp nasıl eleştiri yapabiliyorsunuz , nasıl bir cehalet içerisindesiniz anlayamadım.

1 - Mobil sensörler mobil sensörler ile kıyaslanır. Mobil sensörler , DSLR kamera sensörleriyle kıyaslanmaz.
2 - Sony Xperia Z2'de 1/2.3'' boyutunda bir sensör bulunurken , senin bahsettiğin 16MP en düşük Nikon DSLR kamerada ( D5100 ) 23.6 x 15.6 mm boyutunda sensör bulunmakta.
3 - Çözünürlük detay demektir , çözünürlük ne kadar yüksekse detay o kadar fazladır , çözünürlük ile göz boyanmaz.
4 - Lensin etkisi ne kadar büyük olsa da önemli olan sensördür. Sensör ne kadar kaliteli , büyük ise o kadar iyi çeker.
5 - Sony mobil kamera sensör pazarında lider firmadır , şu an çoğu üretici Sony'nin sensörlerini kullanmakta. ( LG G3 - Oppo Find 7 - Oppo Find 5 - Bugün tanıtılan Xiaomi Mi4 - Samsung'un çoğu telefon modelinde - ve iPhone 6'da da kullanılması bekleniyor. )

Araştırmadan sırf post kasmak için mesaj atmayın.
İyi Forumlar.

Boşuna yorulmussun okumadim bile hadi sen şampiyon


Ben okuyup susardım ama sen okumayıp hala utanmadan konuşabiliyorsun. Cehalet başa bela.
JrreasutiteMarquis-de-Sade`Jrreasutite1myst...
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mipa90 4 yıl Jrreasutite
Jrreasutite

BARIŞ55

Jrreasutite

Buda mi diğeri gibi 8 megapiksel vericek


İsterse 50 megapiksel koysun göz boyamadan başka bir şey değil bunlar

Hangi telefon lenste önde?

Samsung, LG demeyin de...

Nokia 8 MP lumia 925 performansi ortada kamera on numara

lumia 925 kullanmasan yedıreceksin. o telefon iyi cekıyor ama senın laf attıgın 20 mp lık sensorden daha ıy cekmıyor. ozellıklede gece cekımınde.
JrreasutiteBARIŞ55JrreasutiteBuda mi diğeri gibi 8 megapiksel vericek...
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emiLL 4 yıl
ne kadar boş muhabbet yapıyorsunuz
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Gece772 4 yıl
Test sonuçları
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The Tenth Doctor 4 yıl
Sony 22ligi çıkarttı
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murdocklawless 4 yıl
22 mp yapacağına nefis imaj kalitesi veren 12 mp sensör yap.
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Led Zeppelin 4 yıl
Bunu kullanan başka telefonlar daha başarılı çekim kalitesi sunacaktır sony lere nazaran
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emiLL 4 yıl Led Zeppelin
Led Zeppelin
Bunu kullanan başka telefonlar daha başarılı çekim kalitesi sunacaktır sony lere nazaran


İphone bildiğim kadarıyla sony sensör kullanıyor. Hakkaten diğer markalara nazaran daha optimize ve kaliteli. Tamamen yazılımla alakali kim daha çok kafa yorarsa o kadar iyi şeyler çıkıyo ortaya
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BekirTemel 4 yıl
20.7 geliştirildi ve 22 mp ortaya çıktı.
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OverClocK1ng 4 yıl
İnşallah Z3 te bu sensör olur da 32GB G2 mi yedek olarak kenara ayırıp Z3 alırım. Zaten Z2 alacaktım ama baktım bazı şeyler Z3 te daha iyi olacak. Yedek telefon olarak G2 alıp Z3 ü bekleyeyim demiştim. İyi de yapmışım.
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arkadasx 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
İnşallah Z3 te bu sensör olur da 32GB G2 mi yedek olarak kenara ayırıp Z3 alırım. Zaten Z2 alacaktım ama baktım bazı şeyler Z3 te daha iyi olacak. Yedek telefon olarak G2 alıp Z3 ü bekleyeyim demiştim. İyi de yapmışım.

Kafayımı yedin git biraz hava al , g pro kullanıyorum diyordun şimdide g2 ye geçtim demişsin. İşin aslı şimdide z2 alacağım diyorsun. Telefon işi hobi değildir biraz başka şeylere yoğunlaş , kapitalizimin kolesi olma.
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redbest 4 yıl OverClocK1ng
32 gb olduğunu bilmemiz önemliydi. Teşekkürler.
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xSwindLer 4 yıl
Sony den başka ne bekliyordunuz
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tnszfr 4 yıl
Sony diyince aklıma iki şey gelir.Bir konsol bir de kamerası.
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atroce 4 yıl
bir sony sever olarak şu konuyu merak ediyorum sony nin sensörlerini kullanan başka telefon markaları sony nin telefonlarından daha iyi resim çekebiliyor zaman zaman buna bi el atmaları lazım
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emiLL 4 yıl
ois olur mu acaba z3de
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mipa90 4 yıl emiLL
emiLL

ois olur mu acaba z3de

z2 deki steady-shot ozellıgıne bakarsan oisli telefonlardan cok daha stabıl vıdeo cektıgını gorebılırsın. steady-shot oisten daha etkili
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