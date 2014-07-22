Sony'nin 22MP çözünürlükteki yeni kamera sensörü internete sızdırıldı





Günümüzde akıllı telefon kameralarında pek çok firmanın sensör teknolojilerine yer veriliyor. Ancak şu bir gerçek ki Sony'nin sensörleri bu pazarda en çok tercih edilen sensör konumunda. Firmanın mobil cihazlara yönelik hazırladığı yeni bir Exmor RS sensörü internete sızdırıldı.





IMX271 model numaralı CMOS yığın sensörün kavisli bir yapıda olacağı ve 22MP çözünürlüğe sahip olacağı belirtiliyor. Yeni sensörün daha az bozulma ve daha yüksek hassasiyeti sayesinde çekilen görüntülerin de daha kaliteli olacağı ifade ediliyor.





20mm odak uzunluğuna sahip olan sensör, f /1.2 diyafram aralığı sunuyor. Çekilen resimlerin çözünürlüğü 12 kare/saniye hızında 7680x2880 piksele kadar çıkarken, 60 kare/saniye hızında 3640x1080 piksele kadar iniyor.





Sony'nin akıllı telefon kameraları konusunda ortaya koyduğu başarılı çalışmalar herkes tarafından biliniyor ve beğeniliyor. Yeni sensör ile Sony'nin başarısını bir adım daha ileri götüreceği tahmin ediliyor. Yeni Exmor RS sensörü taşıyan cihazların da resim kalitesi açısından bir adım önde olacağı dile getiriliyor.





Sony'nin son amiral gemi modeli Xperia Z2'de 20.8MP çözünürlükte Exmor RS sensör yer almaktaydı. 22MP çözünürlükteki yeni sensörün IFA 2014 fuarında tanıtılması beklenen Xperia Z3 amiral gemi modelinde yer alabileceği düşünülüyor.

http://www.xperiablog.net/2014/07/21/rumoured-specs-of-sonys-23-inch-curved-camera-sensor-for-smartphones-leak/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter