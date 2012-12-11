Sony'nin 84 inç'lik 4K Ultra HD TV'si 80 bin TL'lik fiyat etiketiyle Türkiye'de

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Sony'nin Berlin'de düzenlenen IFA 2012 fuarında tanıtımı gerçekleştirdiği 84 inç'lik 4K Ultra HD TV'si Sony KD-84X9005, Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sunuldu.
Günümüzdeki Full HD teknolojisine göre, dört kat daha kaliteli ve detaylı görüntü sunan TV, 3840 x 2160'lık bir çözünürlük sahip. Köşeden köşeye 84 inç'lik(214 cm) bir uzunluğa sahip olan TV, oldukça geniş bir alan kaplıyor. Daha iyi bir kontrast ve gereksiz ışık yayılımını en aza indirmek için Dynamic Edge LED arka aydınlatmalı panelini de bünyesinde barındıran ürün, 4K X- Reality Pro video işlemcisi sayesinde de yüksek çözünürlüğe sahip olan görüntüleri en iyi şekilde işlemeyi sağlamayı hedefliyor. TV, söz konusu işlemci ile birlikte Full HD çözünürlüğe sahip olan görüntülerin 4K'ye yeniden ölçeklemeye de imkan veriyor. Üründe yer alan bir diğer teknoloji Motionflow XR 800 ise, hareketli görüntülerin izleyiciye en iyi şekilde yansıtılmasını sağlıyor.
Görsel olduğu kadar işitsel olarak da izleyiciye iyi bir deneyim sunmayı hedefleyen ürün, 50W'lık bir ses çıkışını da bünyesinde barındırıyor. Hoparlörler ekranın yanlarında çubuklarda yer alırken, bu çubuklar ekrana göre 10 derecelik bir açı yapacak şekilde konumlandırılmış durumda. Bu sayede, izleyicinin sesi daha iyi bir şekilde algılaması hedeflenirken ses; çeşitli ses efektleri, ses geliştiricisi, S-Master, S-Force, Dolby Digital, Dolby Digital Plus ve Dolby Pulse gibi unsurlarla destekleniyor.
Üstün teknik özellikli bir TV olmasının yanı sıra, çeşitli ağlara bağlanarak bir akıllı cihaz olma özelliğini de taşıyan Sony KD-84X9005, Skype ile sesli ve görüntülü görüşme imkanı sunarken, Sony Entertainment Network uygulamalarına da erişim sağlayabiliyor. Opera'nın internet tarayıcısını da bünyesinde barındıran ürün, kullanıcılarının web üzerinde gezinmesini de sağlıyor. Wi-Fi Direct sayesinde içerik paylaşımına imkan veren TV, mobil cihazlardaki içerikleri de oynatabiliyor. Pasif 3D teknolojisini kullanan ürünle birlikte iki adet 3D gözlük hediye ediliyor.
Harici disklerdeki içeriklere erişim imkanı da veren TV, bu işlevi üzerindeki iki adet USB portu ile gerçekleştiriyor. Ayrıca ürün; dört adet HDMI portu, Ethernet, PC In + Ses In, kompanet girişleri, iki adet kompozit girişi, dijital ses çıkışı, ses çıkışı, kulaklı çıkışı gibi giriş ve çıkış elemanlarını da bünyesinde barındırıyor. 2137 x 1136 x 90 mm'lik boyutlara sahip olan Sony KD-84X9005, 80 kg'lık bir ağırlığa sahipken, bu ağırlık stantla beraber 97.9 kg'a kadar çıkıyor. Türkiye'de 80 bin TL'lik fiyat etiketiyle belirli bir ekonomik düzeye sahip teknoloji meraklılarına hitap edecek olan ürüne, sayılı Sony Center mağazası üzerinden erişmek mümkün olacak.
http://www.sony.com.tr/product/tv-214-84-lcd/kd-84x9005 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
altında bi garaj dolusu araba,dünyanın 4bi yanında dairelerin ve cebinde 80binlerin varsa bu tv kucuk bi ayrıntı olur sanırım
ulen 10 bine falan verirlerse alayım diyosum 80 bin nedir ya.
Her malın bir alıcısı var alıcısı olmazsa niye böyle birşey üretsinler.
Bence parası olan içinde olmayan içinde güzel haber en azından teknoloji ilerliyor.
Gardaş bende 50 tane apartman 30 tane dükyan bir il kadar tarla var.Ara koleksiyonu yapıyorum.Her arabadan var.80.000 TL neki benim için.Dilenciye görsem bozuk para niyetine veririm."o paray kim neden verir bilmiyorum" demişsin.İşte bu yüzden veriyorum.Param bok gardaş.Evi olmayan adam gidip 80.000 TL'ye TV alacak değil ya?
-Böyle lafları veya yorumları ve dahi ciddi yorumları v.s Panel üreticisi ne okur ne de kendisini buna göre yola koyar!
siz sadece muhabbet yapmış olursunuz!
-Adamların amacı $10/20/30bine veya daha fazlasına panel satmak değilki!!! ayrıca bu rakamlara zaten Loewe ile B&O
senelerdir BUTİK panelleri satıyor yaw
Ne LGE nede Samy veya Tosh,Sony ve diğerleri "Butik" ürün üretmezler;zaten üretseler bile kimse almaz!
Alacak olan ise(bu rakamlara gider Loewe veya B&O alır ve de alıyor)
-84"lük Modül LGD nindir ve bunun çok iyi olması da zaten teknik olarak mümkün değildir!!!
İlk zamanlarda Modül belli değildi ve Tosh ile Sony da çıkarınca,önce bir "acaba" dedik ve sonra da güldük! LGD yi duyunca
(uyanıklar bunuda açıklamadılar ilk zamanlarda )
Bu Modül ve panelin fiyatıda zaten bu değildir;bunu da bilen biliyor ama özellikle çok yüksek rakam çekilmesi icap ediyor!
Kısaca acaip sallama yüksek bir rakam!
-Modül olarak "4K" da bugün için en iyisi ve gelişmiş olanı Sharp teknikli+Lisanslı üretim yapan AUO/Taiwan dır
Ancak maliyeti çok yüksek olduğu gibi asıl teknolojik gelişme bunun üretiminde olmaktadır,ancak tam bitmedi,çünkü
4K için "Polymer" tabanlı bir çalışma henüz bitirelemedi,bu bazı uyanık üreticiler istim arkadan gelsin diye(hataları tesbit etmek için)
bu panelleri Butik ürün gibi çıkardılar!!
-Japonya da ise SHD(4K) 5 senedir zaten özel bağlantı ve panel ile yapılmaktadır(100 evde!!)
-Bir diğer üreticiler savaşı da böyle işlerde yaşanmaktadır,hem güncel kalmak hem zamana oynamak hemde insanların akıllarını karıştırmak
gibi işleri yapmada bu çekik-gözlüler acaip uyanıktırlar!
Beyler az kafayı işletin ltf;bu 84"lük panel "KLASİK" panel yahu 4K ile olacak işmi bunlar,klasik paneller herkesin bugün
kullandığı paneldir,ebatının 84 olmasıda zaten önemli değildir! Sharp ve Pany de 108" e kadar PDP&LCD var,hatta Pany de çok daha büyükleride var!
Çöz.değerinin 4K olması demek size sadece bunun avantajını verir ama bu avantajı sen nerede kullanacaksın kardeşim
Panel "eski" ve bildiğimiz malum sorunlar yumağı ki bunu hele de LGD üretmişse hay halinize!
Adam eski nesil/teknoloji panele 4K çöz.uygulamış alın size son teknoloji panel diyor ve bunu da herkes(çok büyük çoğunluk)
aynen "yiyor" sonra da gelip burada hiç muhakeme yapmadan yorum yapıyor yani bu arkadaşları da ham yapıp yemiş bu uyanıklar!
-Bu klasik panellerin nesilleri çooooktan bitti ama henüz tam bir uyanma olmadığı için herifler aynen ve giderek artan sorunlu panelleri
üretiyorlar[>:]
-Herifler kalkıp Amoled/Oled TV leri,büyük ebatlı çıkarsalar eyvallah! en azından bunlar "yeni nesil" gerçi yenilikleri de pek kalmadı hatta eskidi!
Oled en eskisi ve en ucuz maliyetli olanıdır,Amoled biraz daha maliyetli ama Oled den çok daha iyidir
Ama bu uyanıklar Oled ler için absürt rakamlar teleffuz ediyorlar ve çok pahalı bunlar diye senelerdir ayak yapıyorlar
İyide bunlarda iyi bir sürü yeni baclit....LED tabanlı paneller var ama onlardan bahseden yok ama bunlar gerçekten yüksek maliyetli
ama çok çok daha iyiler
-"Polymer" esaslı Modüller yolda diyemiyorum çünkü gelecek nesil Polymer oluyor ve herifler 84lük "CAM" Modülü üretip,Amerikayı
yeniden keşfettik deyip insanları yiyor[>:] sadece 4K.uygulaması için ki bunu zaten ticari olarak ilk Tosh çıkarmıştı bile CELL-TV ile
ZL2 de 4K ama kimin ne işine yaradı,HİÇ!!! bunun ebatı 84 olunca ne değişecek HİÇ!!
Bu 84lük panelde daha teknik olarak o kadar sorunlar varki,kimse bunlardan bahsetmiyor bile!
en azından Baclit çalışması ne olacak;HİÇ
Bu konuda(Local-Dimming) dünyada en iyi Tosh;onun bile bir tek SV685 haricinde bu sorunu açabilen bir paneli yoktur!
Bleeding/Uniformity/Mura effect den de kimse bahsetmiyor(üreticilerden bahsediyorum)herifler panele 4K uygulama koymuşlar
ama "malum sorunlar" için tek bir teknik gelişme yok
Sonra da bilen-bilmeyen düşüyor bu boş muhabbetlerin içine
++
Saygılar
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