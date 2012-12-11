Sony'nin 84 inç'lik 4K Ultra HD TV'si 80 bin TL'lik fiyat etiketiyle Türkiye'de

Sony'nin Berlin'de düzenlenen IFA 2012 fuarında tanıtımı gerçekleştirdiği 84 inç'lik 4K Ultra HD TV'si Sony KD-84X9005, Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Üstün teknik özellikli bir TV olmasının yanı sıra, çeşitli ağlara bağlanarak bir akıllı cihaz olma özelliğini de taşıyan Sony KD-84X9005, Skype ile sesli ve görüntülü görüşme imkanı sunarken, Sony Entertainment Network uygulamalarına da erişim sağlayabiliyor. Opera'nın internet tarayıcısını da bünyesinde barındıran ürün, kullanıcılarının web üzerinde gezinmesini de sağlıyor. Wi-Fi Direct sayesinde içerik paylaşımına imkan veren TV, mobil cihazlardaki içerikleri de oynatabiliyor. Pasif 3D teknolojisini kullanan ürünle birlikte iki adet 3D gözlük hediye ediliyor.

Harici disklerdeki içeriklere erişim imkanı da veren TV, bu işlevi üzerindeki iki adet USB portu ile gerçekleştiriyor. Ayrıca ürün; dört adet HDMI portu, Ethernet, PC In + Ses In, kompanet girişleri, iki adet kompozit girişi, dijital ses çıkışı, ses çıkışı, kulaklı çıkışı gibi giriş ve çıkış elemanlarını da bünyesinde barındırıyor. 2137 x 1136 x 90 mm'lik boyutlara sahip olan Sony KD-84X9005, 80 kg'lık bir ağırlığa sahipken, bu ağırlık stantla beraber 97.9 kg'a kadar çıkıyor. Türkiye'de 80 bin TL'lik fiyat etiketiyle belirli bir ekonomik düzeye sahip teknoloji meraklılarına hitap edecek olan ürüne, sayılı Sony Center mağazası üzerinden erişmek mümkün olacak.

http://www.sony.com.tr/product/tv-214-84-lcd/kd-84x9005

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Günümüzdeki Full HD teknolojisine göre, dört kat daha kaliteli ve detaylı görüntü sunan TV, 3840 x 2160'lık bir çözünürlük sahip. Köşeden köşeye 84 inç'lik(214 cm) bir uzunluğa sahip olan TV, oldukça geniş bir alan kaplıyor. Daha iyi bir kontrast ve gereksiz ışık yayılımını en aza indirmek için Dynamic Edge LED arka aydınlatmalı panelini de bünyesinde barındıran ürün, 4K X- Reality Pro video işlemcisi sayesinde de yüksek çözünürlüğe sahip olan görüntüleri en iyi şekilde işlemeyi sağlamayı hedefliyor. TV, söz konusu işlemci ile birlikte Full HD çözünürlüğe sahip olan görüntülerin 4K'ye yeniden ölçeklemeye de imkan veriyor. Üründe yer alan bir diğer teknoloji Motionflow XR 800 ise, hareketli görüntülerin izleyiciye en iyi şekilde yansıtılmasını sağlıyor.Görsel olduğu kadar işitsel olarak da izleyiciye iyi bir deneyim sunmayı hedefleyen ürün, 50W'lık bir ses çıkışını da bünyesinde barındırıyor. Hoparlörler ekranın yanlarında çubuklarda yer alırken, bu çubuklar ekrana göre 10 derecelik bir açı yapacak şekilde konumlandırılmış durumda. Bu sayede, izleyicinin sesi daha iyi bir şekilde algılaması hedeflenirken ses; çeşitli ses efektleri, ses geliştiricisi, S-Master, S-Force, Dolby Digital, Dolby Digital Plus ve Dolby Pulse gibi unsurlarla destekleniyor.