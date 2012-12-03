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Sony'nin melez kontrol cihazına ait patent onaylandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Sony'nin geçtiğimiz yıl başvurusunu yaptığı Dual Shock/Move melezi kontrolcünün patent başvurusu nihayet onaylandı.

Söz konusu patentte ''melez ayrılabilir hareket kontrol cihazı'' olarak tanımlanan kontrolcü sayesinde Dual Shock ve Move deneyimini bir arada yaşamak mümkün hale geliyor. Tasarım açısından Sony'nin klasik kontrolcülerine benzeyen Dual Shock/Move kontrol cihazının, ortadan ikiye ayrılabildiği ve kontrolcünün sağ üst ve sol üstünde Move toplarının yer edindiği görülüyor. İkiye ayrılan kontrolcü, tek veya çift olarak kullanılabilecekken, cihazın her iki parçasında da ivme ölçer, jiroskop, mıknatıs ölçer, titreşim özelliği ve hoparlörün yer aldığı belirtiliyor.

Daha önce Move ile karşımıza çıkan ve kontrolcünün bileğe bağlanabilmesini sağlayan iplerin bu kontrolcüde de yer alacağı belirtilirken, şirketin bu yeni kontrolcüyü nasıl değerlendireceği konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. 
http://www.gamespot.com/news/sony-patents-hybrid-dualshock-move-controller-6400837 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
MB8T
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bigbooss 6 yıl
güzel düşünce. ama tasarım nasıl olacak. umarım iyi olur. iyi olursa tutar. beğinilir.
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Trapdoor 6 yıl
Move'un ucunda ki ping-pong topu gibi olan o plastik parçası çok sinir bozucu.
başka bir cihaz çıkarmaları gerek bence.
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Atehaa 6 yıl
Akıllıca
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cagataykoroglu 6 yıl
Ah be Sony Ms neyle uğraşıyor sen neyle uğraşıyorsun. Bildiğin ucube.
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I-C-O 6 yıl
Ellemeyin gamepadime.


Klasik Dualshock tasarımı ebediyen.
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redoracle 6 yıl
Aha bununda çakmasını yapsınlar bakalım:))
Artık orjinal olur hepsi heralde.
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Proph 6 yıl
"shoch" hocam düzeltiverin "shock" olacak.
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Gye_Baek 6 yıl
Bence asıl kol olur bu ise 2 move yi birleştirince aparatif bir kol olur gibi.
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Itachi-san 6 yıl
Tutmaz
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Exelente 6 yıl
abdullahkhan
Orijinalden alıntı: hayyam_karadenizliR1-2 ve L1-2leri uçurmuşlar, fikir güzel ama firmanın eski oyuncularına müşterilerine vefasında ciddi bir sorun var.
Resimde gözükmüyor olabilir. Yoksa o tuşlar olmadan (mesela) nasıl FIFA oynayacağız?

İkiye ayırıp koşar gibi yapıyosun Move ile.
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Provisional 6 yıl
hayyam_karadenizli
R1-2 ve L1-2leri uçurmuşlar, fikir güzel ama firmanın eski oyuncularına müşterilerine vefasında ciddi bir sorun var.

Resimde gözükmüyor olabilir. Yoksa o tuşlar olmadan (mesela) nasıl FIFA oynayacağız?
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