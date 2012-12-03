Sony'nin melez kontrol cihazına ait patent onaylandı

Sony'nin geçtiğimiz yıl başvurusunu yaptığı Dual Shock/Move melezi kontrolcünün patent başvurusu nihayet onaylandı.

http://www.gamespot.com/news/sony-patents-hybrid-dualshock-move-controller-6400837

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Söz konusu patentte ''melez ayrılabilir hareket kontrol cihazı'' olarak tanımlanan kontrolcü sayesinde Dual Shock ve Move deneyimini bir arada yaşamak mümkün hale geliyor. Tasarım açısından Sony'nin klasik kontrolcülerine benzeyen Dual Shock/Move kontrol cihazının, ortadan ikiye ayrılabildiği ve kontrolcünün sağ üst ve sol üstünde Move toplarının yer edindiği görülüyor. İkiye ayrılan kontrolcü, tek veya çift olarak kullanılabilecekken, cihazın her iki parçasında da ivme ölçer, jiroskop, mıknatıs ölçer, titreşim özelliği ve hoparlörün yer aldığı belirtiliyor.Daha önce Move ile karşımıza çıkan ve kontrolcünün bileğe bağlanabilmesini sağlayan iplerin bu kontrolcüde de yer alacağı belirtilirken, şirketin bu yeni kontrolcüyü nasıl değerlendireceği konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.