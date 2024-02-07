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    Yeni nesil Xbox el konsolu olabilir: İki farklı sürümde geliyor

    Bir süredir adından sıkça bahsettiğimiz yeni nesil Xbox, iki farklı sürümde karşımıza çıkabilir. Bunlardan biri Steam Deck ve ROG Ally gibi el konsollarına rakip olacak. 
    Yeni nesil Xbox el konsolu olabilir! İki farklı sürümde geliyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Microsoft, yeni nesil Xbox ve birinci taraf oyunları PS5'e getirme planları ile bir süredir gündemde. Sektör kaynaklarından gelen son bilgiler ise, bir sonraki Xbox konsolunun detaylarına açıklık getirdi. Yeni nesilde Series S modelinin yerini el konsolu alabilir.

    Series S'in yerini el konsolu alabilir

    Xbox News Cast Podcast'in son bölümünde Microsoft'un bir sonraki oyun konsolu hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Kaçıranlar için daha önce yeni konsol için 2026 yılına işaret edilmişti. Popcast sırasında bu tarih doğrulanırken, Microsoft'un pahalı ve bütçe odaklı iki farklı model üzerinde çalıştığı belirtildi. Bunlar arasından pahalı sürüm, Xbox One ve Xbox Series X gibi geleneksel bir konsol olacak.

    Ucuz olan ise, Xbox Series S yerine yerleşik kontrollere ve dokunmatik ekrana sahip, Nintendo Switch'e benzer taşınabilir bir el konsolu olacak. Bu sürümün, yerel Xbox oyunlarının yanı sıra bulut desteğine de sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca Microsoft'un Surface ekibi tarafından geliştirilecek.

    Microsoft'un mevcut stratejisi düşünüldüğünde, şirketin el konsolu pazarına girmesi pek de şaşırtıcı olmaz. Zira Sony'nin de yeni nesil PS Vita üzerinde denemelere başladığı söyleniyor. Yakın tarihte ise yeni Xbox'ın erken tasarım aşamasına girdiği ancak Microsoft ve AMD aransındaki bir gecikme nedeniyle ertelenebileceğinden sizlere bahsetmiştik. Bu gecikme, el cihazının varlığını doğruluyor olabilir. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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