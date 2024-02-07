Yeni nesil Xbox el konsolu olabilir: İki farklı sürümde geliyor

Series S'in yerini el konsolu alabilir
Xbox News Cast Podcast'in son bölümünde Microsoft'un bir sonraki oyun konsolu hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Kaçıranlar için daha önce yeni konsol için 2026 yılına işaret edilmişti. Popcast sırasında bu tarih doğrulanırken, Microsoft'un pahalı ve bütçe odaklı iki farklı model üzerinde çalıştığı belirtildi. Bunlar arasından pahalı sürüm, Xbox One ve Xbox Series X gibi geleneksel bir konsol olacak.
Ucuz olan ise, Xbox Series S yerine yerleşik kontrollere ve dokunmatik ekrana sahip, Nintendo Switch'e benzer taşınabilir bir el konsolu olacak. Bu sürümün, yerel Xbox oyunlarının yanı sıra bulut desteğine de sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca Microsoft'un Surface ekibi tarafından geliştirilecek.
Microsoft'un mevcut stratejisi düşünüldüğünde, şirketin el konsolu pazarına girmesi pek de şaşırtıcı olmaz. Zira Sony'nin de yeni nesil PS Vita üzerinde denemelere başladığı söyleniyor. Yakın tarihte ise yeni Xbox'ın erken tasarım aşamasına girdiği ancak Microsoft ve AMD aransındaki bir gecikme nedeniyle ertelenebileceğinden sizlere bahsetmiştik. Bu gecikme, el cihazının varlığını doğruluyor olabilir. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.