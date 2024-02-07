Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Microsoft, yeni nesil Xbox ve birinci taraf oyunları PS5'e getirme planları ile bir süredir gündemde. Sektör kaynaklarından gelen son bilgiler ise, bir sonraki Xbox konsolunun detaylarına açıklık getirdi. Yeni nesilde Series S modelinin yerini el konsolu alabilir.

Series S'in yerini el konsolu alabilir

Xbox News Cast Podcast'in son bölümünde Microsoft'un bir sonraki oyun konsolu hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Kaçıranlar için daha önce yeni konsol için 2026 yılına işaret edilmişti. Popcast sırasında bu tarih doğrulanırken, Microsoft'un pahalı ve bütçe odaklı iki farklı model üzerinde çalıştığı belirtildi. Bunlar arasından pahalı sürüm, Xbox One ve Xbox Series X gibi geleneksel bir konsol olacak.

Ucuz olan ise, Xbox Series S yerine yerleşik kontrollere ve dokunmatik ekrana sahip, Nintendo Switch'e benzer taşınabilir bir el konsolu olacak. Bu sürümün, yerel Xbox oyunlarının yanı sıra bulut desteğine de sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca Microsoft'un Surface ekibi tarafından geliştirilecek.

Microsoft, Xbox’ın geleceği hakkında daha fazla detay paylaşacak 1 gün önce eklendi

Microsoft'un mevcut stratejisi düşünüldüğünde, şirketin el konsolu pazarına girmesi pek de şaşırtıcı olmaz. Zira Sony'nin de yeni nesil PS Vita üzerinde denemelere başladığı söyleniyor. Yakın tarihte ise yeni Xbox'ın erken tasarım aşamasına girdiği ancak Microsoft ve AMD aransındaki bir gecikme nedeniyle ertelenebileceğinden sizlere bahsetmiştik. Bu gecikme, el cihazının varlığını doğruluyor olabilir. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Yeni nesil Xbox el konsolu olabilir! İki farklı sürümde geliyor