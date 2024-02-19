Viral oyun Helldivers 2, eş zamanlı oyuncu bakımından GTA 5’i geçti

Helldivers 2, halihazırda Steam tarihinde çevrimiçi olarak en çok oynanan oyunlar sıralamasında 24. sırada bulunuyor. Öte yandan oyun, tüm bu başarılarını sunucu sorunlarının sıkça yaşandığı sırada gerçekleştirdi. Geliştirici Arrowhead, halihazırda kapasitesini artırmaya çalışırken sunucudaki toplam kişi sayısını da 450 bin kişiyle sınırlamış durumda. Son olarak Helldivers 2’nin Steam’de 40 dolar (1.234 TL), PlayStation’da ise 999 TL olduğunu belirtelim.
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.