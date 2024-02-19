Viral oyun Helldivers 2, eş zamanlı oyuncu bakımından GTA 5’i geçti

Tam Boyutta Gör Beğenilen oyun Helldivers 2 rekorlar kırmaya ve platforma yeni oyuncular çekmeye devam ediyor. Co-op shooter tabanlı bir oyun olan Helldivers 2’de daha önce God of War'un 73.000 eş zamanlı oyuncu zirvesini sadece bir günde geçerek Steam'de çıkış yapan en büyük PlayStation Studios oyunu olmuştu. Helldivers 2 şimdi ise GTA 5’i geçmeyi başardı.

Helldivers 2, GTA 5’i geçti

Tam Boyutta Gör Steam Database'in verilerine göre Helldivers 2, çıkış yaptığı günden bu yana neredeyse her gün kendi oyuncu zirvesini geçmeyi başardı. Kısa bir süre önce ise oyun, Steam’de 409 bin eş zamanlı oyuncu ile yeni bir zirveye erişti. Bu sayede Helldivers 2, GTA 5, Hitman 2, Starfield, Monster Hunter World ve Destiny 2 gibi hit oyunların önüne geçti. Bu beklenmedik yüksek performans aynı zamanda PlayStation'ın PC oyuncularını cezbetmeye yönelik planlarını da doğruluyor.

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Helldivers 2, halihazırda Steam tarihinde çevrimiçi olarak en çok oynanan oyunlar sıralamasında 24. sırada bulunuyor. Öte yandan oyun, tüm bu başarılarını sunucu sorunlarının sıkça yaşandığı sırada gerçekleştirdi. Geliştirici Arrowhead, halihazırda kapasitesini artırmaya çalışırken sunucudaki toplam kişi sayısını da 450 bin kişiyle sınırlamış durumda. Son olarak Helldivers 2’nin Steam’de 40 dolar (1.234 TL), PlayStation’da ise 999 TL olduğunu belirtelim.

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Helldivers 2, eş zamanlı oyuncu bakımından GTA 5’i geçti