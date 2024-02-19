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    Viral oyun Helldivers 2, eş zamanlı oyuncu bakımından GTA 5’i geçti

    Helldivers 2 çılgınlığı hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Son bilgilere göre Helldivers 2, Steam’de eş zamanlı oyuncu bakımından GTA 5 ve Monster Hunter World gibi hit oyunları geride bıraktı.
    Helldivers 2, eş zamanlı oyuncu bakımından GTA 5’i geçti Tam Boyutta Gör
    Beğenilen oyun Helldivers 2 rekorlar kırmaya ve platforma yeni oyuncular çekmeye devam ediyor. Co-op shooter tabanlı bir oyun olan Helldivers 2’de daha önce God of War'un 73.000 eş zamanlı oyuncu zirvesini sadece bir günde geçerek Steam'de çıkış yapan en büyük PlayStation Studios oyunu olmuştu. Helldivers 2 şimdi ise GTA 5’i geçmeyi başardı.

    Helldivers 2, GTA 5’i geçti

    Helldivers 2, eş zamanlı oyuncu bakımından GTA 5’i geçti Tam Boyutta Gör
    Steam Database'in verilerine göre Helldivers 2, çıkış yaptığı günden bu yana neredeyse her gün kendi oyuncu zirvesini geçmeyi başardı. Kısa bir süre önce ise oyun, Steam’de 409 bin eş zamanlı oyuncu ile yeni bir zirveye erişti. Bu sayede Helldivers 2, GTA 5, Hitman 2, Starfield, Monster Hunter World ve Destiny 2 gibi hit oyunların önüne geçti. Bu beklenmedik yüksek performans aynı zamanda PlayStation'ın PC oyuncularını cezbetmeye yönelik planlarını da doğruluyor.

    Helldivers 2, halihazırda Steam tarihinde çevrimiçi olarak en çok oynanan oyunlar sıralamasında 24. sırada bulunuyor. Öte yandan oyun, tüm bu başarılarını sunucu sorunlarının sıkça yaşandığı sırada gerçekleştirdi. Geliştirici Arrowhead, halihazırda kapasitesini artırmaya çalışırken sunucudaki toplam kişi sayısını da 450 bin kişiyle sınırlamış durumda. Son olarak Helldivers 2’nin Steam’de 40 dolar (1.234 TL), PlayStation’da ise 999 TL olduğunu belirtelim.

    Kaynakça https://steamdb.info/charts/?sort=peak https://www.gamesradar.com/helldivers-2-quickly-overtakes-destiny-2-and-starfield-to-become-the-biggest-steam-launch-from-playstation-or-xbox-studios/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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