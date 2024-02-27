Tam Boyutta Gör Sony'nin PlayStation bölümü da video oyun endüstrisindeki işten çıkarma trendine ayak uydurdu. Sadece 2024 yılında video oyun sektöründe şimdiden 7,000'den fazla işten çıkarmanın yaşandığı bildirilirken bunlara PlayStation bölümünden 900 kişi daha katılıyor. İşten çıkarmalar hakkında ayrıntılı bilgi Sony tarafından paylaşılmış durumda.

900 PlayStation çalışanı işten çıkarılıyor

Sony, PlayStation bölümündeki yaklaşık 900 çalışanını işten çıkaracağını ve küresel olarak iş gücünde yaklaşık yüzde 8’lik bir azalma olacağını duyurdu. PlayStation patronu Jim Ryan, stüdyolar dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki PlayStation çalışanlarının durumdan etkileneceğini söyledi. İşten çıkarmalara ek olarak PlayStation VR oyunlarının geliştirilmesinden sorumlu olan Londra oyun stüdyosu da kapatılıyor. Sony'nin Firesprite stüdyosunda da işten çıkarmalar yaşanırken genel olarak, ABD, EMEA, Japonya ve APAC bölgelerindeki çalışanlar etkilenecek.

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Sony tarafından yapılan işten çıkarmalar bir süre önce firmanın PS5 satış hedeflerini düşürmesinden sonra yaşanıyor. Sony, PS5’in satış hedefini 25 milyondan 21 milyona çekerken konsolun önümüzdeki mali yılda kademeli olarak düşüşe geçeceğini ve artık konsolun yaşam döngüsünün ikinci aşamasına girdiğini açıklamıştı. Sony’nin PlayStation kararından önce ana rakibi Microsoft da Xbox ve Activision Blizzard’dan 1.900 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. 2022 yılında video oyun endüstrisinde 6.500 kişi işten çıkartılırken 2023 yılında bu sayı 10.500'ü bulmuştu. 2024 yılının 58. gününde ise bu sayı yaklaşık olarak 7.350'ye ulaşmuş durumda.

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Sony, dünya çapında 900 PlayStation çalışanını işten çıkarıyor