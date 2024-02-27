Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony, dünya çapında 900 PlayStation çalışanını işten çıkarıyor

    Sony'nin PlayStation bölümünde büyük bir işten çıkarma yapılıyor. Yapılan resmi açıklamaya göre PlayStation tarafında dünya çapında 900 kişinin işten çıkarılmasına karar verildi.
    Sony, dünya çapında 900 PlayStation çalışanını işten çıkarıyor Tam Boyutta Gör
    Sony'nin PlayStation bölümü da video oyun endüstrisindeki işten çıkarma trendine ayak uydurdu. Sadece 2024 yılında video oyun sektöründe şimdiden 7,000'den fazla işten çıkarmanın yaşandığı bildirilirken bunlara PlayStation bölümünden 900 kişi daha katılıyor. İşten çıkarmalar hakkında ayrıntılı bilgi Sony tarafından paylaşılmış durumda.

    900 PlayStation çalışanı işten çıkarılıyor

    Sony, PlayStation bölümündeki yaklaşık 900 çalışanını işten çıkaracağını ve küresel olarak iş gücünde yaklaşık yüzde 8’lik bir azalma olacağını duyurdu. PlayStation patronu Jim Ryan, stüdyolar dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki PlayStation çalışanlarının durumdan etkileneceğini söyledi. İşten çıkarmalara ek olarak PlayStation VR oyunlarının geliştirilmesinden sorumlu olan Londra oyun stüdyosu da kapatılıyor. Sony'nin Firesprite stüdyosunda da işten çıkarmalar yaşanırken genel olarak, ABD, EMEA, Japonya ve APAC bölgelerindeki çalışanlar etkilenecek.

    Sony tarafından yapılan işten çıkarmalar bir süre önce firmanın PS5 satış hedeflerini düşürmesinden sonra yaşanıyor. Sony, PS5’in satış hedefini 25 milyondan 21 milyona çekerken konsolun önümüzdeki mali yılda kademeli olarak düşüşe geçeceğini ve artık konsolun yaşam döngüsünün ikinci aşamasına girdiğini açıklamıştı. Sony’nin PlayStation kararından önce ana rakibi Microsoft da Xbox ve Activision Blizzard’dan 1.900 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. 2022 yılında video oyun endüstrisinde 6.500 kişi işten çıkartılırken 2023 yılında bu sayı 10.500'ü bulmuştu. 2024 yılının 58. gününde ise bu sayı yaklaşık olarak 7.350'ye ulaşmuş durumda.

    Kaynakça https://sonyinteractive.com/en/news/blog/difficult-news-about-our-workforce/?sf271923331=1 https://www.gamespot.com/articles/playstation-cutting-900-jobs-in-video-game-industrys-latest-round-of-big-cuts/1100-6521383/ https://kotaku.com/game-industry-layoffs-how-many-2024-unity-twitch-1851155818 https://twitter.com/ballmatthew/status/1762469539743183020
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tiny tina"s wonderlands türkçe yama aida64 key 24k gold plated saat bozdurulurmu sevgilimden soğudum cs 1.6 cfg

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız