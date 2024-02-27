Sony, dünya çapında 900 PlayStation çalışanını işten çıkarıyor

900 PlayStation çalışanı işten çıkarılıyor
Sony, PlayStation bölümündeki yaklaşık 900 çalışanını işten çıkaracağını ve küresel olarak iş gücünde yaklaşık yüzde 8’lik bir azalma olacağını duyurdu. PlayStation patronu Jim Ryan, stüdyolar dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki PlayStation çalışanlarının durumdan etkileneceğini söyledi. İşten çıkarmalara ek olarak PlayStation VR oyunlarının geliştirilmesinden sorumlu olan Londra oyun stüdyosu da kapatılıyor. Sony'nin Firesprite stüdyosunda da işten çıkarmalar yaşanırken genel olarak, ABD, EMEA, Japonya ve APAC bölgelerindeki çalışanlar etkilenecek.
Sony tarafından yapılan işten çıkarmalar bir süre önce firmanın PS5 satış hedeflerini düşürmesinden sonra yaşanıyor. Sony, PS5’in satış hedefini 25 milyondan 21 milyona çekerken konsolun önümüzdeki mali yılda kademeli olarak düşüşe geçeceğini ve artık konsolun yaşam döngüsünün ikinci aşamasına girdiğini açıklamıştı. Sony’nin PlayStation kararından önce ana rakibi Microsoft da Xbox ve Activision Blizzard’dan 1.900 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. 2022 yılında video oyun endüstrisinde 6.500 kişi işten çıkartılırken 2023 yılında bu sayı 10.500'ü bulmuştu. 2024 yılının 58. gününde ise bu sayı yaklaşık olarak 7.350'ye ulaşmuş durumda.Kaynakça https://sonyinteractive.com/en/news/blog/difficult-news-about-our-workforce/?sf271923331=1 https://www.gamespot.com/articles/playstation-cutting-900-jobs-in-video-game-industrys-latest-round-of-big-cuts/1100-6521383/ https://kotaku.com/game-industry-layoffs-how-many-2024-unity-twitch-1851155818 https://twitter.com/ballmatthew/status/1762469539743183020 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.