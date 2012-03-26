Sosyal ağların Türkiye'deki yansımaları; Facefood kafe

Önümüzdeki birkaç ay içerisinde üye sayısının bir milyarı geçeceği tahmin edilen Facebook, artan popülaritesi sayesinde farklı iş sahalarında da kendisine yer buluyor. Üye sayısı ve kullanım yaygınlığı açısından Facebook Ligi'nde üst sıralarda yer alan Türkiye'de, sosyal ağların artan popülaritesi girişimcileri de etkiliyor.

Facebook'un kullanım yaygınlığından yola çıkan bir yatırımcı, Facefood adını verdiği kafeterya ile sosyal ağ kullanıcılarına ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Logo tasarımı ve yazı karakteri birebir Facebook'tan türetilen kafenin camına yapıştırılan "dürt" ve "arkadaşı ekle" çıkartmaları da dikkatlerden kaçmıyor. Facebook'un popülaritesi, kafenin işlerine ne derece olumlu katkı yapar bilinmez ama anlaşılan o ki internet kullanımının her geçen gün artması ve sosyal medyadaki patlama bu türdeki girişimlerin sayısını arttıracak gibi görünüyor.