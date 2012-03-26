Sosyal ağların Türkiye'deki yansımaları; Facefood kafe

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Önümüzdeki birkaç ay içerisinde üye sayısının bir milyarı geçeceği tahmin edilen Facebook, artan popülaritesi sayesinde farklı iş sahalarında da kendisine yer buluyor. Üye sayısı ve kullanım yaygınlığı açısından Facebook Ligi'nde üst sıralarda yer alan Türkiye'de, sosyal ağların artan popülaritesi girişimcileri de etkiliyor.
Facebook'un kullanım yaygınlığından yola çıkan bir yatırımcı, Facefood adını verdiği kafeterya ile sosyal ağ kullanıcılarına ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Logo tasarımı ve yazı karakteri birebir Facebook'tan türetilen kafenin camına yapıştırılan "dürt" ve "arkadaşı ekle" çıkartmaları da dikkatlerden kaçmıyor. Facebook'un popülaritesi, kafenin işlerine ne derece olumlu katkı yapar bilinmez ama anlaşılan o ki internet kullanımının her geçen gün artması ve sosyal medyadaki patlama bu türdeki girişimlerin sayısını arttıracak gibi görünüyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Forumdan birisi de bizzat kendisi böyle benzer bir isimle kafe açmıştı ama ne oldu acaba... Konusu vardı...
Aynısını Bursa'da gördüm zaferin orda
Uyusunda büyüsün İnternet Kafe.
Barbar Bar
Gıpta Et
Bakkal Gazi
Marlon Branda
Aralık Sonu Ocakbaşı
Cafer Cafe
Shark Sofrası
Des-Tur
Home Simit Home
Cıllop Oto Yıkama
Lolita Ağda Salonu
Yanar Döner
Aparkat Kırtasiye
Dürüm Theater
Bi Dürüm Mü Var
Voltran LPG
Pierr Mardin
Kendin Pişir beraber yiyelim
Hey Yavrum Hey Restaurant
Meşhur Olmayan Gıdı Gıdı Kokoreç
Nerden buluyorlarsa bu isimleri. Yarılıyorum aklıma geldikçe...
Canı sıkılan baksın:
google.com.tr/...
Bursa Cumhuriyet cad. sinde neden döner var
Sayfa mı açıyorlar dükkan mı belli değil
facebook'un reklam yapılacak tarafı mı kaldı? 1 milyar kullanıcısı var...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
7533 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Web Siteleri, facebook ve sosyal medya