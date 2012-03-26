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Sosyal ağların Türkiye'deki yansımaları; Facefood kafe

7 yıl
7,5b
1
64
Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önümüzdeki birkaç ay içerisinde üye sayısının bir milyarı geçeceği tahmin edilen Facebook, artan popülaritesi sayesinde farklı iş sahalarında da kendisine yer buluyor. Üye sayısı ve kullanım yaygınlığı açısından Facebook Ligi'nde üst sıralarda yer alan Türkiye'de, sosyal ağların artan popülaritesi girişimcileri de etkiliyor.
Facebook'un kullanım yaygınlığından yola çıkan bir yatırımcı, Facefood adını verdiği kafeterya ile sosyal ağ kullanıcılarına ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Logo tasarımı ve yazı karakteri birebir Facebook'tan türetilen kafenin camına yapıştırılan "dürt" ve "arkadaşı ekle" çıkartmaları da dikkatlerden kaçmıyor. Facebook'un popülaritesi, kafenin işlerine ne derece olumlu katkı yapar bilinmez ama anlaşılan o ki internet kullanımının her geçen gün artması ve sosyal medyadaki patlama bu türdeki girişimlerin sayısını arttıracak gibi görünüyor.

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Mogolo 7 yıl en beğenilen
patent sorunu olmasın isim renk uyumu
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Son of Hades 7 yıl
twitterzi'de çıkar yakında
2 Yanıt Yanıtla +6
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TaLeNDiL 7 yıl
İlk açılacak patent davasında isim değiştirmek zorunda kalacaklar. Artık internete de düştüğüne göre patent ofislerinin radarına da girdi, fazla yaşamazlar :)
1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
RevivaL 6 yıl
Güzel düşünmüşler
1 Yanıt Yanıtla
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jovanovic 6 yıl RevivaL
RévivaL

Güzel düşünmüşler


Forumdan birisi de bizzat kendisi böyle benzer bir isimle kafe açmıştı ama ne oldu acaba... Konusu vardı...
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tahadn 6 yıl fx57
fx57


 

 

Önümüzdeki birkaç ay içerisinde üye sayısının bir milyarı geçeceği tahmin edilen Facebook, artan popülaritesi sayesinde farklı iş sahalarında da kendisine yer buluyor. Üye sayısı ve kullanım yaygınlığı açısından Facebook Ligi'nde üst sıralarda yer alan Türkiye'de, sosyal ağların artan popülaritesi girişimcileri de etkiliyor.

 

Facebook'un kullanım yaygınlığından yola çıkan bir yatırımcı, Facefood adını verdiği kafeterya ile sosyal ağ kullanıcılarına ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Logo tasarımı ve yazı karakteri birebir Facebook'tan türetilen kafenin camına yapıştırılan "dürt" ve "arkadaşı ekle" çıkartmaları da dikkatlerden kaçmıyor. Facebook'un popülaritesi, kafenin işlerine ne derece olumlu katkı yapar bilinmez ama anlaşılan o ki internet kullanımının her geçen gün artması ve sosyal medyadaki patlama bu türdeki girişimlerin sayısını arttıracak gibi görünüyor.

 


Aynısını Bursa'da gördüm zaferin orda
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HAAltuntas 6 yıl
Nedense Türkiye'de hep bir yabancı özentiliği mevcut. Bizim semtte kebab land var ya :D
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Deep Rex 6 yıl
Türk insanının espri anlayışı. Ama Kebapchi'mız da vardı
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OverClocK1ng 7 yıl
Aklıma ilginç şirket isimleri geldi.

Uyusunda büyüsün İnternet Kafe.
Barbar Bar
Gıpta Et
Bakkal Gazi
Marlon Branda
Aralık Sonu Ocakbaşı
Cafer Cafe
Shark Sofrası
Des-Tur
Home Simit Home
Cıllop Oto Yıkama
Lolita Ağda Salonu
Yanar Döner
Aparkat Kırtasiye
Dürüm Theater
Bi Dürüm Mü Var
Voltran LPG
Pierr Mardin
Kendin Pişir beraber yiyelim
Hey Yavrum Hey Restaurant
Meşhur Olmayan Gıdı Gıdı Kokoreç

Nerden buluyorlarsa bu isimleri. Yarılıyorum aklıma geldikçe...
Canı sıkılan baksın:
google.com.tr/...
1 Yanıt Yanıtla
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tahadn 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Aklıma ilginç şirket isimleri geldi.

Uyusunda büyüsün İnternet Kafe.
Barbar Bar
Gıpta Et
Bakkal Gazi
Marlon Branda
Aralık Sonu Ocakbaşı
Cafer Cafe
Shark Sofrası
Des-Tur
Home Simit Home
Cıllop Oto Yıkama
Lolita Ağda Salonu
Yanar Döner
Aparkat Kırtasiye
Dürüm Theater
Bi Dürüm Mü Var
Voltran LPG
Pierr Mardin
Kendin Pişir beraber yiyelim
Hey Yavrum Hey Restaurant
Meşhur Olmayan Gıdı Gıdı Kokoreç

Nerden buluyorlarsa bu isimleri. Yarılıyorum aklıma geldikçe...
Canı sıkılan baksın:
google.com.tr/...

Bursa Cumhuriyet cad. sinde neden döner var

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Sirchade 7 yıl
O değilde, Gaziantep'te direk olarak 'Facebook Çay Evi' var. :D
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emre.karanfil94 7 yıl Sirchade
pRovido*

O değilde, Gaziantep'te direk olarak 'Facebook Çay Evi' var. :D

Sayfa mı açıyorlar dükkan mı belli değil
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GaBaaR 7 yıl
Şimdi bunu niye yaptılarki
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Hater- 7 yıl
Facebook ile yatıp, facebook ile kalkan hatta ve hatta facebook ile s.çan bir milletten böyle şeyler görmek normal.
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Piêr Dé Sans 7 yıl
Millet iyice kendini internete bağımlı hale getirmeye başladı. Yakın zamanda dışarıda sohbet eden kimseyi göremicez. millet yanyanayken bile facebook twitter gibi abzürt şeylerden mesajlaşıyorlar.
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Mobile Prof. 7 yıl
Telefonu yere dusurdum gulmekten.
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In God We Trust 7 yıl
Yaratıcı değil bence
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cetinsalih 7 yıl
oturan amcadan anlaşılacağı gibi çok popi bir mekan olmuş :D
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Prequel 7 yıl
hayata gülümse
facebookun kurucusu siteyi tasarlarken bu kadar ses getireceğini hayal bile etmemiştir belki. Birçok firma kendi reklamını yapmak için facebookta sayfa açıyor ve bu sayfanın adresini tv ve gazetelerde gösteriyorlar, kendi reklamını yaparlarken facebookun reklamını da yapıyorlar. 2 taraf kazanıyor Yine günümüzde bazı internet cafelere google internet cafe, facebook internet cafe gibi adlar veriliyor

facebook'un reklam yapılacak tarafı mı kaldı? 1 milyar kullanıcısı var...
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