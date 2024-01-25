Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz TRT’de: Dudak uçuklatan teklif

Tam Boyutta Gör Yayıncılık sektöründe her zaman özel bir yere sahip olan Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları ihalesi yapıldı. 3 yıldır Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen platformunda olan yayın hakları TRT platformuna geçti.

Şampiyonlar Ligi artık TRT’de

Exxen platformu bu sezon Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçlarında oluşan çökme sorunları nedeniyle oldukça eleştirilmişti. Tarihte ilk kez Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları TRT ekranlarında olacak.

Exxen üyelik ücretleri 2023: Exxen ne kadar? 2 ay önce eklendi

2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında Avrupa maçları TRT ekranları ve Tabii platformunda olacak. Türk takımlarının Avrupa maçları ise şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor’da yayınlanacak.

UEFA müsabakalarının yayın ihalesine katılan TRT platformu yıllık 27 milyon euro ve artı stopajlarla 3 yıl için toplamda 100 milyon euro teklif verdi. UEFA maçlarının rayiç bedeli 15 milyon euro civarındaydı. TRT bunun iki katını ödemiş olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

Şampiyonlar Ligi maçları artık şifresiz