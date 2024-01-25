Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz TRT’de: Dudak uçuklatan teklif

Şampiyonlar Ligi artık TRT’de
Exxen platformu bu sezon Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçlarında oluşan çökme sorunları nedeniyle oldukça eleştirilmişti. Tarihte ilk kez Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları TRT ekranlarında olacak.
2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında Avrupa maçları TRT ekranları ve Tabii platformunda olacak. Türk takımlarının Avrupa maçları ise şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor’da yayınlanacak.
UEFA müsabakalarının yayın ihalesine katılan TRT platformu yıllık 27 milyon euro ve artı stopajlarla 3 yıl için toplamda 100 milyon euro teklif verdi. UEFA maçlarının rayiç bedeli 15 milyon euro civarındaydı. TRT bunun iki katını ödemiş olacak.
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