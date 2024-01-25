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    Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz TRT’de: Dudak uçuklatan teklif

    3 yıldır Exxen platformunda ücretli olarak yayınlanan UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları rekor bir bedelle TRT platformuna geçti.   
    Şampiyonlar Ligi Tam Boyutta Gör
    Yayıncılık sektöründe her zaman özel bir yere sahip olan Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları ihalesi yapıldı. 3 yıldır Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen platformunda olan yayın hakları TRT platformuna geçti.

    Şampiyonlar Ligi artık TRT’de

    Exxen platformu bu sezon Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçlarında oluşan çökme sorunları nedeniyle oldukça eleştirilmişti. Tarihte ilk kez Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları TRT ekranlarında olacak.

    2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında Avrupa maçları TRT ekranları ve Tabii platformunda olacak. Türk takımlarının Avrupa maçları ise şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor’da yayınlanacak.

    UEFA müsabakalarının yayın ihalesine katılan TRT platformu yıllık 27 milyon euro ve artı stopajlarla 3 yıl için toplamda 100 milyon euro teklif verdi. UEFA maçlarının rayiç bedeli 15 milyon euro civarındaydı. TRT bunun iki katını ödemiş olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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