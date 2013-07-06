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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sosyal hava durumu uygulaması Weathermob, 2.0.3 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sosyal hava durumu uygulaması Weathermob, 2.0.3 sürümüne güncellendi
Kullanıcılar tarafından 135 farklı ülkeden verilen canlı hava durumu bilgileri ve diğer platformlardan gelen bilgiler doğrultusunda sosyal bir hava uygulaması olarak öne çıkan Weathermob, 2.0.3 sürümüne güncellendi.
Yeni sürümü ile genel olarak birçok hatanın düzeltildiği ve fotoğrafların daha hızlı yüklenmesi için yeniliklerin yapıldığı Weathermob sosyal hava durumu uygulaması, ayrıca kişisel hava durumu kanallarına ve gelişmiş rapor, hava durumu ve Facebook / Twitter paylaşma seçeneklerine kavuşmuş durumda.
Geliştirici Weathermob Inc. tarafından dünyanın en büyük hava topluluğu olarak tanıtılan Weathermob uygulamasına Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/weathermob-social-weather/id463729367?mt=8 Yorum Yaz
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