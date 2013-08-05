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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sosyal imleme uygulaması Pinboard, 2.1 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
323
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sosyal imleme uygulaması Pinboard, 2.1 sürümüne güncellendi
Kişilere ekledikleri farklı imler arasında sade ara yüzü üzerinde gezinti, düzenleme ve arama imkanı veren sosyal imleme uygulaması Pinboard, 2.1 sürümüne güncellendi.
Geçtiğimiz ay yapılan 2.0 güncellemesi sonrasında yeni özellikler kazanan Pinboard, 2.1 sürümüyle artık beklenen iPad ve iOS 5.1 desteğine kavuşuyor. Ayrıca birçok hatanın ve sorunun çözüldüğü uygulama, yeni dokunmak seçenekleri, yatay kullanım imkanı ve kaynak belirtme özellikleriyle çok daha kullanışlı bir yapıyı kullanıcılarına sunabiliyor.
17,99 Tl fiyat etiketiyle satın alınabilen Pinboard uygulamasına Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id548052590?mt=8 Yorum Yaz
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