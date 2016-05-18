Sosyal medya fenomenleri de vergi ödeyecek

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Instagram, Vine, Twitter, Facebook, YouTube gibi sosyal ağlarda yüksek takipçi sayısına sahip hesaplar, herhangi bir ürünün veya markanın tanıtımını yapmak için binlerce lira bütçeler ile adeta bir reklam elçisine dönüşüyor.

Herhangi bir yasal düzenleme olmadığı için vergilendirilmeyen ve dahası bir denetime de tabi tutulmayan bu kazançlar için harekete geçen Maliye Bakanlığı bu odakta bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.





Maliye Bakanlığı'ndan Düzenleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak bir düzenleme ile dijital ortamda kullanılan her alanın elektronik iş yeri kapsamına alınarak oradan gelir elde eden kullanıcıların vergilendirilmesi için denetlemeye tabi tutulacağını aktardı. Denetimler sonucunda kullanıcılar, tanıtım yaptığının ortaya çıkması durumunda banka hesapları da incelenerek gelirine göre vergilendirmeye tabi tutulacak. Vergisini ödemediği tespit edilenler hakkında ilgili yasa gereği yasal süreç başlatılacak.





Reklam bütçelerini vergi yükünden kurtarmak isteyen şirketler son dönemde sosyal medya fenomenlerini kullanmaya başlamıştı. Tek bir tweet veya 6 saniyelik video için binlerce lira alan hesapların olduğu bir ortamda uygulama sonrasında ortaya çıkacak durum büyük merak konusu.