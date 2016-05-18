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Sosyal medya fenomenleri de vergi ödeyecek

Sosyal medya fenomenlerinin vergi ödemeden elde ettiği yüksek kazanç Maliyet Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Fenomenler de artık tanıtım yaparlarsa vergi ödeyecek. İşte detaylar:
3 yıl
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Sosyal medya fenomenleri de vergi ödeyecek
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Instagram, Vine, Twitter, Facebook, YouTube gibi sosyal ağlarda yüksek takipçi sayısına sahip hesaplar, herhangi bir ürünün veya markanın tanıtımını yapmak için binlerce lira bütçeler ile adeta bir reklam elçisine dönüşüyor.

Herhangi bir yasal düzenleme olmadığı için vergilendirilmeyen ve dahası bir denetime de tabi tutulmayan bu kazançlar için harekete geçen Maliye Bakanlığı bu odakta bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.


Maliye Bakanlığı'ndan Düzenleme 

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak bir düzenleme ile dijital ortamda kullanılan her alanın elektronik iş yeri kapsamına alınarak oradan gelir elde eden kullanıcıların vergilendirilmesi için denetlemeye tabi tutulacağını aktardı. Denetimler sonucunda kullanıcılar, tanıtım yaptığının ortaya çıkması durumunda banka hesapları da incelenerek gelirine göre vergilendirmeye tabi tutulacak. Vergisini ödemediği tespit edilenler hakkında ilgili yasa gereği yasal süreç başlatılacak.


Reklam bütçelerini vergi yükünden kurtarmak isteyen şirketler son dönemde sosyal medya fenomenlerini kullanmaya başlamıştı. Tek bir tweet veya 6 saniyelik video için binlerce lira alan hesapların olduğu bir ortamda uygulama sonrasında ortaya çıkacak durum büyük merak konusu.


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mamoo 3 yıl en beğenilen
gorkem2626
Devlet kendine yeni bir kapı buldu.

Kazandığın her kuruşun vergisini vereceksin. Gelir kapısı nasıl olursa olsun. Bu noktada şahıslar vergi vermeden para kazanmaları sorun olmuyor da devletin vergi alması mı sorun ?
gorkem2626Devlet kendine yeni bir kapı buldu.Kazandığın her kuruşun vergisini vereceksin. Gelir kapısı nasıl olursa olsun. Bu noktada ...
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2 Yanıt Yanıtla +63
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gorkem2626 3 yıl mamoo
Bahsettiğim olay vergi alıp almakla değil halkı soyup soğana çevirmekle ilgili. Madem herşeyden vergi alınıyor. O zaman herşeyin en iyisini kullanalım. 0 araba bakıyorum sağolsunlar 1 arabada kendileri alsınlar diye 1e 1 vergi koyuyorlar. Kusura bakmada eleştireyim. Benim düğünümü kalkıp devlet kasasından yapmayacaklar.
Bahsettiğim olay vergi alıp almakla değil halkı soyup soğana çevirmekle ilgili. Madem herşeyden vergi alınıyor. O zaman herşeyin en iyisini kullanalım. 0 araba...
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Python 3 yıl
Sadece reklamda değil çakallar younow işte twitch'e işte bilmemnereye girince '' Bağış '' adı altında yüzlerce liraları saatler içinde vergisiz kazanan kişiler var. Meslek edinmişler. E sen bu ülkede yaşıyorsun. Bu ülkede o parayı bağış adı altında kazanıyorsun ama vergini vermiyorsun. Hoş zaten öyle bağış toplamakta yasak. Böyle saçma şey olur mu ? Ben asgari ücretle çalışayım devlet benden vergimi kessin. Her şey de vergimi vereyim adam gelsin canlı yayın yapsın sırf popüler diye paraları havadan vergisiz götürsün oooh ne ala memleket adamlar resmen vergi kaçırsın. Çok güzel iş yani hatta bunun online şikayet içinde altyapısı da oluştursun. Ki böylelerini kolaylıkla şikayet edebilelim.
Sadece reklamda değil çakallar younow işte twitch'e işte bilmemnereye girince '' Bağış '' adı altında yüzlerce liraları saatler içinde vergisiz kazanan kişiler...
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TEKİN 1881 2 yıl
Utanmazlar bir taraftan Cengiz holdingin vergi borçlarını silerler diğer taraftan yeni vergiler icat ederler.
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A.F.Y.D 2 yıl
yok artık dedirtecek bir vergi çeşidi, daha neler çıkacak neler...
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AnadoluEfes 3 yıl
Vergi alırsın ok ama bu vergilerin bize dönüşü nerde ? hep mi birilerinin cebine gidecek ? hep onlar yesin adamlar aç nerde birisini bulup soğana çeviririz hesabındalar
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BekirTemel 3 yıl
fenomenliği veya olma çabalarınızı bırakabilirsiniz şimdi
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Codseus 3 yıl
aE:RH:AERg.AER:gawe:f:wea:RfAWE:rfWEA:FAWE:fAWE:r.AWE Bıktım bu ülkeden ya çıldırcam valla :E:WAf:we.f:WEar.ew:rtfqwe:rfawe:tf.AWErawe:R
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DH Misafiri 3 yıl
böyle şeylerden vergi al canımı ye
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DH Misafiri 3 yıl
Devlet iyice soyguna bağladı.
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DH Misafiri 3 yıl
Yakında solduğumuz havadan veri alınsa şaşırmam.
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Antares 3 yıl
3 kuruş para kazanan işçiden deli gibi vergi alınırken işçinin 2 3 katı kazanan insanlardan tabiki alınmalı. Burda ek vergi olayı yok muhalefet olanlar neye oluyor anlamıyorum. Biz verirken iyi onlar da versin diyince hedehödö.
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Barni Moloztaş 3 yıl
İlk defa iyi bir uygulama yapmışlar
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