PTT kapıda ödeme ve benzeri servislerde düzenleme

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İnternetten alışverişlerde pazar her geçen gün büyüyor. Büyüme ile birlikte tüketicilerin mağduriyetine ilişkin bir dizi düzenlemenin yapılması da zaruri bir hal almaya başladı. Özellikle son dönemde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Gümrük Bakanlığı kanalıyla bir çok tüketici şikayette bulundu.

Alınan ürünler ile adrese gönderilen ürünler arasında farklılıklar olduğunu dile getiren tüketicilerin bu şikayeti üzerine Gümrük Bakanlığı e-ticaret ve kapıdan satışlarla ilgili olarak, kargo firmalarını yakından ilgilendiren bir çalışmaya imza attı.

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Kabul görmesi muhtemel çözüm önerisi, kapıdan ödemeli gerçekleştirilen satışlarda alıcının kargo geldikten sonra paketi açıp ürünü gördükten sonra ödemeyi yapması yönünde. Kargo firmaları ise bu konunun kendilerini mağdur edeceği düşüncesi ile düzenlemeye kesin olarak karşı çıkıyor.





Hakem Heyetlerinden Uyarı

Bu noktada PTT’nin kapıda ödeme sistemi bir koz olarak kullanılarak kargo firmaları üzerinde bir baskı kurulabilir. Düzenlemeyi belirleyen yönetmelik netleştirilerek yürürlüğe en kısa sürede alınması planlar arasında.

Bu hususa ilişkin olarak Tüketici Hakem Heyetleri tüketicilere “Gelen kargoyu açıp kontrol etmeden, kargo görevlisinin verdiği tutanağı imzalamayın” uyarısını yapıyor. Tabi bu durum resmi bir düzenleme olmadan pek olanaklı değil. Zira hiçbir kargo firması, imzayı attırmadan kargo teslimatını gerçekleştirmeyecektir. Konuya ilişkin ilerleyen günlerde resmi bir yönetmeliğin yayınlanmasını umut ediyoruz.