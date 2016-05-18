PTT kapıda ödeme ve benzeri servislerde düzenleme

Alınan ürünler ile adrese gönderilen ürünler arasında farklılıklar olduğunu dile getiren tüketicilerin bu şikayeti üzerine Gümrük Bakanlığı e-ticaret ve kapıdan satışlarla ilgili olarak, kargo firmalarını yakından ilgilendiren bir çalışmaya imza attı.
Ayrıca Bkz. "iPhone 7 kablosuz şarj teknolojisine sahip ilk model olabilir"
Kabul görmesi muhtemel çözüm önerisi, kapıdan ödemeli gerçekleştirilen satışlarda alıcının kargo geldikten sonra paketi açıp ürünü gördükten sonra ödemeyi yapması yönünde. Kargo firmaları ise bu konunun kendilerini mağdur edeceği düşüncesi ile düzenlemeye kesin olarak karşı çıkıyor.
Hakem Heyetlerinden Uyarı
Bu noktada PTT’nin kapıda ödeme sistemi bir koz olarak kullanılarak kargo firmaları üzerinde bir baskı kurulabilir. Düzenlemeyi belirleyen yönetmelik netleştirilerek yürürlüğe en kısa sürede alınması planlar arasında.
Bu hususa ilişkin olarak Tüketici Hakem Heyetleri tüketicilere “Gelen kargoyu açıp kontrol etmeden, kargo görevlisinin verdiği tutanağı imzalamayın” uyarısını yapıyor. Tabi bu durum resmi bir düzenleme olmadan pek olanaklı değil. Zira hiçbir kargo firması, imzayı attırmadan kargo teslimatını gerçekleştirmeyecektir. Konuya ilişkin ilerleyen günlerde resmi bir yönetmeliğin yayınlanmasını umut ediyoruz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Satıcıların ise kapıda ödemeyi bir koz olarak kullandığını görüyoruz. Parayı almadan kargoyu teslim etmiyorlar çünkü. parayı verip kargoyu alıyorsunuz, eleman uçup gidiyor. Dur 2dk açayım kontrol edeyim diyorsunuz eleman beklemiyor. Giriş kata bile girmeye üşeniyorlar. Zile basıyor, kargo deyip kapının önüne koyup gidiyorlar. Şansımıza bizim bölgedeki eleman değişmişti de kargolar sağlam gelmeye başladı. Kargoları fırlatmasalar ve aradığımda telefonları açsalar yurtiçi ve MNG ile çalışılır aslında. Kutunun üzerinde kırılacak etiketi var, adam kamyonun arkasından şubenin önüne fırlatıyor kutuyu. Ya külçe gibi ağır olacak, öyle rahat kaldırıp atamayacak ya da dev gibi olacak. Yoksa fırlatıyorlar. Sonra benim HDD'de neden sorun var? Ekran kartının fanı neden sürtüyor,görüntü niye titriyor... Sanki şeytan taşlıyorlar...