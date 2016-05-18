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PTT kapıda ödeme ve benzeri servislerde düzenleme

İnternetten alışverişlerde kullanıcıların yaşadığı mağduriyet ve artan şikayetler, yetkili makamları harekete geçirdi. PTT kapıda ödeme ve benzeri servislerde düzenleme yapılacak.
3 yıl
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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PTT kapıda ödeme ve benzeri servislerde düzenleme
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İnternetten alışverişlerde pazar her geçen gün büyüyor. Büyüme ile birlikte tüketicilerin mağduriyetine ilişkin bir dizi düzenlemenin yapılması da zaruri bir hal almaya başladı. Özellikle son dönemde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Gümrük Bakanlığı kanalıyla bir çok tüketici şikayette bulundu.

Alınan ürünler ile adrese gönderilen ürünler arasında farklılıklar olduğunu dile getiren tüketicilerin bu şikayeti üzerine Gümrük Bakanlığı e-ticaret ve kapıdan satışlarla ilgili olarak, kargo firmalarını yakından ilgilendiren bir çalışmaya imza attı.

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Kabul görmesi muhtemel çözüm önerisi, kapıdan ödemeli gerçekleştirilen satışlarda alıcının kargo geldikten sonra paketi açıp ürünü gördükten sonra ödemeyi yapması yönünde. Kargo firmaları ise bu konunun kendilerini mağdur edeceği düşüncesi ile düzenlemeye kesin olarak karşı çıkıyor.


Hakem Heyetlerinden Uyarı 

Bu noktada PTT’nin kapıda ödeme sistemi bir koz olarak kullanılarak kargo firmaları üzerinde bir baskı kurulabilir. Düzenlemeyi belirleyen yönetmelik netleştirilerek yürürlüğe en kısa sürede alınması planlar arasında.

Bu hususa ilişkin olarak Tüketici Hakem Heyetleri tüketicilere “Gelen kargoyu açıp kontrol etmeden, kargo görevlisinin verdiği tutanağı imzalamayın” uyarısını yapıyor. Tabi bu durum resmi bir düzenleme olmadan pek olanaklı değil. Zira hiçbir kargo firması, imzayı attırmadan kargo teslimatını gerçekleştirmeyecektir. Konuya ilişkin ilerleyen günlerde resmi bir yönetmeliğin yayınlanmasını umut ediyoruz.


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alemburda34 3 yıl en beğenilen
1500 Telefonu 200 TL'ye almaya calisirsan 1 hiyara 200 TL vereceginide kabul etmis olursun.
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wolf silver 3 yıl
Kesinlikle böyle bir uygulamanin gelmesi gerekir. Devletin artık biz vatandaşların Yanında olması gerekir. Çoğu kişi böyle şeyler alıyor sonra zarara uğruyor. İstenilen şey ile alınan şey arasında dağlar kadar fark var. Şimdiye kadar böyle bir sorun Yaşamadım ama çoğu bilinçsiz tüketicilerin başına gelmiştir..
Kesinlikle böyle bir uygulamanin gelmesi gerekir. Devletin artık biz vatandaşların Yanında olması gerekir. Çoğu kişi böyle şeyler alıyor sonra zarara uğruyor. İ...
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3 Yanıt Yanıtla +14
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Firaristt 3 yıl
Her indirim dönemi yangın çıkıyor, aynı kutudaki parfüm, SSD, vs. değerli olan kayıp ama USB bellek, kablo vs. değersiz olan sağlam... Her sene 1-2 defa oluyor. Özellikle yılbaşı civarı. Önce PTT kendi elemanlarını adam etsin. Kapının altından atılabilecek şeyleri bile kapının dış tarafına bırakıyorlar. Sonra biz de mektup, kargo gelecekti diye bekleyelim.

Satıcıların ise kapıda ödemeyi bir koz olarak kullandığını görüyoruz. Parayı almadan kargoyu teslim etmiyorlar çünkü. parayı verip kargoyu alıyorsunuz, eleman uçup gidiyor. Dur 2dk açayım kontrol edeyim diyorsunuz eleman beklemiyor. Giriş kata bile girmeye üşeniyorlar. Zile basıyor, kargo deyip kapının önüne koyup gidiyorlar. Şansımıza bizim bölgedeki eleman değişmişti de kargolar sağlam gelmeye başladı. Kargoları fırlatmasalar ve aradığımda telefonları açsalar yurtiçi ve MNG ile çalışılır aslında. Kutunun üzerinde kırılacak etiketi var, adam kamyonun arkasından şubenin önüne fırlatıyor kutuyu.
Ya külçe gibi ağır olacak, öyle rahat kaldırıp atamayacak ya da dev gibi olacak. Yoksa fırlatıyorlar. Sonra benim HDD'de neden sorun var? Ekran kartının fanı neden sürtüyor,görüntü niye titriyor... Sanki şeytan taşlıyorlar...
Her indirim dönemi yangın çıkıyor, aynı kutudaki parfüm, SSD, vs. değerli olan kayıp ama USB bellek, kablo vs. değersiz olan sağlam... Her sene 1-2 defa oluyor...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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MasterLoki 3 yıl
Dolandırıcılara önlem alsalar bence bu kadar zor olmaz =)
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01myavuz 3 yıl
Alıcılar bile birbirini savunmuyor, çok yazık. Devletin hırsızın yanında değilde haksızlığa uğrayanın yanında olması gerekir. Piyasada uygun fiyatlı tek kargo şirketi var oda dolandırıcılarla ortak çalışır gibi görevlinin önünde kutuyu açsanda 1 dk önce ödediğin paranın çakalların eline geçmesine engel olamıyorsun, yukardaki resimlere bak hiçbir haberde suçlular görünmüyor, adları dahi yazmıyor ama dolandırılanların fotoğrafları boy boy. Nasıl bir adalet sistemimiz varsa tersten çalışıyor.
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tahir40 3 yıl
Benim bildiğim bir tek PTT kapıda ödemede önce ücreti talep ediyor. Üstelik adamlarda tutanak tutma diye birşey de yok. Zaten kargo firması olarak da görmüyorum bunları devlet memuru edasıyla çalışıyorlar. Kargo göndermeden kırılmasından PTT sorumlu değildir diye yazıp imzala diyebilir mi bir kargo firması?
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Master_Evil 3 yıl
kargolar zaten sıkıntılı, başlarına iş istemiyorlar belli
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Rajeesh 3 yıl
kargoyu kapıda acıp kontrol etmem kargo firmasını nasıl zarara sokabiliyor ya?
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interwap 3 yıl
Adam anlatıyor Xperia, kargoyu açıyorsun ixperia
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lterlemez 3 yıl
Kargo firmasıyla çalışmayacaksın, en kolay böyle akıllanır kargocu; yoksa ne yapsan fayda etmez. Çok lazım değilse, kargo masrafını alacağınız ürünün fiyatına ekleyin. En azından kazıklanma ve/veya elinizde patlama derdi olmaz.
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FreeRun 3 yıl
Kargo firmaları zaten her şeye karşı, getirdikleri paketi verip anında toz oluyorlar.
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shadowtr 3 yıl FreeRun
Sistem yukardan aşağı berbat çünkü. En az suçu olanlar yine kuryeler, işçiler... İnsanlara yapabileceğinden fazla iş yüklerseniz nolur? Adamlar yetireceğim diye koştura koştura geziyor kapıdan kapıya...
Ha onlar da çok masum değil ama dediğim gibi kapitalist zincirde en az suçlu olan işçiler.

Az işçi, çok kar mantığıyla yapılan hiçbir iş istenilen kaliteyi yakalayamaz.
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mu5tafa 3 yıl
Salatalık çıkmaz böylece.
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alemburda34 3 yıl en beğenilen
1500 Telefonu 200 TL'ye almaya calisirsan 1 hiyara 200 TL vereceginide kabul etmis olursun.
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Pi 3 yıl
Gecen elemanin birine daha hiyarla oyuncak telefon yollamislar. 900 tl sini carpmislar. Alan adamda akil, zeka kirintisi olsa zaten oyle alınmayacağıni bilir
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