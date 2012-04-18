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SoulCalibur için yerel multiplayer güncellemesi

7 yıl
2,4b
1
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Ocak ayı içerisinde NamcoBandai Games tarafından ios versiyonu yayınlanan SoulCalibur, yeniden düzenlenmiş 3 boyutlu hd grafikleri, kaliteli dövüş mekanikleri ile dikkatleri üzerine çekmişti.Geçtiğimiz günlerde 1.1.0 güncellemesini alan SoulCalibur bluetooth tabanlı ‘VS Batlle’ moduna kavuştu.Bu modda bluetooth yardımı ile arkadaşlarımızla yerel olarak dövüşebileceğiz.
Ancak güncelleme hakkında bir dipnot düşüldü ipod touch 4 bu modan yararlanıp bluetooth ile multiplayer dövüşlere izin veremeyecek.İpod touch kullanıcılarını üzen bu dipnotun nedeni ise yetersiz ram miktarı olarak gösterildi.NamcoBandai Games güncellemeyi kutlamak için oyunun fiyatını kısa süreliğine 14.99$’dan 11.99$’a düşürdü.
SoulCalibur’a buradan ulaşabilirsiniz.

http://toucharcade.com/2012/04/16/soulcalibur-gets-local-multiplayer-but-not-on-ipod-touch/ Yorum Yaz
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E_Aydin35 7 yıl
Bu düşen kısa süreli indirimden yararlanmak içintam vakti ayrıca arkadaşlarla, sanal ortamda kavga etmek paha biçilemez..:)
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