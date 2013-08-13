Sound Cloud, Google+ üzerinde paylaşma özelliğine kavuştu





Geçtiğimiz Mayıs ayında Google+ profili üzerinden giriş yapma desteği eklenen sosyal ses/müzik servisi Sound Cloud, yapılan yeni güncellemeyle ise Google+ üzerinde müzik paylaşma özelliğine kavuştu.

Bu yeni özellik sayesinde herhangi bir Sound Cloud URL'si direkt olarak Google+ profilleri içerisine bir widget olarak eklenebilecek ve bu sayede de eklenen müzikler ya da sesler Google+ profili içerisinde başka pencereye ihtiyaç duymadan dinlenebilecek. Widget'ların aktif hale getirilmesi sonucunda yarlanılabilen yeni özelliğin, Armin van Buuren, Snoop Lion ve Pearl Jam gibi ünlü isimler tarafından kullanılmaya başlandığı belirtiliyor.

http://blog.soundcloud.com/2013/08/12/new-today-share-sounds-to-google/