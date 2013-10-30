SoundCloud ve Instagram fotoğraf temelli bir anlaşma yaptı

İnternet dünyasının en büyük ses platformlarından SoundCloud ile fotoğraf tarafının büyük isimlerinden Instagram, aralarında yaptıkları yeni bir anlaşma ile gündeme geldi.

Yapılan bu anlaşma sayesinde Instagram fotoğrafları direkt olarak SoundCloud servisi içerisinde albüm kapağı haline getirilebilecek ya da bu fotoğraflar parçalara, çalma listelerine, gruplara veya kişisel profillere eklenebilecek. Instagram fotoğraflarının kare şeklinde olması nedeniyle özellikle CD kapakları için rahatlıkla kullanılabileceğini belirten SoundCloud, Instagram ile birlikte çalışmanın harika olduğunu belirtiliyor.

SoundCloud ve Instagram hakkında hazırlanan resmi tanıtım sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.theverge.com/2013/10/29/5042254/soundcloud-instagram-partnership-photo-uploads-album-art