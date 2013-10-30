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SoundCloud ve Instagram fotoğraf temelli bir anlaşma yaptı

5 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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SoundCloud ve Instagram fotoğraf temelli bir anlaşma yaptı
İnternet dünyasının en büyük ses platformlarından SoundCloud ile fotoğraf tarafının büyük isimlerinden Instagram, aralarında yaptıkları yeni bir anlaşma ile gündeme geldi.
Yapılan bu anlaşma sayesinde Instagram fotoğrafları direkt olarak SoundCloud servisi içerisinde albüm kapağı haline getirilebilecek ya da bu fotoğraflar parçalara, çalma listelerine, gruplara veya kişisel profillere eklenebilecek. Instagram fotoğraflarının kare şeklinde olması nedeniyle özellikle CD kapakları için rahatlıkla kullanılabileceğini belirten SoundCloud, Instagram ile birlikte çalışmanın harika olduğunu belirtiliyor.
SoundCloud ve Instagram hakkında hazırlanan resmi tanıtım sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.theverge.com/2013/10/29/5042254/soundcloud-instagram-partnership-photo-uploads-album-art Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
şifremi unuttum şifremin cemile-30@hotmail.com şifremide unuttuğumdan şifremin eşimin e-mail adresi olan mehmetsahin3462@hotmail.com adresine göndermenizi rica ediyorum.
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