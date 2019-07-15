Space Invaders filmi geliyor

Son dönemde filmi yapılan video oyunları arasına efsane Space Invaders yapımı da katılıyor. 70’li yılların arcade oyunu Space Invaders sinemaya nasıl aktarılacak büyük merak konusu oldu.

Space Invaders filmi neler sunacak?

40 yılı geride bırakan efsane arcade oyunu Space Invaders, piksel tabanlı uzaylıların adım adım yaklaşması ve en alttaki uzay gemisi ile bu uzaylıları vurmanızı konu ediniyor. Aradan geçen onca yıla rağmen Space Invaders halen eskimiş değil.

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Warner Bros. yıllar önce Space Invaders oyununun yayın haklarını satın almıştı ancak bugüne kadar bir gelişme olmamıştı. Firmaya yakın kaynaklar New Line Cinema iştirakinin hali hazırda Mortal Combat filminin de senaryosunu yazan senarist Greg Russo ile anlaştığını belirtiyor.

Space Invaders nasıl sinemaya uyarlanacak merak konusu zira o dönemler büyük ilgi uyandırsa da oyunun tasarımı bir film için çok basit ve tek düze. Pixels tarzında dev piksellerin olduğu bir animasyon mu yoksa uzaylı istilasını anlatan bir hikâye mi olacak belli değil. Bununla birlikte prodüksiyon aşamasının en az bir yıl sürmesi bekleniyor.