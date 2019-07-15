Kim Nerede? 71 Huawei, EMUI 9.1 güncellemesinin temel özelliklerini kısa bir videoyla özetledi 66 Huawei Mate 30 Pro şelale ekran ve geniş çentikle gelecek 45 Oppo'nun 5.000 mAh pile sahip yeni telefonu ortaya çıktı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Space Invaders filmi geliyor

New Line Cinema, Space Invaders filmi için kolları sıvadı. Ünlü senarist Greg Russo yeni filmin senaryosunu yazacak. Prodüksiyonun bir veya iki yıla bitmesi bekleniyor.
2 sa.
283
16
1
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemde filmi yapılan video oyunları arasına efsane Space Invaders yapımı da katılıyor. 70’li yılların arcade oyunu Space Invaders sinemaya nasıl aktarılacak büyük merak konusu oldu.

Space Invaders filmi neler sunacak?

40 yılı geride bırakan efsane arcade oyunu Space Invaders, piksel tabanlı uzaylıların adım adım yaklaşması ve en alttaki uzay gemisi ile bu uzaylıları vurmanızı konu ediniyor. Aradan geçen onca yıla rağmen Space Invaders halen eskimiş değil.

Ayrıca Bkz. "OurPact ebeveyn uygulaması App Store’a geri döndü"

Warner Bros. yıllar önce Space Invaders oyununun yayın haklarını satın almıştı ancak bugüne kadar bir gelişme olmamıştı. Firmaya yakın kaynaklar New Line Cinema iştirakinin hali hazırda Mortal Combat filminin de senaryosunu yazan senarist Greg Russo ile anlaştığını belirtiyor.

Space Invaders nasıl sinemaya uyarlanacak merak konusu zira o dönemler büyük ilgi uyandırsa da oyunun tasarımı bir film için çok basit ve tek düze. Pixels tarzında dev piksellerin olduğu bir animasyon mu yoksa uzaylı istilasını anlatan bir hikâye mi olacak belli değil. Bununla birlikte prodüksiyon aşamasının en az bir yıl sürmesi bekleniyor.

 

https://www.slashgear.com/space-invaders-movie-tipped-in-the-pipeline-at-new-line-cinema-14583809/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kerim5100 1 sa.
İlgiye göre Tetris'in de filmini çekerler XD
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 25 dk. Honor 9X’in özellikleri TENAA’da görüldü 1 sa. TurboGrafx-16 mini konsolu gelecek yıl piyasaya çıkıyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Space Invaders filmi geliyor Sonraki Bu kez bir öğretim kurumu fidye yazılımına maruz kaldı 10 sa. NASA'nın Mars'taki gözlem aracı Curiosity, uzaydan görüntülendi 11 sa. Cyberpunk 2077’de çocuklar ve senaryo NPC’leri hariç herkese saldırabileceğiz 12 sa. Mindhunter'in ikinci sezonu, 16 Ağustos'ta geliyor 13 sa. Huawei, ABD’deki yüzlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor 14 sa. Fiyatını hak ediyor mu? "Steelseries Arctis 1 incelemesi" 14 sa. Beats Powerbeats Pro kablosuz kulaklıklar satışa çıktı 15 sa. Google Pixel 4 canlı olarak görüntülendi 16 sa. Yeni 13 inç MacBook Pro önceki modele göre çok daha hızlı 17 sa. Oppo'nun 5.000 mAh pile sahip yeni telefonu ortaya çıktı 17 sa. Huawei, Harmony isminde yeni bir işletim sistemi için patent başvurusunda bulundu 18 sa. Milyarderler, fabrikalarını uzaya taşıma konusuna sıcak bakıyorlar 19 sa. Microsoft Word, Android platformunda 1 milyar indirme sayısına ulaştı 20 sa. Facebook'a verilen 5 milyar dolar ceza, şirketin kasasına 10 milyar dolar girmesine neden oldu 21 sa. Sadettin Teksoy, Stanger Things 3’teki gizemin peşinde (Video) 21 sa. Kaşıntı için alternatif tedavi yöntemleri geliştiriliyor 22 sa. Hiç bitmeyen savaş! Dünden Bugüne Battlefield Serisi 22 sa. OurPact ebeveyn uygulaması App Store’a geri döndü 23 sa. Zengin gerçeklik odaklı Minecraft Earth kapalı betaya başladı 23 sa. HTC Wildfire geri dönüyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Intel ESL Türkiye Dota 2 2019 Yaz Sezonu Şampiyonası Başlıyor!
Bölüm Sonu Canavarı
Bu nedir arkadas! Anadolu kezbanlarina dikkat edin! Kandiriliy...
DH Forum
Square Enix Final Fantasy VII Remake'i Diğer Platformlara Çıka...
Bölüm Sonu Canavarı
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim