SpaceX, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait özel uyduyu taşıyacak

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Geçtiğimiz yıl ilk kez ABD ordusu için casus uydu fırlatan SpaceX şirketi, ordudaki önemli bir birimle daha anlaşma imzaladı. ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı Uzay Komutanlığı tarafından duyurulan anlaşma uyarınca şirket, AFSPC-52 isimli orduya ait gizli uyduyu uzaya taşıyacak. 2020 yılında Falcon Heavy roketiyle yerine getirilecek olan anlaşma hem SpaceX'in gelecekte orduyla ilgili projelerde daha fazla yer almasının önünü açıyor hem de Falcon Heavy'nin ABD ordusu tarafından da onaylandığını ispatlıyor.





Rakibini saf dışı bıraktı

Hava Kuvvetleri'nin açtığı ihale üzerine teklif sunan bir SpaceX; Boeing ve Lockheed Martin'in ortak girişimi olan ve uydu fırlatmada SpaceX ile kıyasıya rekabeti sürdüren United Launch Alliance(ULA)'ı devre dışı bırakarak sözleşmeyi imzalayan taraf oldu. ABD ordusunun uydu fırlatma noktasında en büyük ortağı olan ULA'yı geçmenin yanı sıra 2020'deki fırlatma işleminin Falcon Heavy ile gerçekleştirilecek olması da şirket adına büyük bir başarı. Hatırlanacağı üzere Falcon Heavy ilk kez şubat ayında havalanmış ve Elon Musk'ın spor arabası uzaya taşımıştı. İlk uçuştan sadece birkaç ay sonra ABD Hava Kuvvetleri'nin gizli bir uydu için Falcon Heavy'i görevlendirmesi oldukça önemli. Elon Musk şubat ayındaki fırlatmanın ardından ikinci operasyonun en erken üç ile altı ay içinde gerçekleşebileceğini açıklamıştı.





Anlaşmayla ilgili açıklama yapan SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, SpaceX'in tekrar kullanılabilir roketleri sayesinde elde ettiği tasarruflara yeniden dikkat çekti. Shotwell, şirketin sunduğu hizmetlerin uluslararası misyonlar için ''en uygun maliyetli'' hizmetler olduğunu belirtirken fırlatma ücretindeki tasarrufa ek olarak güvenlik unsurunun da tercih sebebi olduğunun altını çizdi.

https://www.defensenews.com/space/2018/06/22/us-air-force-announces-rocket-deal-with-spacex-for-military-satellite/