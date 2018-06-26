Tesla'nın Türkiye'de açacağı ilk mağazanın konumu belli oldu

Elektrikli otomobil pazarının en önemli temsilcilerinden biri olan Tesla, son zamanlarda oldukça sıkıntılı günler geçirse de Türkiye pazarına girişi için vites küçültmüş değil. ABD merkezli şirket, İstanbul’da açacağı mağaza için geçtiğimiz günlerde LinkedIn üzerinden yeni iş ilanları yayınladı. Üstelik bu ilanlardan herhangi birine başvurulduğunda ortaya çıkan ayrıntı, ilk mağazanın açılacağı konumu da gözler önüne serdi.

Tesla CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda bir Türk takipçisinin sorusunu yanıtlayarak Türkiye’yi çok sevdiğini, 2018 yılı bitmeden resmi olarak Türkiye pazarına giriş yapacaklarını ve açılışı bizzat kendisinin yapacağını belirtmişti. Sonrasında kendi sitesi üzerinden İstanbul için iş ilanı yayınlayan şirket, bu konudaki ilk somut adımını da atarak bu konuda ne kadar istekli olduğunu göstermişti.

İstanbul’da açacağı mağazanın çekirdek kadrosunu hazır hale getirerek işleri yoluna koymak isteyen Tesla, bu kez de LinkedIn üzerinden çeşitli iş ilanları yayınladı. Her biri 300’ün üzerinde görüntülenen bu ilanlarda Ürün Sorumlusu, Satış Danışmanı, ve Mağaza Müdürü pozisyonları için başvurular alınıyor. Eğer siz de başvuran adaylardan biri olmak istiyorsanız buradan Tesla'nın LinkedIn sayfasına ulaşabilirsiniz.

İlk mağaza Zorlu Center'da açılacak

Tesla'nın İstanbul'daki mağazası için yayınlanan iş ilanlarına başvurulduğunda ilginç bir detay da ortaya çıkıyor. Buna göre ABD merkezli üretici Türkiye'deki ilk mağazasını Zorlu Center'da açacak.

2018 yılının sonuna kadar Türkiye’ye gelmesi beklenen Tesla, ilk etapta ürettiği en ekonomik otomobil olan Model 3’ün satışlarına ağırlık verecek. Zira daha önceki iş ilanında İstanbul'daki servisin Model 3 için hazır hale getirilmesi gerektiği açık açık belirtilmişti. LinkedIn’de yayınlanan yeni iş ilanlarını düşünürsek Tesla’nın gelişi çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor.

https://www.linkedin.com/jobs/search?keywords=Tesla&location=istanbul&locationId=&trk=jobs_jserp_search_button_execute&searchOrigin=JSERP&applyLogin=