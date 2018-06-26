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Tesla'nın Türkiye'de açacağı ilk mağazanın konumu belli oldu

Türkiye'da açacağı mağaza için yeni iş ilanları yayınlayan Tesla'nın mağazayı nerede açacağı da belli oldu. İlanlara başvuru yapıldığında ortaya çıkan sayfa, mağazanın açılacağı yeri de gösteriyor.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elektrikli otomobil pazarının en önemli temsilcilerinden biri olan Tesla, son zamanlarda oldukça sıkıntılı günler geçirse de Türkiye pazarına girişi için vites küçültmüş değil. ABD merkezli şirket, İstanbul’da açacağı mağaza için geçtiğimiz günlerde LinkedIn üzerinden yeni iş ilanları yayınladı. Üstelik bu ilanlardan herhangi birine başvurulduğunda ortaya çıkan ayrıntı, ilk mağazanın açılacağı konumu da gözler önüne serdi.

Tesla CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda bir Türk takipçisinin sorusunu yanıtlayarak Türkiye’yi çok sevdiğini, 2018 yılı bitmeden resmi olarak Türkiye pazarına giriş yapacaklarını ve açılışı bizzat kendisinin yapacağını belirtmişti. Sonrasında kendi sitesi üzerinden İstanbul için iş ilanı yayınlayan şirket, bu konudaki ilk somut adımını da atarak bu konuda ne kadar istekli olduğunu göstermişti.

İstanbul’da açacağı mağazanın çekirdek kadrosunu hazır hale getirerek işleri yoluna koymak isteyen Tesla, bu kez de LinkedIn üzerinden çeşitli iş ilanları yayınladı. Her biri 300’ün üzerinde görüntülenen bu ilanlarda Ürün Sorumlusu, Satış Danışmanı, ve Mağaza Müdürü pozisyonları için başvurular alınıyor. Eğer siz de başvuran adaylardan biri olmak istiyorsanız buradan Tesla'nın LinkedIn sayfasına ulaşabilirsiniz.

İlk mağaza Zorlu Center'da açılacak

Tesla'nın İstanbul'daki mağazası için yayınlanan iş ilanlarına başvurulduğunda ilginç bir detay da ortaya çıkıyor. Buna göre ABD merkezli üretici Türkiye'deki ilk mağazasını Zorlu Center'da açacak.

2018 yılının sonuna kadar Türkiye’ye gelmesi beklenen Tesla, ilk etapta ürettiği en ekonomik otomobil olan Model 3’ün satışlarına ağırlık verecek. Zira daha önceki iş ilanında İstanbul'daki servisin Model 3 için hazır hale getirilmesi gerektiği açık açık belirtilmişti. LinkedIn’de yayınlanan yeni iş ilanlarını düşünürsek Tesla’nın gelişi çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor.


https://www.linkedin.com/jobs/search?keywords=Tesla&location=istanbul&locationId=&trk=jobs_jserp_search_button_execute&searchOrigin=JSERP&applyLogin= Yorum Yaz
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Escapetolife 11 ay en beğenilen
ABD'de $35000 ise bir tane de devletimize alırsak $70000 'den fazla olmaması gerekir.
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callandor 11 ay
Selam,
Tesla gelmeden vergisi geldi. ABD’den ithal binek araçlara ilave %60 yapıştırdı hükümet az önce.
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BekirARSLAN 11 ay
Umarım fiyatlar erişebilir durumda olur eğer ki malum sitedeki fiyatlandırma gibi 120 bin euro üstünde fiyatlar olursa satışı biraz zor
1 Yanıt Yanıtla +12
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MyWorldLife 10 ay
Türkiyeye özel bir fiyatlandırma yapılacağını düşünüyorum.
Örneğin biz Spotify’ı ayda 13 TL ye kullanırken Amerika’da 9.99 Dolar.
Bu mantıkla Türkiye’de Spotify’ın aylık 46 TL olması gerekiyor.
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MaDMaxiBo 10 ay MyWorldLife
Aşırı iyimser bir varsayım olabilir hocam

46 yerine 13 gibi olursa tesla en fazla yüz bin olur, sipariş yetiştiremez. Kredi de veriyorsa ben iki tane alayım
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bulentcandan 10 ay
Şu an Amerika da bile 35.000$'lı baz versiyon satılmıyor. Bildiğim kadarıyla donanımlı versiyon satılıyor sadece. Neyse, Türkiye'ye 35.000$'lık versiyonun Hollanda montaj fabrikasından geldiğini düşünelim ve muallakta kalmasına rağmen ek gümrük vergisinin olmadığını düşünelim;
(35.000$ + 1000$ nakliye) × %15 ÖTV x %18 KDV = yaklaşık 50.000$ (230.000TL) Dikkat ederseniz en iyi ihtimali hesapladık. (ÖTV %7 olabilir ama o kadar da iyimser olmalayım)
Şimdi de diğer senaryo;
AutoPilot ve biraz donanım ekleyince araç 45.000$ üzerine çıkıyor. Bir de Amerikan mallarına %30 ek vergi çıktı ve ilk fiyata uygulanıyor.
46.000$ x %30 x %15 ÖTV x %18 KDV = 82.000$ (380.000TL) civarı.
Hayırlı olsun.
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troe 10 ay bulentcandan
380.000 TL olursa benim almamın imkanı yok. Bu fiyatlara satılacaksa zaten birçok kişi alamayacaktır. Ayrıca bu fiyatlara elektrikli araç almanında bir avantajı olmayacaktır.
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hadjimurat 10 ay
Kdv otv ve suan guncel kurlar ile zaten alim sansi cok azdi eger bu yeni amerikan mallari gumruk tarifesine girerse ki girmesi lazim resmi gazetedeki durum onu gosteriyor 1 yil bile vermiyorum kapatirlar dukkani turkiye 3. Dunya ulkesidir bir kac yil icinde goreceksiniz datsun gibi markalar bogacak ulkeyi alim gucunden dolayi su filo satislari arindirilsa zaten ulkede arac satisi cok cok az
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suhaksk 10 ay
Bir devlet düşünün başka ülke insanları cağın gereksinimi otomobili diğer ulkelerdekine benzer fiyata alıp biniyor, artık ülke insanı sıfır otomobil alamayacak fiyatlarda vergi uyguluyor herhangi tepki yok fakat is otomobil filmine gelen yasakta kıyamet kopuyor devlet yasağı uygulamaktan tepkiden dolayı vazgeçiyor...
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sahmat_78 10 ay
çerez parası
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emre1393 11 ay
35 bin dolarlık araba minimum 300 bin liraya satışa çıkar, bi kendine bi padişaha alıyorsun sonuçta.
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ovrclds 11 ay
Elektirikli araçlarda O tv teşviki bu araçta yokmu?
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Moving On 11 ay
Gelse ne olacak ki? fiyatlar vergilerle birleşince inanılmaz uçuk olacak, biz alamayacağız boşuna sevinmeyelim.
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callandor 11 ay
Selam,
Tesla gelmeden vergisi geldi. ABD’den ithal binek araçlara ilave %60 yapıştırdı hükümet az önce.
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muammer816 11 ay
fiyatlar burdaki para birimimizin dolara karşı olan değerinden ötürü genel halkımızın erişebileceği bir rakam beklemiyorum şahsen.o yüzden lüks,zengin işi olacaktır.ama yine de ülkemizde satılmasını istiyorum bu tarz araçların.belki yarın öbürgün daha ucuz,uygun markaların tam elektrikli versiyonları da ülkemizde satışı daha kolay olur böylece.
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