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SpaceX, dikey kalkış ve iniş yapabilen Grasshopper isimli roketinin test videosunu yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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SpaceX, dikey kalkış ve iniş yapabilen Grasshopper isimli roketinin test videosunu yayınladı
SpaceX tarafından geliştirilen ve dikey kalkış - iniş kapasitesi ile dikkat çeken Grasshopper isimli roket hakkında yeni bir video yayınladı.
Yapılan son test uçuşuna ait olduğu belirtilen video kapsamında 1,066 feet (324 metre) yüksekliğe çıkıp tekrardan kalktığı rampaya iniş yapan Grasshopper, gücünü Falcon 9 / Merlin 1D motorlarından alıyor ve içerisinde birçok sensör barındırıyor. Daha önce geliştirilen birçok roket modelinin aksine atmosfere yeniden girişe dayanabilecek şekilde tasarlandığı belirtilen Grasshopper, uzay taşımacılık şirketleri ya da diğer bilimsel taşımacılık işlemleri için geliştiriliyor.
Bir insansız hava aracı tarafından çekilen videoyu aşağıda izleyerek, roketin gösterdiği performansı rahatlıkla görebilirsiniz.


http://mashable.com/2013/07/08/spacex-grasshopper-hovers-lands/ Yorum Yaz
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rCoder 6 yıl en beğenilen
Işınlamasını mı bekliyordunuz...
kalkış sorun değil de,
o aleti, dimdik geri indirmek, mühendislikte uç nokta olsa gerek.
Kanat neredeyse yok, inananılmaz bir denge gerektitir...
Işınlamasını mı bekliyordunuz...kalkış sorun değil de,o aleti, dimdik geri indirmek, mühendislikte uç nokta olsa gerek.Kanat neredeyse yok, inananı...
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manyakurt 6 yıl
Motor yetmemiş gibi. :) ama super gercekten.
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
Milliyet'in o haberini okumadım ama doğruysa yazık etmiş. Resmen cahilliğin önemsendiği bir ülke olmuşuz.
Bu şirketin şimdiye kadar bile yaptıkları devrimsel. Uzaya uluslararası uzay istasyonuna şimdiye kadar sevkiyat yapabilen tek şirket. SpaceX'den önce bunu sadece devletler başarabiliyordu, yani devletler ile rekabet eden bir şirket. Ve uluslararası uzay istasyonuna şimdiye kadar 2 kargo görevi tamamladı bile.
spacex.com/...
Past missions'da sayfanın alt tarafında görülüyor. Ve planlanan uçuşlara bakarsanız da adamların 2017 yılına bile planlanmış uçuşu var. Hangi şirket, hangi uzay ajansı ya da hangi ülke için yapılacağı bile yazıyor. Uzun lafın kısası bu adamlar uzay işlerinin UPS'i, FEDEX'i DHL'i olma yolunda gidiyor. Nakliyat bunlardan sorulacak resmen.
Bazıları da roketin sanki sorunlu olduğu için belli bir yüksekliğe çıkıp tekrar aşağı indiğini sanmış. Adamların amacı uzay masraflarını düşürmek. Şirketin kurucusunun röportajını dinledim adamın özet olarak anlattığı şuydu:
"Şimdiye kadar uzaya giden tüm roketler kağıt tabak gibi oldu. Yüzlerde milyon dolar harcayıp görevi tamamlayıp roketi sonra çöpe, uzaya, yörüngeye, okyanusa attık. Tek kullanımlık bir uçak düşünün, bilet fiyatları ne kadar pahalı olurdu değil mi? Uzay sanayiinde durum bu. Bizim yapmaya çalıştığımız tekrar kullanılabilir roketler yapmak. Bir roketi birkaç kez kullanabilir olduğunuzda yapılacak tasarruf muazzam bir seviyede.
Adamın tam kelimeleri bu değildi ama mantık bu. Üstteki videodaki roket prototip, adamların şuan görevlerde kullandığı roketlerden değil. Video'daki roket tekrar kullanılabilir roketin prototipi. Uzaya yollayacaksın, görevi yapacak, geri gelecek iniş yapacak. O yüzden adamlar bu kalkış/aynı noktaya iniş testlerini yapıyor.
Muazzam bir teknoloji cidden. Hatta adam röportajda şunu benzer birşey demişti çok ilginç geldi bana: "Burada yaptığımız şeylerin patentini almıyoruz. Çünkü ,başka devletler (Çin'i kastediyor) direkt bu fikirleri patent dokümanlarından ve teknik verilerden okuyup kopyalamaya çalışır."
Millet bunu hoplayan roket olarak görüyor ama eğer dediklerini başarırlarsa devrimsel bir gelişme olur.
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neo01470 6 yıl
Şuan için yetersiz ama gelecek vaad ediyor..
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alprkrkmz 6 yıl
Bu haberi geçen gün Milliyet roketin başına gelenler diye absürt bir haber olarak verdi. Sanki gücü yetmemiş de roket fırlatılamamış gibi bir imajla verdiler. İnsanımızın haber seçerken nelere dikkat ettiğinin, hangi haberi okuduğunun ya da okumadığının bir özetiydi.
Bunu bilimsel bir haber olarak verseler kimsenin okumayacağını bildiklerinden, 'gavurların rokedi fırlamamış hehehe' gibi verdiler.
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magicool 6 yıl alprkrkmz
alprkrkmz

Bu haberi geçen gün Milliyet roketin başına gelenler diye absürt bir haber olarak verdi. Sanki gücü yetmemiş de roket fırlatılamamış gibi bir imajla verdiler. İnsanımızın haber seçerken nelere dikkat ettiğinin, hangi haberi okuduğunun ya da okumadığının bir özetiydi.

Bunu bilimsel bir haber olarak verseler kimsenin okumayacağını bildiklerinden, 'gavurların rokedi fırlamamış hehehe' gibi verdiler.

suç onların değil cahil bırakılan halkın ve tabiki halkı cahil bırakanların

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2622110012 6 yıl
efekt bu
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kımyasal 6 yıl
Bu şirketin kurucusunun hayat hikayesinin belgeselini izledim.Elektirikli otomobilden,uzay projelerine kadar gerçekten atılımcı ruhu olan bir insan.
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boox 6 yıl
bununla birlikte günün birinde taşımacığılın nasıl bir şey olabileceğini görmüş olduk. ACİL ROKET POSTASI !
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fallofahero 6 yıl
kesin ip var :)
şaka bi yana sanki videoyu geri oynatıyomuş gibi başarılı indi... vay be
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met-od 6 yıl
Roketler genelde bir hedefi vurmak için üretilir benim bildiğim, önemli olan kalkış yaptığı yeri değil vuracağı hedefi tam olarak bulmasıdır.

Adamlar roket yoldayken hedefi vurmaktan vazgecıp roket bosuna ıtmesın dıye havada patlatmak yerine geri getiriceklerse bişey diyemem

Eğer bu teknoloji başka amaç için kullanılacaksa ona sözüm yok.
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swat882 6 yıl met-od
met-od

Roketler genelde bir hedefi vurmak için üretilir benim bildiğim, önemli olan kalkış yaptığı yeri değil vuracağı hedefi tam olarak bulmasıdır.

Adamlar roket yoldayken hedefi vurmaktan vazgecıp roket bosuna ıtmesın dıye havada patlatmak yerine geri getiriceklerse bişey diyemem

Eğer bu teknoloji başka amaç için kullanılacaksa ona sözüm yok.


bu arkadaşa bir alkış
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ariftanis 6 yıl
jetgiller aklima geldi
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rCoder 6 yıl en beğenilen
Işınlamasını mı bekliyordunuz...
kalkış sorun değil de,
o aleti, dimdik geri indirmek, mühendislikte uç nokta olsa gerek.
Kanat neredeyse yok, inananılmaz bir denge gerektitir...
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