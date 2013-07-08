SpaceX, dikey kalkış ve iniş yapabilen Grasshopper isimli roketinin test videosunu yayınladı

SpaceX tarafından geliştirilen ve dikey kalkış - iniş kapasitesi ile dikkat çeken Grasshopper isimli roket hakkında yeni bir video yayınladı.

Yapılan son test uçuşuna ait olduğu belirtilen video kapsamında 1,066 feet (324 metre) yüksekliğe çıkıp tekrardan kalktığı rampaya iniş yapan Grasshopper, gücünü Falcon 9 / Merlin 1D motorlarından alıyor ve içerisinde birçok sensör barındırıyor. Daha önce geliştirilen birçok roket modelinin aksine atmosfere yeniden girişe dayanabilecek şekilde tasarlandığı belirtilen Grasshopper, uzay taşımacılık şirketleri ya da diğer bilimsel taşımacılık işlemleri için geliştiriliyor.

Bir insansız hava aracı tarafından çekilen videoyu aşağıda izleyerek, roketin gösterdiği performansı rahatlıkla görebilirsiniz.





http://mashable.com/2013/07/08/spacex-grasshopper-hovers-lands/