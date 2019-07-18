SpaceX’in Starhopper test aracı, denemeler sırasında alev alarak yandı

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SpaceX’in geliştirmeye devam ettiği devasa roketi Starship’in küçük ölçekte bir modeli olan ve test amaçlı üretilen “Starhopper” adlı araç, Texas’ta yürütülen bir dizi testler sırasında alev aldı.

Geçtiğimiz haftalarda test maksadıyla kullanılan araç, yerden birkaç santimetre havalandırılmıştı. Salı günü daha kapsamlı testler maksadıyla bir araya gelen SpaceX mühendisleri, şirkete ait bir Raptor motoru takılan Starhopper'ın yerden yaklaşık 20 metre kadar havalanmasını planlamıştı. Bir kanca vasıtasıyla yere bağlı olan aracın havalandıktan sonra yanlara manevra yapması ve ardından inmesi düşünülüyordu.

Maalesef planlandığı gibi gitmeyen işler nedeniyle, aracın statik ateşleme testi sırasında istenmeyen bir olay gerçekleşti. İlk ateşleme testini müteakip yakıt sızıntısı kaynaklı olduğu düşünülen bir arıza sonucu araç, alev topuna döndü.

Bir süre yanan Starhopper'ın ertesi gün çekilen fotoğraflarında ise aracın belirli oranda zarar gördüğü ancak paslanmaz çelikten yapılan dış yüzeydeki hasarın yüzeysel seviyede olduğu ifade edilmiş. Starhopper’ın iç bölümündeki zararın ne seviyede olduğu ise henüz bilinmiyor.

https://techcrunch.com/2019/07/17/spacexs-starhopper-bursts-into-flames-during-static-fire-test/