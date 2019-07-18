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SpaceX’in Starhopper test aracı, denemeler sırasında alev alarak yandı

SpaceX'in Mars'a ve Ay'a insan götürmek için tasarladığı ve uzay turizmi için de kullanılması planlanan Starship'in test versiyonu Starhopper, salı günü yapılan testlerde alev alarak yandı.
4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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SpaceX’in Starhopper test aracı, denemeler sırasında alev alarak yandı
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SpaceX’in geliştirmeye devam ettiği devasa roketi Starship’in küçük ölçekte bir modeli olan ve test amaçlı üretilen “Starhopper” adlı araç, Texas’ta yürütülen bir dizi testler sırasında alev aldı.

Geçtiğimiz haftalarda test maksadıyla kullanılan araç, yerden birkaç santimetre havalandırılmıştı. Salı günü daha kapsamlı testler maksadıyla bir araya gelen SpaceX mühendisleri, şirkete ait bir Raptor motoru takılan Starhopper'ın yerden yaklaşık 20 metre kadar havalanmasını planlamıştı. Bir kanca vasıtasıyla yere bağlı olan aracın havalandıktan sonra yanlara manevra yapması ve ardından inmesi düşünülüyordu.

Maalesef planlandığı gibi gitmeyen işler nedeniyle, aracın statik ateşleme testi sırasında istenmeyen bir olay gerçekleşti. İlk ateşleme testini müteakip yakıt sızıntısı kaynaklı olduğu düşünülen bir arıza sonucu araç, alev topuna döndü.

Bir süre yanan Starhopper'ın ertesi gün çekilen fotoğraflarında ise aracın belirli oranda zarar gördüğü ancak paslanmaz çelikten yapılan dış yüzeydeki hasarın yüzeysel seviyede olduğu ifade edilmiş. Starhopper’ın iç bölümündeki zararın ne seviyede olduğu ise henüz bilinmiyor.

 

https://techcrunch.com/2019/07/17/spacexs-starhopper-bursts-into-flames-during-static-fire-test/ Yorum Yaz
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E_Aydin35 3 sa. en beğenilen
Böyle böyle, araçları yaka yıka, testlerle gelişim oluyor gayet doğal. SpaceX bu yangından, hatasız bir şekilde kalkmasının getirebileceği veriden çok daha fazlasını elde etmiştir.. Ama bu ölçekte bir işte yakıt sızıntısı gibi basit bir hata olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
Böyle böyle, araçları yaka yıka, testlerle gelişim oluyor gayet doğal. SpaceX bu yangından, hatasız bir şekilde kalkmasının getirebileceği veriden çok daha fazl...
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antigravity74100 37 dk.
Bence roket teknolojisi ne kadar geliştirilse de ilkel ve tehlikelidir. Geleceğin uzay teknolojisi nükleer enerjili anti yerçekimi sistemidir. Benden başka bu sistemin yapılabileceğine inanan ve üzerinde çalışan da bulmak imkansız gibi görünüyor. İnsanoğlu Newton'un 3. yasası inancı nedeni ile 1000 yıl da geçse bu sistemi keşfedemeyecektir. Fizikçilere anlattığımda, sanki deneyler yapmış gibi hayal ürünü olduğunu düşünüyorlar. Deneyler yapmadan başka bir insanın doğrularının kabul edilmesi insanoğlu için çok büyük kayıp ve çok üzücü bir durum.
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E_Aydin35 3 sa. en beğenilen
Böyle böyle, araçları yaka yıka, testlerle gelişim oluyor gayet doğal. SpaceX bu yangından, hatasız bir şekilde kalkmasının getirebileceği veriden çok daha fazlasını elde etmiştir.. Ama bu ölçekte bir işte yakıt sızıntısı gibi basit bir hata olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
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Ussuz 3 sa.
Spacex gidici
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