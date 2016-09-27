SpaceX'in Mars etkinliği başladı: Elon Musk konuşuyor (Canlı yayın)

Interplanetary Transport System:

21.30'da başlayacak olan canlı yayını buradan takip edebilirsiniz:

SpaceX CEO ve kurucusu Elon Musk, bugün TSİ 21.30'da Uluslararası Uzay Kongresi'nde (International Astronautical Congress) konuşacak. "İnsanlığı Gezegenlerarası Bir Irk Yapmak"(Making Human a Multiplanetary Species) başlıklı etkinlikte konuşacak olan Musk, SpaceX'in önümüzdeki yıllar için planladığı tarihi görevlerden, yeni nesil uzay araçlarından ve devasa roketlerden bahsedecek.Etkinliğin en büyük kısmını Gezegenlerarası Taşıma Sistemi'nin(Interplanetary Transport System) tanıtılması oluşturucak. SpaceX'in yeni nesil roketleri ve uzay gemilerinden oluşan bu taşıma sistemi hakkında şirket henüz bundan yarım saat önce resmi YouTube adresi üzerinden şöyle muhteşem bir video yayımladı.