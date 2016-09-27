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SpaceX'in Mars etkinliği başladı: Elon Musk konuşuyor (Canlı yayın)

SpaceX'in Uluslararası Uzay Kongresi'ndeki etkinliği birazdan başlayacak. CEO Elon Musk'ın yapacağı konuşmayı şirketin resmi YouTube adresi üzerinden bizler de canlı takip edebileceğiz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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1
9
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX CEO ve kurucusu Elon Musk, bugün TSİ 21.30'da Uluslararası Uzay Kongresi'nde (International Astronautical Congress) konuşacak. "İnsanlığı Gezegenlerarası Bir Irk Yapmak"(Making Human a Multiplanetary Species) başlıklı etkinlikte konuşacak olan Musk, SpaceX'in önümüzdeki yıllar için planladığı tarihi görevlerden, yeni nesil uzay araçlarından ve devasa roketlerden bahsedecek.

Etkinliğin en büyük kısmını Gezegenlerarası Taşıma Sistemi'nin(Interplanetary Transport System) tanıtılması oluşturucak. SpaceX'in yeni nesil roketleri ve uzay gemilerinden oluşan bu taşıma sistemi hakkında şirket henüz bundan yarım saat önce resmi YouTube adresi üzerinden şöyle muhteşem bir video yayımladı.

Interplanetary Transport System:



21.30'da başlayacak olan canlı yayını buradan takip edebilirsiniz:


 

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redoracle 3 yıl en beğenilen
Elon Musk al beni lan,gel al beni buralardan,bizide götür Mars'a
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casperfriendly 3 yıl
İnsanlık için büyük bir adım...
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Elwingtr 3 yıl
Ah forumdakiler birde bunlara ilgi gösterse..
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kule_genclik 3 yıl
Videoyu izleyince adamlardaki vizyona hayran kalıyorsun bunları gorebilcek miyiz acaba
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tahir40 3 yıl
Böyle adam var, daha hala hilary mi trump mı diye düşünüyorlar ya...
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redoracle 3 yıl
Elon Musk al beni lan,gel al beni buralardan,bizide götür Mars'a
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Dead Gear Apple 3 yıl
2 yıl sürecek bir yolculuk için elon musk herşeyi düşünmüş fazla söze gerek yok, helal olsun.
(ps4, xbox one, sinema salonu, restorant gemi içerisinde yer alacakmış)
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Leto Atreides II 3 yıl
yayın yok :(
1 Yanıt Yanıtla
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LKLC 3 yıl Leto Atreides II
Leto Atreides II

yayın yok :(

Herkesin yerleşmesini bekliyorlarmış hocam. 5-10 dakika içerisinde başlıyor.

twitter.com/...
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