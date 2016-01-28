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SpaceX'in dörtlü paraşüt sistemi testleri başarıyla tamamladı

SpaceX yeni iniş yöntemi 4'lü paraşütü test etti. Testleri başarıyla geçen sistem Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronotları hızlı bir şekilde getirip götürecek olan Dragon roketinde kullanılacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,5b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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SpaceX'in dörtlü paraşüt sistemi testleri başarıyla tamamladı
 
Uzunca bir süredir uzay denildiğinde ilk akla gelen isim NASA oluyordu, ancak Elon Musk'ın özel uzay şirketi SpaceX son günlerde bu algıyı biraz da olsa kırmış gibi görünüyor. Geçtiğimiz haftalarda Falcon 9 uzay roketini dünyaya hasarsız şekilde indirerek bir ilki başaran şirket bu kez yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.
NASA ile işbirliği yapan SpaceX astronotları Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) kolay bir şekilde taşıyabilmek için Dragon adındaki uzay kapsülünü geliştirdi. 2017 yılından itibaren kullanılması planlanan bu kapsül ISS'a gidecek veya oradan dönecek astronotlar için hizmet verecek. 

SpaceX'in diğer roketlerinde olduğu gibi Dragon'da yeniden kullanılmaya elverişli şekilde tasarlanıyor. Yeni paraşüt sistemi de yine Dragon'un güvenli bir şekilde dünyaya inebilmesi için kullanılacak. Düz zemin üzerine paraşüte ihtiyaç duymadan konabilen kapsül okyanusa düşeceği zamanlarda 4'lü paraşüt sistemiyle birlikte süzülerek inecek. 

4'lü paraşüt sisteminin C-130 kargo uçağından bırakılan simulasyon kapsülünü yeryüzüne nasıl indirdiğini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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