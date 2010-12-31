Sparkle kendi ürettiği GeForce GTX 570 modelini duyurdu

Nvidia'nın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan Sparkle, kendi ürettiği ikinci Fermi çözümü olan GTX 570 V-Go modelini duyurdu. 480x paralel işlemcili GF110 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. İki farklı versiyonu bulunan ekran kartının standart modeli 732MHz GPU, 1464MHz ve 3800MHz bellek saat hızlarında çalışırken, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen versiyonu ise 752MHz GPU, 1504MHz paralel işlemci ve 3996MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI ve çoklu monitör konfigürasyonları için 3DVision Surround teknolojilerine destek sunan ekran kartı, CUDA ve PhysX gibi teknolojilere de destek sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan Sparkle üreticimi ekran kartının yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.