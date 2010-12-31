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Sparkle kendi ürettiği GeForce GTX 570 modelini duyurdu

8 yıl
14,6b
1
39
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan Sparkle, kendi ürettiği ikinci Fermi çözümü olan GTX 570 V-Go modelini duyurdu. 480x paralel işlemcili GF110 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. İki farklı versiyonu bulunan ekran kartının standart modeli 732MHz GPU, 1464MHz ve 3800MHz bellek saat hızlarında çalışırken, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen versiyonu ise 752MHz GPU, 1504MHz paralel işlemci ve 3996MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI ve çoklu monitör konfigürasyonları için 3DVision Surround teknolojilerine destek sunan ekran kartı, CUDA ve PhysX gibi teknolojilere de destek sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan Sparkle üreticimi ekran kartının yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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Dovahkiin 8 yıl en beğenilen
Anlatım bozukluğu yapmayın lütfen. MERSA garantili diye birşey yok. MERSA olunca otomatik olarak garantisiz oluyor zaten.
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MÜŞAVİR 8 yıl
MERSA




MERSA garantili ürün almayın-aldırmayın.
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kaya_kerim 7 yıl
MersaSistem, 2009 yılı itibariyle bünyesinde Intel, Asus, LG, HP, Logitech, Casio, A-Data, Maxell, Engtron, ECS, Labtec, Powercolor, Sapphire, Samsung, ZyXEL, Eaton ve Sparkle gibi teknoloji firmalarının distribütörlüğünü yapmaktadır
bence bu kadar marka varken bu firmayı kötülemek olmaz.spearkle alınmaz ise bu markalarıda almayın.
3 Yanıt Yanıtla
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SUPERMAN 7 yıl kaya_kerim
kaya_kerim

MersaSistem, 2009 yılı itibariyle bünyesinde Intel, Asus, LG, HP, Logitech, Casio, A-Data, Maxell, Engtron, ECS, Labtec, Powercolor, Sapphire, Samsung, ZyXEL, Eaton ve Sparkle gibi teknoloji firmalarının distribütörlüğünü yapmaktadır

bence bu kadar marka varken bu firmayı kötülemek olmaz.spearkle alınmaz ise bu markalarıda almayın.

yazdığınız firmalarının distribütörlüğünü yapsa ne olur sonuçta mersa hizmet yaramaz tüketici yanında olmayan bir firma
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1444 7 yıl kaya_kerim
kaya_kerim

MersaSistem, 2009 yılı itibariyle bünyesinde Intel, Asus, LG, HP, Logitech, Casio, A-Data, Maxell, Engtron, ECS, Labtec, Powercolor, Sapphire, Samsung, ZyXEL, Eaton ve Sparkle gibi teknoloji firmalarının distribütörlüğünü yapmaktadır

bence bu kadar marka varken bu firmayı kötülemek olmaz.spearkle alınmaz ise bu markalarıda almayın.

asusu sadece mersa getirmiyor ama ,sparkle ise bildiğim kadarı ile mersa
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl kaya_kerim
kaya_kerim

MersaSistem, 2009 yılı itibariyle bünyesinde Intel, Asus, LG, HP, Logitech, Casio, A-Data, Maxell, Engtron, ECS, Labtec, Powercolor, Sapphire, Samsung, ZyXEL, Eaton ve Sparkle gibi teknoloji firmalarının distribütörlüğünü yapmaktadır

bence bu kadar marka varken bu firmayı kötülemek olmaz.spearkle alınmaz ise bu markalarıda almayın.

Oradaki markaları Mersa haricinde başka firma ve firmalar da getirmekte zaten.
Ayrıca neden Mersa savunuculuğu yaptığını da anlamış değiliz yani.
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DH Misafiri 7 yıl
böyle bi kart laptop hastanesinden aldım süper ucuruyo makineyi adamlar süper parçalar getiryolar işlev süper sade görüntü deilmiş.
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kyton 8 yıl
Anlaşılan Mersa bitik bir distribütormüş ve Mersa değişmedikce Sparkle anlınmaz mış muş müş..
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JrMaster 8 yıl
Hiç mersadan biri yokmu bu forumda yaptıklarını çeksinler ne diyelim
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emrebo 8 yıl
Simdi leon-x arkadasimiza katiliyorum.sadece ekran kartlarinda degil,diger bilesenlerdede bu durum mevcut.yani sonuc olaral mersa garantili bir urun almanizi kesinlikle onermem.bunun disinda 2. bir durum olarak bazi arkadaslarin yorumlarina baktigimda,sparkle alinmaz daha kaliteli firmalar varken denilmis.burdaki sonuctan cikardigim,bana gore sparkle firmasina camur atmaktan baska bir sey degildir.cunku sparkle in parca kalitesi iyi durumda,yani sonuc olarak problem sparkleda deil,distribitoru olan mersadadir.
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branduko 8 yıl

mersa garantili ürün alma konusunda ciddi olumsuz düşünceler içindeyim.
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DH Misafiri 8 yıl
Bu mersa sparkle yaninda 10larca markanin dist.u, daha once senelerce gigabyte dist.lugu de yapti simdi o teknik servis elemanlari gigabyte servisi veriyor. En az 10 yildir bu adamlar Sparkle dist.lugu de yapiyor.
Olayi tam bilmiyorum ancak bu kadar da bir sirketin uzerine gidilip, kotulenmez diye dusunuyorum.
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LEON-X 8 yıl
DH Misafiri

Bu mersa sparkle yaninda 10larca markanin dist.u, daha once senelerce gigabyte dist.lugu de yapti simdi o teknik servis elemanlari gigabyte servisi veriyor. En az 10 yildir bu adamlar Sparkle dist.lugu de yapiyor.

Olayi tam bilmiyorum ancak bu kadar da bir sirketin uzerine gidilip, kotulenmez diye dusunuyorum.



Mersa-Penta, malesef ki bir çok markayı getiriyor, ancak sadece Sparkle'dan dolayı insanları mağdur etmiyor, diğer anakart vb. bileşenlerle sıkıntı yaşayan insanlar da var ve gördükleri muamele rezillikten başka bir şey değil.

Malum şikayet sitesine bakmanız yeterlidir, zira memnun olduğumuz noktaları yazarken sorun olmuyorsa, memnun olmadığımız firmaların takındığı olumsuz tavırları da yazabilmemiz aynı önemi taşıyor.

Tekrar söylemem gerekirse, MERSA-PENTA garantili ürün almayın, aldırmayın


* Size hiç bir teknik dayanak sunmadan, ürününüzün "kullanıcı hatası" olduğunu söyleyerek, baştan savma kısa devre olacak şekilde ürün tamiri yapan (aynı zaman da garantisini de sonlandıran), sözde de 2 gün test edilmiş (15dk. Crysis full detay açmadan mefta oldu kart) kartı bana yapılmış diye gönderen (usülsüz kargo ve teslimat) bir firma ile kimsenin karşılaşmasını istemem, bunu mail olarakta yazdım kendilerine ama cevap alamadım.

Buyrun MERSA'yı savunun bakalım...
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MÜŞAVİR 8 yıl
MERSA




MERSA garantili ürün almayın-aldırmayın.
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DH Misafiri 8 yıl
her sparkle haberini kirletmeyin lütfen, hep belli kişiler zaten
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Zeytinbey 8 yıl

DH Misafiri

her sparkle haberini kirletmeyin lütfen, hep belli kişiler zaten


Mersa sistemi neden savunuyorsunuz? Maaşlı çalışanımısınız?
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Reddemon35 8 yıl

DH Misafiri

her sparkle haberini kirletmeyin lütfen, hep belli kişiler zaten

Arkadaşlar bizim zihniyetimiz kötü. Garanti RMA dönüşlerinde distribitörlere çok ta giren çıkan bişey yok kargo dışında onun da çoğunu yaptıkları anlaşmalarla hallediyorlar zaten. Ama işin içinde türk yöneticiler girince işin cılkını çıkarıyorlar aynısını INTEL'IN IVR programına da yapmışlardı. Buna kraldan çık kralcılık deniyor. Üreticiye iyi görünecem diye müştrisini madur edip sonrada üreticinin malının adını çıkarıyorlar. Zihniyet kötü. Anlaşmanı yaparken adam gibi yapacan Bakınız Çizgi örneğine adamlar artık uzman yetiştiri durumdalar. Bu zihniyetle devam ederse Mersa ve onun gibi distiler sadece al satla milleti kandırırlar. Kanmayan kullanıcılar yani bizler de Mersa hakkında yazılar yazarız. Siz de bakarsınız. Bu arada haber kirletme yada üretici karalama niyetinde değiliz. Sadece bizlerin ütülecek kazlar olmadığımızı ve hakkımızı araya akıllı insanlar olduğumuzu anlayın. İşinize gelmiyorsa forumumuza yazı yazıp kirletmeyin burayı. Siz ne derseniz diyin biz insanları bu yapılanlar konusunda bilgilendireceğiz.
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BlackBeasT 8 yıl
Leon X arkadaşımızın MERSA SiStem olan yakın ilişkisinden sonra Anti_Mersa isimli mail alıp Mersa'ya olan depreşen duygularımı içeren mail atmıştım :D
Sparkle burdan sesleniyorum:Sparkle TR'de ki Distribütor değiştir.E.Kartını kendinde üretsen askeri malzeme'de kullasan TR gitmesi zor...:D
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sdelta 8 yıl
Mersa varsa ben yokum...
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semih22 8 yıl
mersa ile bu iş olmuyor sparkle 8600 gt almıştım doğru dürüst destek yok elimde kaldı bir daha da asla sparkle marka almam.
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miwaly_ 8 yıl
bu marka ne için yerden yere vuruluyor?

gerçekten bilmediğimden soruyorum...
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